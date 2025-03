L'UJI tanca 2024 amb un superàvit d'un milió d'euros tot i el infrafinançament

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló ha aprovat aquest dimarts la liquidació del pressupost de l’any 2024, un dels documents que integraran els comptes anuals de l'UJI que hauran de ser aprovats pel Consell Social.

El total d’ingressos de l’exercici 2024 ascendeix a 150,78 milions d’euros i el global de despeses a 149,69 milions d’euros, amb la qual cosa el resultat pressupostari és d’1,09 milions d’euros, tot i l'infrafinançament de la universitat de Castelló.

Aquestes xifres inclouen tant els ingressos genèrics que permeten fer front a les despeses generals de la Universitat en la seua activitat essencial de prestació del servei públic d’educació superior, com els ingressos afectats per a la realització d’inversions o activitats concretes i que provenen de subvencions finalistes procedents d’entitats externes.

Considerant només el pressupost no afectat, els ingressos van ascendir a 123,69 milions d’euros i les despeses a 122,74 milions d’euros. La diferència en aquest cas és lleugerament inferior a 1 milió d’euros.

Fent una anàlisi de les principals despeses no afectades, els costos de personal ascendeixen a 92,83 milions d’euros, la qual cosa suposa el 75,63% del total. Aquestes despeses han tingut un augment del 4,57% respecte a l’any anterior, motivat per les pujades salarials (2,5%); complements salarials vinculats a l’antiguitat i consolidació de la plantilla; i l’augment de les cotitzacions a la Seguretat Social i contractacions per l’adaptació a la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU).

Les despeses corrents han ascendit a 23,52 milions d’euros (un 19,16% del total), xifra que suposa un augment del 6,14%, essencialment degut a la inflació i a la renovació de contractes per l’evolució dels convenis col·lectius de les empreses proveïdores.

Inversions

Per últim, les inversions han ascendit a 5,22 milions d’euros, un 4,25% del pressupost. Aquesta xifra és un 37,78% inferior a la de 2023. La caiguda es deu al fet que una part significativa de l’increment de les despeses no afectades no està coberta amb el sistema de finançament vigent, i cal encaixar-la reduint les inversions. Cal tenir en compte, d'altra banda, que aquesta reducció de les inversions finançades amb ingressos no afectats s’ha pogut compensar, en 2024, amb les inversions realitzades amb la captació de recursos afectats.

En síntesi, l’UJI tanca la liquidació del pressupost en un equilibri pressupostari, però amb un creixement de les despeses de personal i altres despeses corrents que no està íntegrament cobert pel sistema de finançament vigent. Aquesta circumstància podria comprometre la sostenibilitat futura de l’UJI si no es resol amb la signatura d’un acord pluriennal de finançament que corregisca aquest desequilibri.

Modificació de sis graus

D'altra banda, el Consell de Govern també ha aprovat la modificació no substancial del pla d’estudis de sis graus per a incloure el requisit lingüístic per a l'estudiantat procedent de països no castellanoparlants. Els graus que s’han modificat són Arquitectura Tècnica, Bioquímica i Biologia Molecular, Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, Infermeria, Mestre/a en Educació Infantil i Mestre/a en Educació Primària.

Atès que la docència es realitza en castellà i valencià, i amb la finalitat d'assegurar que l'alumnat és capaç de seguir totes les activitats formatives, s'exigirà per a l'admissió de l'estudiantat procedent de països no castellanoparlants l'acreditació d'un nivell equivalent al B2.

Drets de la infància i l'adolescència

Entre les altres mesures aprovades aquest dimarts pel Consell de Govern està la Política de protecció a la infància i a l’adolescència de l'UJI que té com a objectiu garantir la protecció i el ple desenvolupament dels drets de la infància i l’adolescència, amb la promoció d’un entorn segur, inclusiu i respectuós en totes les activitats de la institució.

També s'han aprovat les Directrius acadèmiques dels estudis de grau de l'UJI per al curs 2025-2026, regulades pel Reial decret 822/2021, de 28 de desembre, les quals pretenen orientar l’estudiantat en els tràmits reglamentaris i possibilitar al personal administratiu i al professorat una actuació més segura i eficient en la gestió dels procediments, així com les Directrius acadèmiques dels estudis de màster per al curs 2025-2026 i el calendari de preinscripció i matrícula dels màsters universitaris per al curs 2025-2026.

Modificació de plans d'estudis

A més, s'ha aprovat la modificació del pla d'estudis de diversos graus per a adaptar-los al Reial decret 822/2021. En concret es tracta dels graus en Psicologia, Enginyeria Informàtica, Matemàtica Computacional, Criminologia i Seguretat, i Relacions Laborals i Recursos Humans.

També s'ha aprovat el Reglament de règim intern de l'Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) i els calendaris electorals al Consell i Direcció del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.