Alerta en el campo: la nueva plaga citrícola ya provoca daños en los árboles

Las alarmas saltaban el pasado mes de julio. La Conselleria de Agricultura confirmaba la presencia en Castellón de una nueva y peligrosa plaga citrícola: el Scirtothrips aurantii, el nombre científico del trips sudafricano. En muy pocos meses se extendió por todas las zonas productoras, aunque como la plaga entró en la provincia en verano (este trips ataca en la época de floración) los daños esta campaña no han sido importantes. Sin embargo, este año las cosas son distintas y los agricultores alertan de que a pie de campo ya se están detectando deformaciones causa del insecto.

Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora, es uno de los primeros que ha observado los daños que ya está causando el trips sudafricano en una finca Lane Late de Vila-real. «Nos preocupa que empiecen tan pronto a verse daños en brotaciones, ya que es muy posible que las flores de ese brote afectado ya no cuajen», asegura.

La nueva plaga citrícola va camino de convertirse en una importante amenaza para los productores de naranjas y mandarinas y, además, los agricultores van a tener que rascarse el bolsillo, ya que no les quedará otra que anticipar los tratamientos. «Vamos a tener que tratar más para intentar cubrir la fase sensible de la fruta y eso se traducirá en un aumento de los costes de producción», explica.

En las primeras inspecciones que ha realizado la Unió se llega a otra importante conclusión y es que, al menos de momento, el trips sudafricano está afectado a los naranjos, mientras que en el caso de los mandarinos híbridos se aprecian menos daños. «En árboles de clementinas de momento no se ve afectación, añade

El Scirtothrips aurantii ocasiona una gran cicatriz alrededor del pedúnculo de las naranjas, lo que impide que estas puedan dedicarse al mercado en fresco. El único destino es la industria del zumo, donde los precios son mucho más bajos. «Es una de las plagas más agresivas que se han visto en los últimos años. Las hojas se deforman y se ralentiza considerablemente el crecimiento de los árboles», coinciden en las organizaciones agrarias.

Ayudas de la administración

El campo está en alerta por esta nueva plaga y los agricultores denuncian que no cuentan con armas suficientes para combatirla. La Unió advierte que ha solicitado en varias ocasiones a la Conselleria la suelta de parasitoides para tratar de reducir las poblaciones de Scirtothrips aurantii, pero se ha encontrado con un no por respuesta. «Desde el departamento de Agricultura nos han respondido que no nos va a ayudar y eso que les hemos pedido la compra pública de parásitos, tal y como hicieron para luchar contra el cotonet», lamenta Peris que insiste en la necesidad de adoptar medidas urgentes y específicas ante un trips que puede causar daños millonarios.

