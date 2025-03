Cuatro de cada diez parejas conviven en hogares sin hijos en Castellón

La distribución de los hogares de Castellón deja cifras llamativas de la actual estructura social de baja natalidad por la cual al menos uno de cada cinco núcleos de convivencia lo conforman parajes sin hijos. Según los últimos datos publicados por la Encuesta Continua de Hogares, este colectivo sin descendencia ha bajado -respecto al año precedente del estudio-, siendo la última cifra conocida de 57.100 respecto a los 54.000 del año anterior, algo más de 3.000 hogares de incremento donde conviven solo las dos personas con relación sentimental, sin menores ni adolescentes en su vivienda.

Respecto a la totalidad de los hogares formados por parejas (que son 144.800 en la provincia), las parejas sin hijos representan el 39%, es decir, cuatro de cada diez.

Si se comparan estos modelos de familia sin hijos frente al total de hogares de Castellón, de todo tipo, incluidos los unipersonales (en conjunto son 231.600), el porcentaje en este caso es del 25%, uno de cada cuatro.

Conclusiones del CIS

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este mes de marzo del 2025, advierte que siete de cada diez mayores de 65 años manifiesta tener «muchos o bastante problemas», siendo lo que más le preocupaba su insuficiencia económica para afrontar gastos cotidianos (luz, calefacción, comestibles, etc.) y la falta de recursos públicos para sus cuidados (residencias, centros de día, ayuda a domicilio, etc.); así como la soledad y falta de contactos sociales.

Dos abuelos pasean con su nieto. / / EFE

Precisamente, a esta generación sin hijos se le presenta, de cara al futuro, el problema de los cuidados, dado que no tienen hijos ni nietos, un modelo de hogar que va al alza en los países europeos. En Finlandia, por ejemplo, los hogares sin niños ni jóvenes (sin incluir los jóvenes independientes económicamente) suponen ya el 80,7%; en España, el 72,4%; y la mas baja de la tabla, Eslovaquia, el 66,5%.

Con todo, también entre el colectivo que sí tiene hijos se muestran inseguros respecto a su cuidado cuando llegue el momento de la vejez. También el CIS, en otro apartado sobre edadismo, destaca que casi seis de cada diez encuestados de más de 65 años cree que actualmente los hijos cuidan a sus progenitores «peor que antes», frente a un 26% que dice que «mejor» y solamente un 9%, que piensa que lo hacen «igual».

Sin ayuda...¿Cómo afrontar la vejez? La generación sin hijos «presenta mayor vulnerabilidad en la vejez avanzada o en una situación de fragilidad», según el estudio Prestación de cuidados y envejecimiento de las personas sin hijos, de Gerardo Zamora, quien aconseja que los Gobiernos lo tengan en cuenta y «diseñen servicios adaptados» y «medidas preventivas», tal y como publica El Periódico, del Grupo Prensa Ibérica. Viviendas colaborativas (para compartir espacios y reducir gastos en la jubilación), planes de ahorro financiero y contar con redes sociales de apoyo son las opciones barajadas ante la falta de políticas que aborden el reto demográfico, según expertos.

Sin hijos, por franjas de edad

En solo un año este modelo de hogar 'dink' aumenta en 1.650 en Castellón. / Marta G. Brea

Otro estudio de Funcas, además, revela que la tasa de personas sin hijos es el doble entre menores de 65 años que entre mayores de 75 y en los próximos años irá a más. En la provincia de Castellón, los hogares sin hijos, por edades, se distribuyen, de más a menos, así: de 65 o más años, 55.100 personas (que no parejas) no tienen hijos (y 14.200 con al menos un hijo); de 55 a 64 años, 24.100 sin (frente a 32.000); de 45 a 54 años, 14.700 sin (y 53.400 con alguno). Las también conocidas como parejas DINK (Dual Income, No Kids) cuya traducción literal significa doble ingresos y sin niños; son blanco del márketing al presuponer que disponen de más presupuesto para ocio y viajes.

La opinión del experto: Carlos Hidalgo (psicólogo clínico, en www.carloshidalgo.es)

Carlos Hidalgo. / Mediterráneo

Tejer una red para los cuidados del futuro: "Cada vez más parejas eligen no tener hijos por diversas razones, como la búsqueda de libertad, el enfoque en sus carreras o el deseo de disfrutar de su vida de otra manera. Aunque no tengan hijos propios, pueden encontrar otras formas de construir una red y dar sentido en sus vidas, con amistades cercanas, actividades comunitarias o proyectos personales que les apasionen. Pero al no ser padres, es posible que cuando lleguen a la vejez, no tendrán hijos que «les cuiden». Por ello, sería importante para ellos establecer un plan financiero sólido para acceder a servicios de cuidado de calidad en el futuro: ahorrar para la jubilación, invertir sabiamente y considerar seguros de salud. Deben llevar una vida saludable y fomentar relaciones cercanas con amigos, vecinos y otros familiares puede contar con apoyo en momentos de necesidad".

