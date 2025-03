Los municipios se reivindican como pilares del funcionamiento del Estado

Quienes hacen la política del día a día, quienes tienen más contacto con los vecinos y quienes luchan (la mayor parte del tiempo de manera silenciosa) por mejorar el futuro de los municipios son los alcaldes y alcaldesas. La provincia de Castellón de 2025 le debe gran parte de sus avances históricos a los ayuntamientos precedentes, y a buen seguro, la Castellón del futuro le deberá su estado a quienes ostentan hoy los cargos de poder.

Algunos de estos personajes clave para la provincia se reunieron en Castelló esta semana, congregados por Mediterráneo, en el II Foro de Municipalismo de este diario, con la colaboración de Simetría Grupo. Moll de Costa Eventos fue el escenario elegido para que ocho localidades de la provincia mostrasen sus mejores cartas para los próximos años. Alcaldes y otros representantes de Almassora, BurrianaSant Joan de Moró, la Vall d’Uixó, OrpesaVila-real, Onda y Moncofa pasaron, por ese orden, por el atril de esta cita.

Si algo atravesó todas las ponencias fue la firme reivindicación de la política local y el esfuerzo que las corporaciones hacen, de manera abnegada, por los vecinos. Pero sobre todo, el foro se convirtió en un punto de encuentro donde los alcaldes y alcaldesas tomaron nota de los proyectos de sus homólogos para idear cómo hacer (aún) mejor a Castellón.

De todas formas, los ambiciosos planes que presentaron los munícipes serán más complicados si, como recordó la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, no hay financiación. «La infrafinancación es un problema que si no lo atajamos y no lo resolvemos, la palabra municipalismo, que tanto nos aporta, perderá todo su sentido. Debemos unir fuerzas todos», recalcó Barrachina, que está al frente de ese ayuntamiento de ayuntamientos que es la Diputación pero que, además, es alcaldesa de Vall d’Alba.

Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón: "Cada vez nos caen más competencias"

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, en el II Foro de Municipalismo de 'Mediterráneo'. / Manolo Nebot

Barrachina, ante el resto de representantes políticos, reflexionó que la palabra «infrafinanciación» se ha oído mucho en el ámbito autonómico pero no en el local. «Pero es obvio que las entidades locales son las que más infrafinanciadas están. Cada vez nos caen más competencias y evidentemente no aumentan los recursos», insistió, y puso como ejemplos la conciliación y el cuidado de los mayores.

La presidenta de la Diputación reivindicó que esa administración también debe estar dentro de una mejora de la financiación, que reclama al Gobierno central.

Hay «otra pata» para la mejora de los municipios, dijo Barrachina, además de la financiación. «Y es la de aligerar la burocracia, porque clama al cielo que haya que hacer lo mismo para tramitar el mismo procedimiento para un contrato en Castell de Cabres y en Madrid», añadió la presidenta provincial.

"Clama al cielo que haya que hacer lo mismo para tramitar el mismo procedimiento para un contrato en Castell de Cabres y en Madrid" Marta Barrachina — Presidenta de la Diputación de Castellón

En ese sentido, Barrachina indicó que la Diputación hace «todo los posible para descargar a los ayuntamientos», aunque puntualizó que «no es fácil», puesto que desde el Palacio de las Aulas llegan hasta donde pueden. «Hay veces que nosotros tampoco podemos más porque estamos mal financiados», lamentó la popular.

Castellón está formada por 135 municipios y una entidad menor (Ballestar), y Barrachina llamó a «continuar construyendo esa provincia más fuerte, unida y próspera». «Eso refrendaría de verdad el municipalismo», sentenció Barrachina, quien junto a otros pares del resto de España forma un grupo de trabajo estatal que ha elaborado un informe que se debe elevar al Gobierno: «Pedimos que el fondo complementario de financiación local llegue y que se tengan en cuenta las particularidades territoriales, demográficas y de envejecimiento de la población. Que se ajusten los impuestos a esas cosas para que sea todo más justo».

