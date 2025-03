Muere Antonio Esteban, exdecano de los abogados de Castellón y expresidente del Consejo Valenciano

Antonio Esteban Estevan (1945, Onda), quien fuera decano del Colegio Oficial de Abogados de Castellón (ICACS) hasta el año 2029 y presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), ha fallecido a la edad de 80 años tras una enfermedad.

Hace tres años, durante la jura de nuevos letrados en Castelló, recibió la Cruz Distinguida de 2ª clase de San Raimundo de Peñafort, un reconocimiento que concede el Ministerio de Justicia y que premia los méritos y contribución de sus condecorados a la Administración de Justicia.

El Colegio de Abogados de Valencia pidió al Ministerio la concesión de la Cruz de San Raimundo para Antonio Esteban “por haber demostrado su voluntad de trabajar en beneficio de los ciudadanos y de la profesión, a lo largo de su trayectoria profesional y en los distintos cargos de responsabilidad que ha ostentado en instituciones representativas de la Abogacía valenciana”, según señaló entonces la decana del ICAV, Auxiliadora Borja.

Más de 50 años en la profesión

Fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón hasta abril del 2019, momento en que dejó el decanato para tomar posesión de su cargo como presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, que finalizó un año después. Esteban, abogado con una larga trayectoria en el ejercicio profesional de más de 50 años, fue también consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), adscrito a la Comisión de Deontología.

«Soy un abogado humilde que no ha llevado causas importantes. Me he centrado en transacciones, temas de gestión y asuntos extrajudiciales, pero sí me marcó al principio cómo gente modestísima me agradecía que le solventase sus problemas», decía humildemente en una entrevista concedida a este periódico con motivo de su 50º aniversario en la abogacía.

Imagen de la junta que presidió Antonio Esteban en el 2011 / MEDITERRÁNEO

"Estudié el Bachillerato de Letras y estaba entre Filosofía e Historia o Derecho. Finalmente no sé por qué escogí Derecho, porque creo que me gustaba más Filosofía e Historia, pero no me he arrepentido nunca de esa decisión", recordaba entonces.

Ejemplo de excelencia profesional

Quienes lo conocieron y trabajaron codo a codo con él, destacan que era "ejemplo de excelencia profesional" y "con grandes dotes para tender puentes". En palabras del actual decano, Manuel Mata, "la Abogacía de Castellón queda huérfana, pero su legado florecerá en las generaciones venideras". "La calidad y la ética de nuestra profesión en nuestra provincia, reconocidas en todo el país, son en gran parte fruto del ejemplo de compañeros como Antonio", ha explicado en un sentido obituario que se publicará este martes en Mediterráneo.

Antonio Esteban, en una fotografía de archivo. / MEDITERRÁNEO

La exhumación de Franco

En 2019 y en relación a la exhumación de Franco, Esteban opinaba: «Era una anomalía democrática que el dictador estuviera en un mausoleo, en un espacio público sujeto a la veneración. Personalmente lo veía inadmisible y me parece muy bien que se haya hecho».