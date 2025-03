Nuevo conflicto con los médicos, ahora por la jubilación a los 72 años

Los médicos de la provincia de Castellón (al igual que los del resto de España) manejan varios frentes abiertos con el Gobierno. Primero llegaron sus críticas al nuevo Estatuto Marco que plantea la dedicación exclusiva al sector público en los primeros cinco años tras el MIR. Después, las quejas por lo que los facultativos consideran que son condiciones salariales precarias para la cantidad de horas (entre jornadas y guardias) que suman.

Ahora hay una tercera pata de esa mesa en la que parece que no cabe una confrontación más. El Gobierno, a instancias de una petición del ejecutivo autonómico del País Vasco, se plantea la posibilidad de que los médicos puedan alargar de manera voluntaria su edad de jubilación hasta los 72 años. Se trata de dos años más de los que pueden permanecer ahora. Todavía no hay nada aprobado pero las aguas ya bajan revueltas.

Reticencias

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Castellón (Comcas), se muestran contrarios a la propuesta de colgar la bata a los 72. «La medida a priori no nos parece bien. Cada vez, más médicos quieren jubilarse antes. Aunque sea voluntario, creemos que lo que hay que hacer es mejorar las condiciones para que el médico esté bien, siga trabajando en la pública y no se vaya al extranjero. Parece una broma esta propuesta, no hay voluntad de querer mejorar las condiciones laborales de la gente más joven», afirma el presidente del Comcas, Carlos Vilar.

Él mismo tiene 59 años y podría acogerse a esta medida en un futuro cercano. Pertenece a una generación, la del baby boom, que ahora mismo supone una parte importante del sector en Castellón. Y es que la mitad de los 3.088 colegiados de la provincia tiene más de 50 años. Son 1.546, cifra que representa el 50,07% de los doctores.

De ellos, 560 ejercen en la pública solamente, 259 en la privada y 152 en ambas modalidades de sanidad, aunque hay que destacar que 575 no ejercen en la actualidad.

Puede que los médicos del baby boom dejen en la próxima década un panorama complicado para la sanidad. La inquietud por la falta de relevo generacional es, según Vilar, el motivo principal por el que las autoridades se plantean la demora de la jubilación. «Dicen que faltan facultativos y es algo que es verdad, pero a la vez no es verdad. En un futuro, con la cantidad de facultades que hay, en realidad estamos abocados al paro médico», considera Vilar.

A favor: Jordi Usó

El jefe de la sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Castelló, Jordi Usó, tiene 69 años y se jubilará este año, cuando cumpla 70. Él ya se atuvo a la norma actual, que le permite alargar su etapa laboral hasta esa edad. A la nueva extensión hasta los 72 no llegará, pero cuenta a este diario que si pudiera, se quedaría. «Si no quitas el puesto a nadie, me parece bien la medida», recalca, siempre y cuando sea «voluntaria».

Usó considera que hay «edadismo» en la sociedad y que, en condiciones «físicas e intelectuales» buenas, se puede trabajar. «El tema está en que si hubiera gente en el paro, yo me jubilaría, ¿pero qué problema tenemos? Que faltan médicos. Por ejemplo, en enfermedades infecciosas no tenemos todavía la especialidad en el MIR. Y en Atención Primaria hay un déficit terrible, traen gente de fuera sin MIR», lamenta el facultativo, que continuó por pura vocación. «A mí ahora me jubilan», dice. De todas formas, considera difícil que salga adelante la propuesta de trabajar hasta los 72 por cuestiones como la resistencia «sindical».

En contra: Ana Escorihuela

La médico Ana Escorihuela, pediatra en la UCI del General, considera que la propuesta para retrasar la jubilación es «un despropósito» «Yo respeto mucho si alguien quiere mantener su puesto de trabajo hasta los 72 años, pero el sistema está explotando al colectivo. Yo esta semana he trabajado 75 horas, por ejemplo», explica Escorihuela, de 60 años, que asegura que no se acogerá a la prórroga.

En opinión de esta intensivista, «el sistema sanitario siempre te pide más y al final parece que no hagas nada». «Te hacen sentir como si fueras la persona más vaga del mundo», lamenta. Ella, que tiene una hija que acaba de terminar Medicina, plantea que si el Sistema Nacional de Salud se queda sin médicos, como algunos sostienen, no será porque el baby boom se jubile, «sino porque la generación Z no va a aguantar todo lo que» ellos han aguantado: «Y su reivindicación es justa, porque no tienen por qué aguantar eso. Fuera de España en muchos países los reciben con los brazos abiertos y los horarios son infinitamente mejores».