Antonia García Valls, subdelegada del Gobierno en Castellón: «Este es un espacio para compartir experiencias»

Antonia García Valls, durante su participación en el II Foro de Municipalismo de Mediterráneo. / Manolo Nebot

«Este es un espacio para la reflexión, para compartir experiencias, y para contribuir en la construcción del camino de futuro». Así definió Antonia García Valls, subdelegada del Gobierno en Castellón, el II Foro de Municipalismo, organizado por Mediterráneo.

Además, quiso recordar a los alcaldes que «tienen las puertas abiertas de la administración general del Estado. El contacto directo con los alcaldes ayuda a que sea más fácil entendernos cuando tengamos necesidad unos de otros».

García Valls afirmó que «la cohesión territorial y social son fundamentales para el avance de los municipios y de la sociedad castellonense» y destacó que «nos necesitamos unos a otros». Por eso, incidió en que «desde la Subdelegación queremos trabajar codo a codo con los ayuntamientos para crear un futuro más próspero».

II Foro de Municipalismo / Manolo Nebot y Gabi Utiel

María Tormo, alcaldesa de Almassora: «Queremos impulsar la inclusión social»

María Tormo, alcaldesa de Almassora, presentó las principales líneas de trabajo de su consistorio. / Manolo Nebot

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, remarcó que los ayuntamientos son «la administración más cercana y los primeros en recibir a los vecinos y las vecinas». Por eso, destacó el lema que guía su gestión municipal, Conectando espacios, acercando personas que cuenta con dos proyectos motores que actúan como sus principales líneas de trabajo.

Así, por un lado, Tormo señaló que «queremos impulsar la inclusión social y la regeneración urbana digital», al mismo tiempo que «pretendemos construir una ciudad verde, de economía circular y turismo sostenible».

Para mejorar la inclusión social, Tormo apuntó a actuaciones como «la remodelación de la avenida José Ortiz y la calle San Pablo y la reforma del edificio de Servicios Sociales» que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y acercar más la labor municipal a los vecinos.

También entran dentro de este apartado otros proyectos como el acondicionamiento del Centro Municipal de la Raqueta y la creación de un nuevo parque intergeneracional que «permitirá que niños y mayores puedan convivir en un solo espacio natural». Esta línea de trabajo se completa con la digitalización y el desarrollo de aplicativos para mejorar la seguridad que entran dentro de la apuesta de Almassora por la regeneración urbana digital.

Por su parte, en la apuesta por una economía circular, destacó la remodelación de la sala del auditorio de Boqueras que permitirá la creación de un espacio multifuncional y de coworking.

Además, Tormo apuntó que, para lograr una ciudad más sostenible, «crearemos el parque rural Clot dels Abellerols, optimizaremos la gestión de recursos hídricos con la instalación de contadores inteligentes y realizaremos una nueva contenerización de fracciones de residuos sólidos urbanos». A estos proyecto, se une la dinamización del Mercado Municipal de Almassora.

María Tormo resaltó el presupuesto municipal para este 2025, «un presupuesto de récord que alcanza los 46,8 millones de euros, lo que supone una responsabilidad añadida para procurar la gestión más transparente posible». Más de una tercera parte de esta cifra se destinará a inversiones que alcanzan los 16 millones.

La munícipe de Almassora incidió en que «las obras transforman los municipios», como es el caso del «nuevo IES Álvaro Falomir, del que ya se ha estrenado la primera fase, la reforma integral de la Casa de la Cultura a la que dedicamos 3 millones de euros, o la adecuación del entorno de Santa Quitèria».

Además, Tormo reclamó una nueva ley nacional antiokupación y pidió «más agentes de la Guardia Civil para poder actuar ante los conflictos de convivencia ciudadana que se producen».

