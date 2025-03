PSPV: "És vergonyós que Barrachina gaste més en una catifa que en ajudar el miler de famílies que depenen de la mar"

El portaveu del PSPV a la Diputació de Castelló, Samuel Falomir, ha denunciat que Marta Barrachina gestiona els recursos públics de manera “capritxosa i irresponsable” després de conéixer que pretén dedicar 40.000 euros a substituir la catifa de l’escala principal del Palau de les Aules “perquè dona mala impressió a les autoritats visitants”.

“És un despropòsit que aprove la modificació del pla estratègic de contractació per a poder fer en els pròxims mesos aquesta despesa en el mateix dia que dona llum verda a les ajudes a les confraries de pesca de la província, que es queden en 30.000 euros”, ha denunciat Falomir, considerant que "és realment vergonyós que Barrachina es gaste més en una catifa que en ajudar el miler de famílies que depenen de la mar per a viure i que sustenten un sector que no està en el seu millor moment ni té garantida la seua continuïtat per la falta de relleu generacional”.

“En dos anys i mig, la presidenta del PP ens ha demostrat que té preferència pels capritxos luxosos que per ajudar la gent de Castelló. Només cal recordar que una de les seues primeres decisions al capdavant de la Diputació va ser renovar-se el cotxe oficial, per a més endavant redecorar el seu despatx amb tota mena de luxes per un import de 300.000 euros i pressupostar l’únic conveni singular de despesa corrent per al seu poble per al finançament de les festes”.

"Megalomania"

El diputat socialista ha assenyalat que aquesta “megalomania” és un "tret característic del fabrisme”, que després de 12 anys i dos governs "ha tornat amb força al Palau de les Aules i que a hores d’ara es rearma a Castelló per a plantar batalla contra Mazón en el pitjor moment per al PP de la història”. “Encara no ens ha dit al costat de qui està“.

“Barrachina governa sense cap respecte a l’oposició i, amb aquest tipus de decisions, demostra que tampoc en té cap a la ciutadania”, ha afegir, asseñalant que "es fa palés amb els aires de grandesa amb els que es mou Marta Barrachina, l’arrogància i la prepotència que impera al ple i el repartiment arbitrari dels recursos”.

“Sempre agrana cap a ella mateixa i cap al seu partit, mentre els pescadors es queden amb miquetes i els municipis afectats per la dana sense ajudes extraordinàries. Això sí, els alcaldes i alcaldesses podran asseure’s en un sofà de milers d’euros en el cas que la presidenta decidisca rebre’ls a Palau”, ha lamentat el portaveu. “Està clar que el càrrec li ve gran i que l’actual legislatura s’ha convertit en un autèntic disbarat”, ha conclòs Falomir.