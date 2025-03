El proyecto Mar de Boires de Serra d’en Galcerán finalista del programa Tierra de Oportunidades de CaixaBank

El programa Tierra de Oportunidades de CaixaBank, enfocado a fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas, ha seleccionado el proyecto Mar de Boires de la Serra d’en Galceran como uno de los finalistas en la edición a nivel nacional de 2024. La iniciativa ha sido elegida de entre las más de 1.000 apoyadas en la cuarta edición del programa.

Mar de Boires es el proyecto del emprendedor Blas Agut. Se trata de una empresa centrada en la producción y transformación de agroproductos de cosecha propia, entre ellos, almendras, nueces, pistachos y algarrobas.

Los cinco primeros clasificados en el programa Tierra de Oportunidades han sido premiados con 5.000 euros cada uno, tras ser seleccionados entre los veinte finalistas del concurso organizado por CaixaBank y en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent. El resto de finalistas también han recibido una dotación económica: las cinco inciativas clasificadas en segunda posición han sido reconocidas con 2.500 euros, mientras que los diez proyectos que han quedado en tercera posición han recibido 1.250.

El programa se presentó en la oficina all in one de CaixaBank en Madrid en el que participaron el director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda; la directora general de Políticas contra la Despoblación , Ángeles Marín; la subdirectora adjunta de Dinamización del Medio Rural, Patricia Martínez; el presidente de Desarrollo Rural, Rafael Llamas, y el director de Rural Talent, Carlos Ramos.

Respaldo a más de 4.000 emprendedores

Desde que Acción Social CaixaBank lo pusiera en marcha en 2021, el programa Tierra de Oportunidades ha respaldado a más de 4.000 emprendedores y ha premiado a un total de 461 emprendedores rurales, gracias a los 144 convenios de colaboración firmados con Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y otras entidades con el objetivo de impulsar el emprendimiento rural y la inserción laboral en estas zonas.

En colaboración con los GDR comarcales, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y el promotor del emprendimiento Rural Talent, el programa colaborativo contempla formación, acompañamiento, visibilización a los emprendedores participantes, así como una convocatoria de ayudas a emprendedores. Hasta la fecha, Tierra de Oportunidades ha contribuido a impulsar más de 4.000 negocios (pequeñas empresas y autónomos) y a fijar población en sus respectivas comarcas.