Jorge Monferrer, alcalde de Burriana: «No estamos dispuestos a dejar pasar el tren»

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, durante su intervención. / Manolo Nebot

Una futura Burriana que, en los «próximos 25 años» sea igualmente turística e industrial. Ese es el objetivo que planteó en el foro de Mediterráneo el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer.

«Lo más importante es permitir la transformación del modelo económico de nuestra ciudad. Burriana es una ciudad históricamente ligada a la agricultura, y de alguna forma necesitamos esa transformación del modelo, pero queremos hacerlo de la mano de aquellas instituciones y de los operadores privados, que son quienes saben. Queremos sustentar el cambio de modelo económico en dos patas: una sería el turismo y la otra sería la industria», explicó Monferrer.

El alcalde aseguró que Burriana debe mirar al que definió como su «polígono industrial más grande, los 15 kilómetros de costa» de los que gozan. Para ello, Monferrer apuntó a la importancia que pude tener en ello el antiguo PAI Sant Gregori, que en el pasado fue «un problema» para la ciudad pero que ahora se puede convertir en «un pilar de la transformación». En cuanto a la zona costera, el alcalde también subrayó los proyectos del futuro párking de autocaravanas, la nueva playa de Santa Barbara y el nuevo consultorio de salud del puerto. «En la pandemia, el consultorio que había quedó obsoleto y más de 7.000 personas se quedaron sin servicio. Este consultorio vanguardista dará servicio a esas personas y a todos los visitantes y turistas que queremos que vengan», agregó. Son los «primeros pasos» de una reorientación turística en la que, para más adelante, a Monferrer le gustaría que también atrajera a grupos hoteleros punteros.

En industria, puso el ojo en su «ubicación estratégica»: «Estamos entre los puertos de Castellón y de Sagunto (...). Estamos en una situación inmejorable para poder optar a esa industria del futuro, en la que queremos que Burriana esta vez sí que sea protagonista. No estamos dispuestos a dejar perder el tren».

Monferrer apuesta por la construcción de una nueva zona industrial en un área de un millón de m2, que está «en el plan general desde hace muchos años». «Lo hemos empezado a poner en marcha para intentar atraer empresas grandes», dijo.

Monferrer celebró los 40,4 millones de euros del presupuesto de Burriana y apuntó que «va a estar muy caro» conseguir nuevos fondos europeos por el poco dinero disponible a repartir.

Entre los proyectos, destacó el plan que ya han iniciado para blindar la ciudad ante inundaciones con un gran colector de pluviales (un barranco artificial) y tres tanques de tormentas que permitan «mitigar el primer impulso» de una riada.

Vicente Pallarés, alcalde de Sant Joan de Moró: «Trabajamos para crear el Moró que deseamos»

Vicente Pallarés, munícipe de Sant Joan de Moró, expuso los principales proyectos de su localidad. / Manolo Nebot

Vicente Pallarés, alcalde de Sant Joan de Moró, incidió en que su principal compromiso al frente de su Ayuntamiento «es trabajar incansablemente para mejorar la calidad de vida de las personas». Con este objetivo, aseguró que trabaja con «ilusión y responsabilidad, con dedicación y transparencia para atender las peticiones de nuestros vecinos y nuestras vecinas para crear el Moró que deseamos».

Para alcanzar este propósito y transformar la localidad en consonancia con los deseos de sus ciudadanos, Pallarés señaló que, para este 2025, se ha aprobado «un presupuesto de 15,4 millones de euros, el más elevado de nuestra historia».

Pero quiso apuntar que «gracias a la ayuda de otras instituciones como la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana, podremos acometer actuaciones claves para Sant Joan de Moró sin necesidad de subir los impuestos a nuestros ciudadanos».

Dentro del capítulo de inversiones, Pallarés incidió en los dos principales proyectos que marcan la agenda de la localidad. Estos son la construcción de su nuevo colegio y la apertura de la residencia de la tercera edad.

