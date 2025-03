Castellón: más lluvia que en Galicia y la mitad de sol que en Londres

A falta de seis días para el equinocio de primavera, el invierno apura su reinado en Castellón. Pueblos del interior de la provincia, como fue el caso de Herbeset (pedanía de Morella), Vilafranca, Vistabella del Maestrat y Barracas, entre otras, amanecieron ayer cubiertas en un manto de nieve. La causa fue la unión entre las incesantes lluvias y la bajada de las temperaturas. Se registraron mínimas en negativo, con el récord para la Pobla de Benifassà (-1,7ºC), y en general en muchos municipios de els Ports y l’Alt Maestrat.

La nieve cuajó en los puntos más elevados, como Herbeset y Vistabella, mientras que se disipó pronto en lugares como Barracas (Alto Palancia), donde era la primera vez que nevaba en tres años.

La Generalitat Valenciana, a través de Emergències 112, llegó a establecer la emergencia Situación 0 frente a Riesgo de Nevadas en todo el interior, y Aemet decretó aviso amarillo por nieve en esa misma zona. El Consorcio Provincial de Bomberos realizó rutas con máquinas quitanieves para mejorar la circulación viaria y, al cierre de esta edición, no había incidencias destacables en la carretera por culpa de la nieve. El alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, estuvieron todo el día «atentos» a la emergencia del 112. «Esperemos que no haya ningún incremento de nieve», deseó. En el núcleo urbano de Morella, al encontrarse con unas temperaturas de unos 2ºC, no cuajó. «Si fuese más baja, sería problemático por las placas de hielo, pero la verdad es que no hay nada de nieve», afirmó.

«Esperamos que mañana la gente se anime a venir a Vistabella a pasar el fin de semana», dijo a Mediterráneo el alcalde de dicha localidad, Jordi Alcón. Los municipios donde nevó ven una reválida para sus posibilidades turísticas invernales gracias a estas nieves, aunque la parte negativa es que han caído muy encima del fin de semana.

En el litoral de Castellón continuaron las finas lluvias, con, por ejemplo, 9,8 l/m2 en la playa de Almassora. Además, las máximas se desplomaron: en Almenara pasaron de 22ºC a 11ºC en un día.