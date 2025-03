Castellón supera los 92.500 polimedicados: Sanidad trae novedades este 2025

Llegados a cierta edad la polimedicación se convierte en un compañero de vida al que prestar mucha atención para no terminar con efectos indeseados a consecuencia de errores en las tomas. Según datos facilitados por la Conselleria de Sanidad, en la provincia de Castellón son ya 92.509 los castellonenses considerados polimedicados -que toman cinco o más durante seis o más meses-, cifra que se ha mantenido estable en los últimos tres años, con un aumento medio de mil pacientes más por ejercicio; cuando anteriormente se han dado crecimientos mayores, de 8.000 (entre 2017 y 2018 la cifra pasó de unos 63.000 a 71.000) o de 5.000 (entre 2018 y 2019).

Uno de cada diez habitantes

Por dar un último dato bastante llamativo, la población castellonense con varios tratamientos simultáneos ha aumentado desde el 2016 a la actualidad un 50%, en 31.000 enfermos polimedicados aproximadamente, al pasar de 61.285 a 92.509 -actualmente, los polimedicados son uno de cada diez, el 15% del conjunto de habitantes de la provincia, tomando como referencia el abanico completo, sin filtrar por el factor de la edad, que es fundamental en este aspecto.

La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, Rosa Arnau, explica que «la polimedicación es uno de los grandes problemas de hoy en día y va muy asociado al envejecimiento de la población, lo que hace que aumenten estas personas mayores que padecen varias enfermedades y utilizan diversos medicamentos». En el día a día, el grueso son pacientes crónicos de edad avanzada, «que no siempre hacen un buen uso de los fármacos. Y eso hace que haya efectos no deseados de esos medicamentos y costes en el sistema de salud: mas visitas al centro de salud y al hospital, más ingresos...».

Estrategias y soluciones

¿Qué se hace para combatir esta problemática? «Los farmacéuticos podemos aportar con un seguimiento, desde parámetros bioquímicos hasta un servicio profesional: los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) por los que se prepara la medicación semanal organizada desde la farmacia. Lo pueden pedir pacientes particulares, centros sociosanitarios (ingresados en residencias).

El primer paso es elaborar un estudio «para ver qué hace que el paciente no tome la medicación cuando toca: si es un despiste, fallo de memoria, deterioro cognitivo no detectado, le fallan las manos o precisa apoyo familiar. También puede ocurrir que no le siente bien y le dén mareos y decide no tomárselo. Algo que nunca debe hacerse y es el médico quien valorará si se la cambia».

El segundo paso es ya preparar las tomas con blísters que el enfermo recoge cada semana o cada 15 días, con las píldoras organizadas en desayuno, almuerzo, comida, cena, noche, etc. «Funciona muy bien con los polimedicados y reduce errores. El tema de usar alarmas para recordar la toma todavía es una brecha digital para los mayores y es complicadísimo de implementar; en jóvenes es distinto y sí puede funcionar esta metodología», agregó.

Proyecto en farmacias rurales Durante el 2024, en Castellón se desarrolló un proyecto conjunto entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos y la Diputación para ofrecer el Sistema Personalizado de Dosificación de medicamentos para pacientes polimedicados de municipios del interior de Castellón. Y es que, tal y como explica la farmacéutica Rosa Arnau esta iniciativa posibilitó ofrecer este servicio desde las farmacias rurales VEC (de Viabilidad Económica Comprometida) a personas de edad avanzada. Para este 2025 «estamos en vías de ver si se repite».

Triple impacto en atención en Primaria

El director médico de Urgencias y Medicina Interna del Hospital Vithas Castellón, Fernando Mestre, explica que «la polimedicación es un hecho constatado en mayores de 65 años, con una demanda asistencial en Atención Primaria tres veces superior a la media de la población y que consumen más del 30% de los medicamentos que se prescriben, generando el 75% del gasto farmacéutico». «Con el paso de los años se acumulan enfermedades crónicas y se suma a la edad, factores demográficos y sociosanitarios (sexo, percepción de la salud, nivel cultural, posición económica, características del médico de Atención Primaria y Hospitalaria, etc.), que influyen en el número y el tipo de fármacos».

Enfermedad crónica, mayor esperanza de vida y la tendencia a sobremedicar se dan en la sociedad actual

Más riesgos con la edad

Eso sí, Mestre advirtió que «la polimedicación aumenta el riesgo de reacciones adversas, interacciones y cumplir con la pauta. Con la edad, los cambios fisiológicos alteran el metabolismo de algunos medicamentos y elevan el riesgo de efectos adversos y aumenta la frecuencia de déficits sensoriales y cognitivos que dificultan tomarlo correctamente». Para el doctor, el grado de polimedicación de la sociedad irá a más al «coexistir enfermedades crónicas, más esperanza de vida y tendencia a sobremedicar».

Novedades en la Conselleria de Sanidad

Los polimedicados toman 5 o más medicamentos. Un sector del total, incluso 10 o más, de manera continuada al menos seis meses. / Mediterráneo

Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad recordaron que siguen un salvoconducto especial para pacientes polimedicados, en base al plan estratégico nacional (Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027) y el autonómico (V Plan de Salud 2022-2030). Los objetivos son abordar la seguridad de pacientes con enfermedades crónicas, fragilidad, necesidades complejas y polimedicación. Para ello, llevan a cabo varias iniciativas.

Dotar a los sistemas de información que filtren pacientes con cinco o más tratamientos simultáneos, según su situación clínica, para priorizar quien urge atención especial (por patología, número de ingresos en el hospital o visitas al centro de salud o a Urgencias). Otra herramienta es electrónica, «para que el sanitario elija el medicamento que mejor se ajusta al enfermo, por seguridad y adecuación; lo que ha permitido en 2024 poner en marcha un programa que identifica medicamentos inadecuados en pacientes de edad avanzada y otro que selecciona el tipo y la dosis apropiada de opiáceos». Un tercer eje son los programas de revisión de medicación (conjunta entre médicos y farmacéuticos de Atención Primaria): aquí durante el 2024 las revisiones se centraron en tratamientos para el dolor crónico, la osteoporosis y la diabetes; «y como hito en este 2025, la Conselleria priorizará las revisiones a mayores de 74 años, grandes polimedicados con 10 o más fármacos y patologías crónicas, de atención compleja. Se prevé que se beneficiarán en toda la Comunitat unos 3.000 ciudadanos».

