Albert Fernàndez: «La voluntat negociadora ens farà entendre’ns en els convenis ceràmic i hosteler»

Quin és l’estat de salut del mercat laboral a Castelló? Les xifres de l'atur són baixes, però l'afiliació sembla haver tocat sostre.

Si parlem de xifres i mirem deu anys enrere, presenta bones dades, tant pel número d’inscrits com a demandants d’ocupació, com en taxa d’atur i taxa d’activitat. Observant l’evolució de l’afiliació a la SS, no ha tocat sostre sinó que presenta un comportament habitual, cada any arriba al màxim en desembre per caure en gener i febrer, però sempre en augment. En termes de qualitat de l’ocupació aquesta ha avançat després de l’última reforma laboral i dels augments del SMI, però queda molt per millorar. L’estacionalitat del turisme, el comerç i l’agricultura comporta altres taxes de parcialitat i de temporalitat afectant majoritàriament les dones, que són qui pateixen també la càrrega de les cures. Ací està un dels grans reptes.

Com ha canviat el panorama dels treballadors de la província des que va ser escollit fa quatre anys responsable de CCOO?

Gràcies al treball desenvolupat des del sindicat s’han produït millores substancials. La reforma laboral, que ha estabilitzat ocupació i reduït la temporalitat; els augments del SMI i la revalorització de les pensions, aportant major poder adquisitiu en uns moments d’elevada inflació; la reivindicació continuada pels serveis públics universals i de qualitat; la prevenció i la vigilància de la salut als centres de treball; els plans d’igualtat; la negociació col·lectiva, no només amb millores salarials i laborals sinó aconseguint desbloquejar el CC d’Hostaleria i Restauració o amb la firma del CC de la Neteja; en tantes negociacions i reivindicacions de tants sectors i empreses, als centres de treball.

El salari mínim ha pujat, però hi ha qui critica que també contribueix a l’augment de la inflació.

L’augment de l’SMI pot contribuir a la inflació, però el seu impacte depén de com reaccionen les empreses, els consumidors i les polítiques econòmiques en conjunt. En economies on l’SMI representa una part important dels salaris l’efecte inflacionari pot ser més significatiu, no és el cas d’Espanya. En canvi els efectes positius són molt més rellevants, és a dir, reducció de la pobresa i millora del nivell de vida de les persones treballadores amb sous més baixos i per tant reducció de la bretxa de gènere i de les desigualtats.

Albert Fernàndez, al seu despatx a la seu de CCOO a Castelló. / Manolo Nebot

La jornada laboral de 37,5 hores ha quedat aparcada? L'aritmètica parlamentaria sembla que no dona els números suficients per a la seua aprovació.

Per res ha quedat aparcada, ens hem mobilitzat aquest 4 de febrer en Catalunya des de tota Espanya i ho seguirem fent, és una de les nostres prioritats i així ho estem traslladant a la negociació col·lectiva. La seua aprovació ja arribarà.

Es negocien els convenis de la ceràmica i l’hosteleria, els quals afecten a decenes de milers de persones. Hi haurà pronte fumata blanca o les negociacions seran dures?

Les del Taulell sempre són dures, recordem que les últimes han necessitat de mobilitzacions i vagues. Pot tardar més o menys però l’acord es donarà, esperem que la patronal siga responsable i accepte millores que facen més atractiva la incorporació al sector i puguen així deixar de queixar-se de què no troben gent per contractar o que aguante al lloc de treball. La negociació del d’Hostaleria esperem que no siga tensa. Tants anys sense un marc regulatori fa que les negociacions s’afronten amb un altre tarannà. Si bé partim d’aspectes en què totes dues parts compartim la necessitat d’entesa, també hi ha d’altres en què les posicions estan més separades, però la voluntat negociadora ens farà entendre’ns.

Els treballadors del taulell tenen motius per a témer els arancels de Trump?

