La Fundación La Caixa beca a jóvenes investigadores y trae a una científica italiana a Castellón

La Fundación La Caixa ha otorgado 100 nuevas becas de doctorado y posdoctorado -una de ellas en Castellón- a investigadores excelentes para que realicen sus proyectos en universidades y centros de investigación de España y Portugal. Con las becas de doctorado INPhINIT y las de posdoctorado Junior Leader, la Fundación La Caixa persigue el doble objetivo de retener y atraer el talento para impulsar la investigación de excelencia en estos países.

Investigadora química para la UJI

Entre los becados hay una investigadora italiana, Marsileia Zanatta que realiza su posdoctorado en Advanced multi-confined materials for atmospheric CO2 transformation (AIR2PRODUCTS) en la Universitat Jaume I (UJI), en Castellón. Marcileia Zanatta obtuvo un máster (2014) y un doctorado (2017) en Química por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Porto Alegre, Brasil) y estudió principalmente los líquidos iónicos y los catalizadores.

Marsileia Zanatta, becada por la Fundación La Caixa para estudiar su posdoctorado en la UJI, en Castellón. / Mediterráneo

Después del doctorado, recibió dos becas posdoctorales, una del CNPq (Junior PosDoc, PDJ) en 2017 y una de la FAPERGS (Talent Retention) en 2018, ambas en la UFRGS. En 2018, consiguió una plaza de profesora adjunta en la UFRGS. De 2019 a 2021, trabajó como investigadora júnior en el Centro de Investigação de Materiais (CENIMAT|i3N) de la Universidade Nova de Lisboa (Portugal). En 2021, la doctora Zanatta recibió una beca individual Marie Skłodowska-Curie para realizar investigación en el Institut de Materials Avançats (INAM) de Universitat Jaume I (España).

En 2024, obtuvo una beca Junior Leader de la Fundación La Caixa. Hasta el momento, ha recibido más de una docena de reconocimientos y becas en varios países (España, Polonia, Brasil, UE), como su inclusión en el 5% de los mejores investigadores júnior seleccionados por la Organización Mundial Lindau Nobel, su participación en la 71.a Reunión de Premios Nobel de Lindau (#LINO22) o su nominación como «Rising Star» en ciencia de materiales por la revista ACS Materials Au en 2023.

Recientemente, ha sido seleccionada por Nature Index en la categoría Game-changing por sus aportaciones enormemente innovadoras a la ciencia de materiales. La Dra. Zanatta ha colaborado en artículos publicados en prestigiosas revistas internacionales, como Angew. Chem., Green Chem. y Chem. Eng. J. Es experta en química y en ciencia de materiales, con un especial interés en la catálisis, la captura y valorización de CO2, los líquidos iónicos, la RMN y la química verde.

Salarios competitivos y formación

Estas becas no solo ofrecen salarios competitivos, sino que también incluyen un sólido programa de formación transversal. En el caso de las de doctorado, se refuerzan aspectos como la comunicación científica, el bienestar emocional de los investigadores, el liderazgo y las oportunidades de financiación. Por otro lado, las becas de posdoctorado están diseñadas para impulsar una carrera científica independiente, promoviendo la innovación y el liderazgo como pilares fundamentales para el desarrollo profesional.

Acto oficial en CosmoCaixa

«Estas becas suponen una oportunidad de primer nivel para los investigadores que las han obtenido, pero también para el conjunto de la sociedad. Porque con el apoyo de sus investigaciones apostamos por disciplinas que revierten en el bienestar de la ciudadanía y por la construcción de un futuro mejor para todos», ha explicado el director general de la Fundación ”la Caixa”, Josep Maria Coronas, durante el acto de entrega de las becas en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en Barcelona.

Presupuesto de más de 21 millones de euros

Las Becas de la Fundación La Caixa son las más destacadas entre las promovidas por entidades privadas en España y Europa, tanto por la cantidad de ayudas concedidas como por la diversidad de disciplinas que abarcan. En total, la entidad destinará más de 21 millones de euros a esta promoción de becarios de doctorado y posdoctorado. Ambos programas han sido cofinanciados por la Comisión Europea a través de las Acciones Marie Skłodowska-Curie COFUND, en el contexto del programa marco Horizonte 2020.

El perfil de los becarios

De los 100 becarios seleccionados en esta edición, 53 son españoles y 47 son extranjeros, procedentes de 19 países. De estos, el país con mayor número de becarios es Italia con 15, seguida de Portugal con 8 y Alemania con 4.

Entre España y Portugal

Las becas otorgadas se han distribuido entre cerca de 60 centros de investigación y universidades de España y Portugal. En cuanto a las especialidades, la biología molecular y la bioquímica encabezan la lista con 12 becarios, seguidas por la física teórica y las matemáticas con 6 becarios, la biología matemática y computacional con 5 becarios y la biología celular con 4 becarios.