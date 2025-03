Guerra a la basura en el mar: más de 850 pescadores recogen 71.910 kilos

Más de 850 pescadores de la Comunitat Valenciana han recogido a lo largo del año 2024 un total de 71.910 kilos de residuos de los fondos marinos valencianos a través de la iniciativa Upcycling the Oceans.

Esta basura se ha recuperado gracias a la colaboración de 855 pescadores que, de forma desinteresada, han estado al frente de 190 barcos pesqueros, ubicados en 15 puertos: Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Grau de Castelló, Burriana, València, Cullera, Gandia, Dénia, Xàbia, Calp, Altea, la Vila Joiosa, Santa Pola y Torrevieja.

La iniciativa, impulsada por la fundación Ecoalf con la colaboración de Ecoembes, persigue combatir la afección que la actividad humana genera sobre el equilibrio de los océanos, ya que toneladas de residuos acaban depositándose día a día en los fondos marinos. Esta realidad no solo supone un riesgo para la salud de las personas, sino que también es una amenaza para la biodiversidad marina.

"Buscamos un mar limpio, sin residuos"

El patrón mayor de la Cofradía de Calp, Paco Catalá, cuenta que "el proyecto empezó en 2015, desde la Comunitat Valenciana llevamos 10 años con esta actividad". "Para nosotros es muy importante mantener el mar libre de plásticos y residuos. Esta basura no es orgánica, tarda mucho en desaparecer. Además, el residuo más común, el plástico, se desintegra en microplásticos que comen los peces. Lo que buscamos es un mar limpio, sin residuos, al final el mar lo acepta todo sin querer", apunta.

"Todas las mañanas mis compañeros salen a trabajar y al vaciar los cubos en la cubierta aparecen diferentes plásticos, botellas o latas junto al pescado. Lo que hacemos es separar y clasificar estos residuos para depositarlos en los contenedores al llegar a puerto. Intentamos que cada año haya menos basura, no conseguiremos eliminarla toda, pero por lo menos lo que vamos limpiando ya no está en el mar", añade.

Por último, Catalá ha recordado la importancia de tomar conciencia: "Nosotros somos los culpables, los habitantes de este planeta. El mensaje es sencillo, evitar dejar basura en el mar y en la naturaleza. El reciclaje lo tiene que hacer cada uno y depositar los residuos en los contenedores, que para eso están. Hay que intentar cuidar el medio ambiente tanto en la tierra como en el mar, al final es donde vivimos".

El compromiso con la sostenibilidad

Por su parte, la directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes, Nieves Rey, insiste en que "construir un futuro sin residuos y avanzar hacia una economía circular real solo será posible si trabajamos juntos".

"Más allá del reciclaje, es fundamental impulsar gestos como la reducción y la reutilización para evitar que los residuos terminen en el mar. Los pescadores juegan un papel esencial al retirar de los océanos los desechos que los amenazan, pero su esfuerzo debe ir acompañado del compromiso de toda la sociedad. Cada residuo recogido, gestionado correctamente y reciclado representa un paso adelante en la protección del ecosistema y refuerza la importancia de este proyecto en el reto de la circularidad. La clave para mantener los fondos marinos libres de basura está en la prevención, una acción imprescindible para minimizar nuestro impacto en el medioambiente", sostiene.

La directora de la Fundación Ecoalf, Andrea Ruzo, resalta la importancia del proyecto Upcycling the Oceans como un ejemplo claro de cómo la colaboración puede generar un impacto positivo en el planeta: "Este proyecto no sería posible sin la increíble labor de los pescadores voluntarios, quienes cada día no solo salen a faenar, sino que también recogen los residuos que encuentran en el mar, convirtiéndose en verdaderos agentes del cambio. Su compromiso demuestra que la protección de los océanos es una responsabilidad compartida y que, cuando unimos fuerzas, el cambio es posible. Pero limpiar los océanos no es suficiente si no frenamos la entrada de residuos en ellos".

"Es crucial que como sociedad tomemos conciencia y actuemos desde el origen del problema, reduciendo nuestros residuos y gestionándolos adecuadamente. Upcycling the Oceans va más allá de limpiar las aguas; es una prueba de que la innovación, la conciencia colectiva y el trabajo en equipo pueden impulsar un futuro más sostenible para todos", agrega.