La primera de estas obras responde a «una demanda hecha por los padres y por la comunidad educativa». En total, la obra costará 8 millones de euros, de los que el consistorio de Moró asumió 900.000 euros para la reparcelación de los terrenos en los que se ubicará el centro educativo.

Las instalaciones ocuparán más de 11.000 metros cuadrados y contarán con dos líneas. Está previsto que abra sus puertas para el curso 2026-2027 y responderá a las nuevas demandas de la localidad.

«En dos décadas, hemos doblado la población y necesitamos un colegio que responda a las necesidades de las 3.900 personas que somos ahora», explicó Vicente Pallarés.

En su intervención en el II Foro de Municipalismo, Pallarés catalogó de «buque insignia» al proyecto de la residencia de mayores. En un principio, este centro debía contar con 60 plazas, pero se han incrementado a 90 y se espera que esté operativa en el primer trimestre de 2026.

El munícipe de Moró comentó que «son casi 5.000 metros cuadrados de extensión, a los que se suman 1.052 metros cuadrados de aparcamiento». Así, el proyecto, financiado por el Pla Convivint de la Generalitat, asciende a más de 8,3 millones de euros.

Además, la gestión municipal también apuesta por otras líneas de trabajo. Destacan la compra del antiguo cine de la localidad con el propósito de rehabilitarlo y convertirlo en un centro sociocultural polivalente. Aparte, Pallarés destacó la creación de nuevas áreas verdes en la localidad y mejoras como el acceso al barranco de la Viuda.

Tania Baños, alcaldesa de la Vall d'Uixó: "Nuestra ciudad está en su mejor momento"

La alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, explica sus proyectos locales en el II Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

Corren tiempos apasionantes para la Vall d’Uixó, como explicó su alcaldesa, Tania Baños. La primera edila habló de que su ciudad está averiguando «qué quiere ser de mayor» y para ello tiene «un proyecto de ciudad claro». «La Vall está en su mejor momento», consideró la socialista.

En el II Foro de Municipalismo, Baños sacó pecho de los planes que su localidad está consiguiendo llevar a cabo mediante los NextGeneration EU. «Hemos aprobado un presupuesto de 52 millones de euros, de los cuales 18 son para inversiones, la gran mayoría de ellos gracias a los fondos europeos», indicó.

Con ese dinero y con el resto generado, se centran en varios proyectos de transformación: la renovación del edificio del ayuntamiento, la zona de bajas emisiones, la remodelación de un barrio que siempre estuvo en los márgenes de la Vall y la dinamización del paraje de Sant Josep.

«Tenemos ya tres obras en marcha que engloban la Agenda 2030 (...), el idioma que ya no es el futuro sino el presente», dijo. En cuanto a la sede del consistorio, Baños pretende construir «un ayuntamiento para los próximos cien años». La zona de bajas emisiones, con un área semipeatonal, la definió como una obra que «no se hace solo por la subvención, sino por convicción».

La Colonia San Antonio es la zona de la Vall cuyos ciudadanos tienen menos ingresos. Su cara, ahora, está cambiando tras muchas décadas. «Acabamos de iniciar unas obras de rehabilitación de todo un barrio, el del menor renta per cápita de la Vall, y el objetivo de esta inversión de 3,5 millones de euros es principalmente que en la Vall evolucionemos todos a la misma velocidad, teniendo en cuenta al que menos tiene», aseveró Baños.

Además del nuevo museo local y de «la mayor excavación de la historia» en su yacimiento íbero, la Vall se encamina hacia un cambio de filosofía turística.

