El PSPV alerta que la reconstrucció de la dana “està en joc” per un president que bloqueja el pressupost per a sotmetre’s a Vox

El PSPV de Castelló ha denunciat aquest dilluns que la falta de pressupostos i el creixent nombre de denúncies per impagaments, com la revelada per la policia autonòmica, són la prova que “el Consell de Mazón viu instal·lat en “la paràlisi absoluta”. Una inacció que, en paraules del diputat autonòmic Rafa Simó, “està arruïnant la reconstrucció dels municipis afectats per la DANA tant a València com a les nostres comarques. “Tenim un president amortitzat, tancat en el seu búnquer i acorralat per l'extrema dreta, que és incapaç de governar i de presentar uns pressupostos que abasten les necessitats dels nostres pobles. Estem entrant de ple a març i els pobles, sense un Consell al cent per cent, no poden reprendre la plena normalitat", ha criticat.

Simó ha advertit que Mazón “està jugant amb foc” i ha advertit al PP que no pot supeditar els comptes a les exigències ultra de Vox. “No pot canviar l'aprovació dels pressupostos per retrocessos democràtics. Vox ja està preparat per a aprofitar la urgència de la catàstrofe i la debilitat parlamentària de Mazón per a colar la seua agenda ultra, i ho pagarem totes i tots”, ha assenyalat.

Projectes estratègics

El diputat socialista ha reclamat a Mazón que presente “ja” uns comptes que han estat aplaçats tres vegades “i que són indispensables per a desencallar la reconstrucció dels pobles arrasats per la fúria de l'aigua i impulsar altres projectes estratègics per al creixement del nostre territori”.

Així mateix, el diputat del Grau ha carregat contra Mazón “perquè continua fugint de donar explicacions del que va fer aquella fatídica vesprada del 29 d’octubre i perquè bloqueja les Corts al seu gust”. “La ciutadania mereix un president que done la cara d'una vegada per totes, presentar els comptes que la Comunitat Valenciana necessita i deixar de jugar amb el futur de la nostra terra”.