El PSPV denuncia que els pressupostos de Mazón per a 2025 "condemnen Castelló a un any en blanc” en sanitat

El portaveu de Sanitat del PSPV a Les Corts, Rafa Simó, ha sentenciat el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2025 en conéixer-ne el contingut. “Són un nou engany de Mazón perquè els seus compromisos no es corresponen amb els diners que realment posa sobre la taula”. Sense anar més lluny, “el capítol d'inversions és un simple copia i pega de l'any passat, el que evidencia que durant l’últim any no s’ha fet res”, ha denunciat Simó, qui ha augurat que “Castelló està condemnada a un any en blanc en matèria de salut pública”.

El diputat socialista ha criticat que el Consell de Mazón no tinga “cap intenció d'accelerar les inversions necessàries per garantir una sanitat digna a Castelló” i ho ha exemplificat amb l'anunci recent de la licitació de la redacció del projecte del nou Hospital General, valorat en 12 milions d'euros, dels quals “només dos milions s'han pressupostat per a enguany i la resta es deixarà per als pròxims anys”.

"No hi ha ganes de treballar"

Simó ha assenyalat que “no ens serveix l'excusa de la dana”, ja que la majoria dels projectes de renovació o construcció de centres de salut “ja estaven pressupostats l'any passat”, com és el cas dels ambulatoris de Forcall, Orpesa, Càlig i Montanejos i millores en els hospitals de Vila-real i Vinaròs. “No hi ha ganes de treballar. Han postergat totes les obres un any per la falta de gestió i d'invertir els impostos que paguem els valencians”, ha denunciat el diputat, qui alhora ha advertit que “parlar de retards en sanitat és molt greu, perquè parlem del benestar i de la salut de la nostra gent”.

“Malauradament, 2025 serà un altre any de promeses incomplides amb uns pressupostos que no estan a l'altura de Castelló”. Per a Simó “son uns comptes roïns que aprofundeixen en la discriminació de la província” perquè, en qüestió de dos anys, “hem patit una retallada en les inversions del 30%”. “Davant el silenci còmplice del PP de Castelló, des del PSPV defensarem i reivindicarem els projectes sanitaris que necessiten els castellonencs i les castellonenques”, ha finalitzat Simó.