Más allá de los fondos europeos se encuadra una de las apuestas fuertes del gobierno de Baños: conseguir que quien visita les Coves de Sant Josep «pueda quedarse durante los meses de verano». Lo que es lo mismo, de ser un destino de paso a uno en el que permanecer. También en Sant Josep se perfila ya el parque acuático en las antiguas piscinas, que el Ayuntamiento hará «gracias a los beneficios de 500.000 euros» que han conseguido dentro de la empresa municipal con las entradas al río subterráneo. «Hicimos inversiones en les Coves, subimos el precio de las entradas y ha venido muchísima más gente», dijo, antes de finalizar destacando la construcción del segundo polideportivo para «equiparar» las instalaciones a las de ciudades similares.

Araceli de Moya, alcaldesa de Orpesa: «Hacemos cosas que no se ven, pero que son esenciales»

Orpesa estuvo representada en el foro por su alcaldesa, Araceli de Moya. / Gabriel Utiel

«Soy una defensora absoluta de la administración local, porque es la que está más cerca del ciudad y lo que más siente sus inquietudes». La alcaldesa Orpesa, Araceli de Moya, empezó su intervenciónen el II Foro de Municipalismo de Mediterráneo con un alegato a favor del municipalismo y se definió como «la alcaldesa que hace cosas que no se ven, pero son esenciales» para destacar la relevancia del trabajo de los ayuntamientos.

Bajo esta directriz, la munícipe orpesina desarrolla un trabajo que tiene como ejes principales de su plan estratégico la innovación, la sostenibilidad y la inclusividad.

Para impulsar estos ámbitos, De Moya señaló que la localidad tiene proyectos en marcha como es el caso de su polígono industrial que busca «atraer empresas de corte científico, tecnológico y de investigación, que potencie lo que aportan los 10 municipios del Pacte Territorial de la Plana Nord».

Además, dentro de la labor municipal, De Moya puso el énfasis en las obras realizadas para «usar de manera más eficiente y sostenible los recursos hídricos».

Para ello, Orpesa ha cambiado tuberías, canalizaciones y alcantarillados, y ha acometido obras como «la sustitución de la red de riego de las zonas verdes de les Amplàries, que en algunos puntos sufría pérdidas de hasta el 80%. Esto ha supuesto un gran ahorro de agua procedente de nuestra desaladora».

También comentó la alcaldesa que, para lograr una Orpesa más inclusiva, «desarrollamos programas de bienestar social para ayudar a los colectivos más desfavorecidos. Pero también estamos atentos a las tradiciones de las numerosas nacionalidades que conviven en nuestra población. En Orpesa, se reúnen más de una veintena de nacionalidades y nos quedamos con lo bueno que eso supone».

De Moya apuntó que es consciente de la dependencia que Orpesa tiene del turismo. De hecho, la localidad llegó casi a los 100 millones de euros de impacto económico gracias a este sector el pasado año.

Pero, la munícipe es consciente de la estacionalización de este sector, con una temporada que se desarrolla de Semana Santa a octubre. Por eso, la localidad apuesta por el turismo deportivo, que permite ampliar la llegada de visitantes a otros meses del año. Competiciones como la Mediterranean Epic o la Oceanman así lo atestiguan.

Finalmente, Araceli de Moya quiso destacar los avances en la construcción de un nuevo centro de salud en la localidad. La localidad aprobó el expediente de cesión de la parcela que debe albergar esta infraestructura y que contará con especialidades como Radiología y permitirá dejar atrás el actual centro que «se ha quedado pequeño y obsoleto».

Óscar Valero, teniente de alcalde de Onda: «Compartir ideas es un ejercicio de salud democrática»

Óscar Valero, teniente de alcalde de Onda, apuntó los principales ejes de gestión de su localidad. / Gabriel Utiel

El representante de Onda en el foro impulsado por Mediterráneo, Óscar Valero, quiso destacar que un espacio como este, «en tiempos de polarización y de discursos hirientes, es un ejercicio de salud democrática para compartir ideas y mejorar nuestros municipios». Valero afirmó que «el municipalismo es el mejor antídoto contra la mala política, y compartimos un objetivo común, que está por encima de los colores políticos, y que es dejar el municipio mejor de lo que lo hemos encontrado».

