Los huevos, por las nubes: los productores de Castellón explican la causa del alza de precios

Pocas veces como ahora hacer una tortilla de patatas había resultado tan caro. Y no, la culpa no es de la patata. Los huevos cotizan a precio de oro y solo en las últimas dos semanas su valor ha subido hasta un 25%. Una docena de huevos de categoría M, los más baratos de todos los que se venden en los supermercados, cuesta en estos momentos unos 2,7 euros, un 25% más que hace quince días, cuando su precio se situaba entre 2,07 y 2,10 euros. Y no son los únicos que han experimentado un alza: los de la categoría L han aumentado un 15,4% y los camperos, un 16%. Lo peor es que todo indica que la escalada aún no ha tocado techo. «Es probable que hasta Semana Santa la tendencia siga», apunta Sonia Rodríguez, gerente de Granja Boverals, con sede en Vinaròs y una de las empresas productoras de este alimento en Castellón.

De las explotaciones ganaderas de Castellón, y según los últimos datos de la Conselleria de Agricultura, salen cada año 12.518.000 de docenas de huevos. De esta cantidad, cerca de 9 millones son de gallina (la provincia produce también huevos de codorniz), un alimento que ahora está en el punto de mira por una escalada de precios que empezó hace ya dos años pero que ha sufrido un importante acelerón en los últimos días.

En la granja avícola Vilarroig, ubicada en Castelló, explican que la clave del incremento de los precios está en la grave crisis que atraviesa el sector en Estados Unidos. «Allí tienen un problema muy grave de gripe aviar y eso les ha obligado a sacrificar millones de gallinas. Los productores europeos están enviando huevos a este país y eso, unido a la subida del consumo en los hogares de Europa, ha provocado un aumento de los precios. Es la ley de la oferta y la demanda», asegura uno de los responsables de esta firma.

Estados Unidos tiene la culpa (la gripe aviar ha provocado el sacrificio de 50 millones de gallinas), pero hay otros factores que explican el subidón de los precios. «En muchos países de Europa, y debido a normativas cada vez más restrictivas, están obligando a los productores a cambiar de sistema de producción. Y eso está provocando que muchas empresas echen el cierre y que otras estén un tiempo sin gallinas debido al cambio de sistema, con lo que la oferta de huevos ha ido claramente a la baja», argumenta Sonia Rodríguez, cuya empresa está especializada en huevos camperos.

La mayoría de los productores de huevos de Castellón comercializa este alimento a través de carnicerías y fruterías y lo vende también a bares y restaurantes, pero la caída de la oferta en Europa, unida al aumento de los costes que llevan sufriendo desde hace años, le ha obligado también a subir precios. Unos han incrementado 15 céntimos la docena. Otros 35. «Todo está más caro y a lo que de verdad tenemos miedo es a que entre en nuestra zona la gripe aviar. Sería un desastre», coinciden.

Uno de los alimentos de moda

El acelerón que ha sufrido el precio del huevo ha pillado a este alimento en un momento dulce. Hace unos años estaba demonizado (se recomendaba no consumir más de tres a la semana porque subían el colesterol), pero ahora todo ha cambiado y se han convertido en un imprescindible en prácticamente todos los hogares españoles. «Es una fuente muy importante de proteínas y tiene una gran versatilidad», defiende la responsable de Granja Boverals.

Y, ¿cuántos huevos consumimos? Los hogares españoles compraron 405 millones de kilos en 2023, el equivalente a 137 unidades por persona al año, frente a los 131 de 2022, según las últimas cifras de Inprovo, la organización interprofesional del huevo y sus productos. La valenciana es, además, una de las comunidades donde más huevos se compran e ingieren: 148 por persona y año.

