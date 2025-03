El PSPV de Castelló reclama a Mazón un pla per a Els Ports front al tancament de Marie Claire

El PSPV-PSOE de la Diputació de Castelló portarà al pròxim ple, convocat per al dimarts 18 de març, una moció per a exigir a la Generalitat la implementació de “mesures urgents que promoguen la creació d’ocupació a Vilafranca i la comarca dels Ports després del tancament de la històrica Marie Claire”.

La proposta socialista també reclama la col·laboració entre totes les administracions per a impulsar alternatives que reactiven el teixit empresarial de la zona i evitar que s’accentue el problema de la despoblació.

La diputada provincial Merche Galí ha assenyalat que “la inacció del govern de Mazón ha condemnat Vilafranca i la comarca dels Ports a una pèrdua irreparable de llocs de treball i d’oportunitats econòmiques”. “Fins a 250 famílies de la comarca es voran afectades de manera directa o indirecta per la desaparició d'aquesta històrica empresa tèxtil, un colp dur per a tota la zona i la seua àrea d'influència, que arriba fins a Terol”, ha afegit.

Pactar inversions

Els socialistes defensen que tant la Generalitat com la Diputació han d'asseure's amb les persones afectades i amb l’Ajuntament de Vilafranca per a pactar inversions que s'incloguen en els pressupostos autonòmics de 2025, encara per presentar, i en els romanents provincials que impulsen la reindustrialització de la zona. A més a més, ha reclamat que s'òbriga un canal de diàleg amb el Govern d'Aragó i la Diputació de Terol per a establir objectius conjunts que milloren els serveis i les infraestructures compartides entre ambdues províncies.

A més d’això, la moció socialista insta la Generalitat a posar en marxa un pla de desenvolupament econòmic per a la comarca, consensuat amb l'Ajuntament de Vilafranca, els municipis de la zona i els agents socials. També reclama la implicació de la Diputació i del Govern d’Espanya en la reactivació econòmica del territori. “No podem permetre que cada institució treballe d’esquenes a l’altra. La solució passa per la col·laboració interinstitucional per a dissenyar un pla viable i eficaç que fomente l'ocupació i l'activitat econòmica i que mantinga viu l'esperit industrial de Vilafranca. Per això demanem que el Consell rectifique i assumisca la seua responsabilitat per a evitar que el tancament de Marie Claire condemne tota una comarca a l’empobriment”, defensen.

Finalment, la representant socialista ha recordat que el Consell de Ximo Puig “sempre va considerar Marie Claire una empresa estratègica i va activar totes les eines disponibles per a garantir-ne la viabilitat i mantindre tots els llocs de treball, incloent-hi un pla de rescat i ajudes financeres a través de l’IVF”. “De l’actual govern valencià només sabem que no ha fer res per a salvar Marie Claire, deixant la comarca abandonada a la seua sort i sense cap alternativa”, ha afegit.