Desde su experiencia al frente de la Concejalía de Bienestar Social, Valero señaló que «tengo un contacto activo con los vecinos, vivo sus problemas y mi propósito es resolverlos en lugar de prometer y olvidar, solucionar en lugar de prometer y olvidar». Con este objetivo en mente, «nos esforzamos desde el Ayuntamiento de Onda por llevar el timón de nuestro municipio y conducirlo a buen puerto».

De este diálogo con la ciudadanía y del propósito de atender a las necesidades reales de los ciudadanos, Onda ha desarrollado una hoja de ruta que se basa en tres claros ejes: oportunidades, sostenibilidad e infancia.

El edil ondense destacó que, «desde el año 2019, hemos apostado por convertirnos en un destino industrial y premiar la actividad dentro de este sector». Por eso, desde el consistorio, se ha incidido en la formación a la carta para los trabajadores y en un serio compromiso con el sector cerámico, básico en la economía de la población, a través del parque empresarial de la localidad, Onda Logistic.

También comentó Valero que Onda persigue convertirse en una localidad «más verde, más accesible y más amable». Por eso, el Ayuntamiento se ha esforzado por regenerar espacios hasta ahora degradados para que se conviertan en parques abiertos a la ciudadanía.

Es el caso de Rooftop 360º Campaneta o de la rehabilitación de la ladera del castillo para crear un espacio verde que tendrá por nombre el Jardín de las mil y una noches.

Entre los ejes de la gestión del Ayuntamiento, destaca el objetivo de convertirse en ciudad de la infancia. Valero aseguró que «queremos convertir Onda en una población pensada por y para los niños, una ciudad sana y con futuro».

Así, el equipo de gobierno ha impulsado la rehabilitación de la Alquería Cultural, que contará con un espacio infantil, la creación de parques acuáticos o la renovación de espacios públicos para los más pequeños de la localidad.

Como conclusión, Óscar Valero reclamó «mayor autonomía para los municipios y los recursos necesarios para seguir avanzando. Hagamos un esfuerzo conjunto para conseguir el bien común de nuestra sociedad».

Emilio M. Obiol, teniente de alcalde de Vila-real: "Somos una ciudad decisiva"

Emilio Obiol, teniente de alcalde de Vila-real, durante su discurso en la cita de 'Mediterráneo'. / Gabriel Utiel

«Vila-real es una ciudad decisiva», sostuvo su teniente de alcalde y concejal de Territorio, Emilio M. Obiol, en su participación en el II Foro de Municipalismo. El representante de la segunda localidad en población de la provincia de Castellón hizo gala de la «colaboración público-privada con las tres principales industrias cerámicas de España», con un total de 3,2 millones de inversión público-privada en más de 60 organizaciones locales. Al mismo tiempo, también recalcó que quieren ser «una ciudad de servicios» pero también una «ciudad esencialmente industrial».

En nombre de la corporación que dirige José Benlloch, Obiol afirmó que no se encuentra «cómodo con palabras de plástico», dentro de las cuales colocó a los conceptos tan utilizados hoy en día como «solidaridad e inclusión». En contraposición, el edil cree que lo más importante es «ser una ciudad previsible».

La suya fue una intervención reflexiva en la que reclamó que ciudades como la suya necesitan más financiación, tal y como había apuntado en el discurso inaugural de las sesiones la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina. Obiol, de distinto color político, se expresó en la misma dirección: «Estamos infradotados», lamentó el socialista.

«Los ayuntamientos hacemos lo que nos compete y lo que no nos compete», añadió Obiol, quien habló incluso de «reformar la Constitución» para definir mejor las competencias locales. Si eso sucediera, según el teniente de alcalde, «los problemas de deuda serían menores» en los consistorios castellonenses.