Els del taulell i la resta de treballadors i treballadores, i els empresaris, no ens en salvem ningú. La mesura en la que ens afectarà dependrà de la fortalesa de la UE i de la resta del mercat internacional, i del temps que Trump mantinga les mesures, és tota una incertesa.

En ser reelegit va dir que els pròxims quatre anys seran durs. Quina és la conjuntura a Castelló que fa témer aquest pronòstic?

Seran durs en Castelló perquè ho seran a la UE. En Alemanya encara s’ha de resoldre si es consolida la gran coalició i quines polítiques implementa per treure-la de la crisi, i França, malgrat els intents de Macron per prendre el lideratge front Trump, este no es troba en un moment de fortalesa. La pandèmia i els posteriors esdeveniments han dut els estats a actualitzar l’estratègia econòmica i el seu plantejament sobre geopolítica. Correm el risc de què els estats de la UE caiguen en la trampa i aposten cadascun per l’autonomia estratègica en compte d’aplicar-la en conjunt, deixant així de recolzar-se en polítiques comuns que posicionen la UE en un lloc predominant en la política i en l’economia global. Cal tindre en compte el major pes que cada volta tenen els partits euròfobs, no oblidem que Itàlia està presidida per Meloni i Marine Le Pen cada volta està més a prop de presidir França, totes dues euroescèptiques. Cal una voluntat europeista doncs una UE forta i cohesionada és un bon garant pel manteniment i millora dels drets i les condicions de vida de la classe treballadora, més quan ens enfrontem a un augment de règims autocràtics arreu del món.

Un dels seus objectius era aconseguir que l’hospital Provincial passara a la red de la Conselleria. Hi ha possibilitats que ocórrega, després de tants anys de debat?

La possibilitat està, només depèn de la voluntat política. Cal una aposta ferma pels serveis públics universals i de qualitat, ja ho he apuntat abans. Que un centre de referència de medicina oncològica com el CHPC no estiga dins de la xarxa pública no s’entén i no és per a res positiu per a que ho continue sent. Com no s’entén com l’administració mantén ents paral·lels amb gestions diferents i condicions diferents per al personal.

En què treballen els sindicats per augmentar el nombre d’afiliats?

Dia a dia, en cada centre de treball, que és on es realitza l’acció sindical més propera. Evidentment fem campanyes i oferim els nostres serveis, però és el treball de les sindicalistes que visiten els centres de treball i el de les nostres delegades i delegats la millor ferramenta per afiliar. No ho tenim fàcil en una societat cada volta més individualista i més quan la consciència de classe s’ha perdut. Tampoc tenim la força per contrarestar els atacs per tantes vies d’aquells que ens volen fluixos o inexistents, sense el sindicalisme de classe no tindríem els drets que tenim, aquesta societat no gaudiria dels serveis i prestacions que s’han aconseguit.

A més de la ceràmica, la taronja i l’hosteleria, hi ha altres sectors on treballar a Castelló?

Estos són els sectors que destaquem pel número de persones ocupades i per aportació al PIB provincial, però no oblidem que tenim altra indústria, important i innovadora. I per suposat que no funcionaria dia a dia sense els serveis públics, de totes les administracions, el transport, per carretera i de viatgers, el manteniment urbà i d’infraestructures, o d’altres serveis fonamentals que solen ser oblidats com la neteja, supermercats, el comerç, i tants altres.

Estem en una província molt envellida. Caldrà importar treballadors de fora per a sostindre l’estat del benestar?

Per suposat, a la província, a Espanya i a Europa. Calen polítiques migratòries adaptades que no serà senzill de consensuar en aquest moment marcat per polítiques exteriors de l’administració Trump que molt probablement endarreriran o faran modificar polítiques econòmiques i fiscals de la UE i també la posició dels seus estats membres a l’OTAN. Cal una política migratòria comuna i coherent amb els drets humans i amb les necessitats de milions de persones treballadores que vindran a cobrir aquesta mancança de persones en edat de treballar.

Suscríbete para seguir leyendo