El PSPV celebra que el Consell moga fitxa en l'ampliació del General tot i retardar el procés "per tacticisme polític”

El PSPV-PSOE de Castelló celebra que el Consell haja activat la licitació de la redacció del projecte de l'Hospital General tot i que considera que l'anunci “arriba amb un any i mig de retard i incomplint el calendari fixat per la Conselleria”.

El portaveu de Sanitat a Les Corts, Rafa Simó, ha assenyalat que “mai és tard si la dita és bona”, però ha lamentat que "s’ha perdut un temps valuós per a un centre que té el dubtós honor de ser l’hospital amb més llista d’espera de tota la Comunitat Valenciana".

Simó ha recordat que aquesta ampliació “és l’única via per a acabar amb el vell model d’habitacions compartides, la manca de places i la insuficiència de quiròfans”. “L’anunci de la licitació en veu de Mazón va arribar al juny de 2024, una més de qui s’ha especialitzat en arribar tard a tot, però benvingut siga aquest avanç", ha afegit

"Jugar amb els temps"

El dirigent socialista ha recordat que el govern de Ximo Puig va planificar aquesta ampliació amb una actuació integral que duplicava el terreny de l’hospital, el nombre de llits i sales d’operacions, i incloïa l’adquisició de terrenys adjacents. “Tot estava previst per a licitar el projecte i iniciar les obres dins dels terminis establerts pel pla director, però malauradament el PP va decidir xafar el fre per a jugar amb els temps i fer coincidir les obres, en la millor de les previsions, amb les eleccions de 2027 per tal d'evitar, així, que es reconega com un projecte heretat del Botànic”, ha criticat. “Tot per tacticisme polític”, ha incidit.

Malgrat aquesta estratègia, Simó ha remarcat que “és bo per a Castelló que l’ampliació continue fent etapes”. “El que necessitem és més determinació i celeritat per a acabar amb l'estat malmés en què es troba la sanitat pública a la nostra ciutat i a les nostres comarques”, ha conclòs