El que fuera director general de Puertos, Aeropuertos y Costas durante el segundo mandato de Ximo Puigal frente de la Generalitat resaltó que la política local significa «la involucración total».

La palabra de estas jornadas fue, por supuesto, la de municipalismo, y Obiol realizó un alegato en defensa del mismo... pero también dio un tirón de orejas a las localidades de la Plana (la suya incluida) por su falta de cooperación mutua en temas básicos, como la gestión del transporte público entre los municipios.

«En esata mirada [del municipalismo] estamos suspendidos en la Plana. ¿Cuánto hace que los alcaldes no hacen una reunión todos juntos?», criticó. Para él, se despilfarran «energías» en la agenda política en vez de mirar hacia «las economías de escala». «Digámosle mancomunidad, digámose como sea», pidió, y reclamó que se importen formatos de colaboración intermunicipales que ya funcionan en otras autonomías españolas. «¡Copiemos!», instó Obiol. «Esto no es nuevo, en la Plana hacemos poco uso de esta necesaria complementariedad», concluyó.

Wences Alós, alcalde de Moncofa: "Hemos conseguido desestacionalizar el turismo"

Wenceslao Alós dio a conocer las principales inversiones de Moncofa. / Gabriel Utiel

Moncofa tenía el cuarto mayor presupuesto de la provincia al comenzar el siglo XXI y en un abrir y cerrar de ojos (lo que duró la explosión de la burbuja inmobiliaria) pasó a presentar «la tercera mayor deuda de Castellón», lamentó Wences Alós, alcalde de la localidad costera de la Plana Baixa, en el II Foro de Municipalismo de Mediterráneo. «El pueblo paga la mala gestión del Ayuntamiento», lamentó.

Por esa circunstancia, el dirigente popular afirmó entender su papel en la política local como el de alguien que tiene «un contrato temporal de cuatro años». «Yo no soy quién para dejar hipotecada [Moncofa], por ser respetuoso con mis vecinos», dijo Alós, quien como el resto del municipio tiene presente el trauma que les provocó la crisis.

«El Ayuntamiento estaba arruinado. Al principio, cuando llegamos [al gobierno], lo que hicimos fue sobrevivir», recordó el alcalde, quien a su vez es diputado autonómico en les Corts.

Su obligación en aquel momento, consideró, «era buscar un equilibrio». «Eliminamos toda la deuda», celebró. Solo entonces, dijo esta semana, pudo dedicarse a regenerar una localidad que había quedado tocada, con unos planes urbanísticos, en el mejor de los casos, a medio hacer, cuando no sin comenzar.

El pueblo consiguió multiplicar sus banderas azules, se ha establecido como un «polo industrial» de la industria cerámica y tiene «tipos impositivos de los más bajos» de la provincia.

Con los años, Moncofa se ha curado y se ha situado, de acuerdo con Wences Alós, «otra vez en el mapa turístico». Sin embargo, según este munícipe, el regreso al panorama nacional del turismo tiene un enfoque distinto al de los años de bonanza.

«Hemos conseguido desestacionalizar el turismo y hacer que sea un turismo respetuoso con el medio ambiente. Los turistas que vienen respetan el entorno y agradecen cómo lo tenemos. Tienendo un tercio del presupuesto que tenía Moncofa, estamos otra vez en el mapa», insistió Alós.

El mayor reto del Grao de Moncofa es la reinvención de lo que fuera el PAI Belcaire Sur: «Hemos conseguido abaratar en 2 millones de euros el proyecto y en este mometno está en manos de la Diputación. Esperamos convertir lo que es un gran problema en una gran atracción para el futuro». Por los esfuerzos que requerirá esa obra, Alós se centra ahora en proyectos para el núcleo urbano del pueblo: «Hemos creado el Espai Jove, ampliado el archivo municipal, estamos ampliando el polideportivo, construyendo una carpa polivalente y en breve haremos un trinquet de pilota y renovaremos el bombeo de la Marjal Nova».