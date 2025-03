Castellón selecciona a 82 ‘olímpicos de la FP’

Óscar Forcadell es uno de los inscritos del IES Politècnic en las Skills de Carrocería. «Voy a los Skills a tope. Es un reto y una responsabilidad, para que me supere y desde el centro, el profesorado se está volcando. No me lo esperaba; van muy pocos, 10 por especialidad entre mil. Y son muy importantes, desde la selección de las pruebas, y un aliciente que te hace ser mejor en tu oficio. Me estoy preparando con clases extra que se irán intensificando: medición de chasis, colocación de piezas, chapas con golpe... Además de aprender, quiero responder al máximo la confianza que han depositado en mi», dice.