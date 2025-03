Rafa Simó destaca la "històrica inversió" de 100 milions del Govern per a la indústria verda a Castelló

El PSPV-PSOE ha posat en valor el compromís del Govern d'Espanya amb la descarbonització de la indústria a la província de Castelló, que es tradueix en una “històrica inversió” de 100 milions d'euros en projectes estratègics amb epicentre a la capital de la Plana.

El diputat autonòmic i secretari general local, Rafa Simó, ha assegurat que l'executiu socialista està fent “un desplegament de fons públics sense comparació per a impulsar una indústria neta i sostenible” i ha posat com a exemple el finançament de 75 milions d'euros destinat a la creació d'una planta pionera d'hidrogen verd a la zona portuària. “Es tracta d’un projecte inclòs en el PERTE de Descarbonització que beneficiarà especialment la indústria ceràmica, química i de fertilitzants, a la que paral·lelament han arribat ja prop de tres milions d’euros per a la implantació de projectes”.

Per al diputat del Grau, “la província de Castelló ha d'estar al capdavant de la transició energètica com a territori plenament industrial” i, segons ell, “això s'aconseguirà de la mà del Govern central gràcies a aquestes quantioses inversions”. De fet, la ciutat de Castelló també rep una inversió extraordinària de 15 milions d’euros per a la planta d'hidrogen verd de BP, dins del PERTE d'Hidrogen Renovable, considerat el major projecte d'hidrogen renovable a Espanya. “Aquesta inversió contribuirà a transformar el model energètic, reforçant la competitivitat del sector tauleller i generant 500 nous llocs de treball”, ha explicat el diputat socialista.

"Escenari complex"

Rafa Simó ha subratllat que la indústria de Castelló porta anys afrontant “un escenari complex” després de les turbulències derivades de la pandèmia i la crisi de preus provocada per la guerra d'Ucraïna, per això, considera “clau” l’aposta dels socialistes per aquests projectes que “avancen cap a la independència energètica i cap a la neutralitat climàtica en 2050, tal com estableix el Pacte Verd Europeu”. “Les empreses del sector estan treballant per a adaptar els seus processos productius a criteris de sostenibilitat i eficiència energètica i a Castelló s’han trobat amb el Govern central com a aliat per a convertir la nostra indústria en un referent d’innovació, verda i generadora de noves oportunitats”, ha assenyalat Simó. “Seguirem treballant en aquesta línia per a contribuir al desenvolupament dels nostres sectors productius i que continuen generant riquesa i oportunitats per als nostres veïns i veïnes”.

Finalment, ha defensat la “política valenta i europeista” de Pedro Sánchez, que “ha aconseguit portar a Castelló la major injecció de fons de la història malgrat els intents de boicot de Feijóo i la dreta”. “Castelló sempre avança i avançarà per l'esquerra“, ha conclòs.