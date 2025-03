La Diputació de Castelló promourà hàbits saludables a través dels videojocs

La Diputació Provincial de Castelló i Oxygen Gaming han organitzat una jornada per a promoure hàbits saludables a través dels videojocs, ja que estos s'han convertit en una part vital de l'entreteniment dels joves, tenint una presència constant en la seua fase de desenvolupament.

Així doncs, davant la necessitat d'educar a les noves generacions perquè utilitzen els videojocs de manera responsable, la institució provincial, al costat d’Oxygen Gaming, una de les empreses líders en el sector dels esports elèctrics a la Comunitat Valenciana, celebraran dissabte que ve, 5 d'abril, un esdeveniment per a incentivar l'ús responsable dels videojocs i que porta per títol Gaming Sport Fest.

Sensibilització

La diputada de Joventut de la institució provincial, María Tormo, ha explicat que es tracta d'una jornada “de sensibilització i conscienciació dirigida a tota la ciutadania, especialment, als més joves, sobre l'ús adequat dels videojocs, alhora que promou valors positius i hàbits saludables”.

“A través d'esta jornada, volem generar un espai de trobada on joves, però també majors, dels diferents municipis de la nostra província puguen interactuar, aprendre i divertir-se mitjançant una sèrie d'activitats”, ha comentat María Tormo, qui ha posat l'accent en la necessitat de “educar als joves en l'ús responsable dels videojocs en un moment en el qual el joc és cada vegada més primerenc i addictiu entre esta població”.

Per això, “cal posar els mitjans necessaris per a conscienciar i sensibilitzar”, ha afegit la diputada de Joventut. En este sentit, ha qualificat la jornada de “important espai de reflexió”, ja que des d’Oxygen Gaming han buscat oferir un esdeveniment que responga als interessos reals de la joventut. Per a això, “s'ha creat un format d'esdeveniment que combina videojocs amb l'esport tradicional, buscant que els assistents gaudisquen d'activitats d'oci mentres descobrixen noves maneres d'exercitar-se”, ha comentat María Tormo.

De 10 a 14 hores

Així doncs, l'esdeveniment que es realitzarà el dissabte 5 d'abril es desenvoluparà de 10.00 a 14.00 hores en el Complex Soci-Educatiu Penyeta Roja. L'entrada serà gratuïta amb aforament limitat i reserva de plaça a través d'inscripció i estarà dividit en tres zones.

Una zona interior amb consoles d'última generació, simuladors i perifèrics dissenyats per a interactuar amb els jocs mitjançant l'activitat física. En este espai els assistents podran gaudir de videojocs amb temàtica esportiva, experiències de realitat virtual i, en definitiva, una experiència allunyada de la violència i les armes.

A més, hi haurà una zona exterior amb pistes portàtils d'Hoquei, Volleyball i Minigolf. L'objectiu d'este espai és que els assistents puguen provar esports diferents de la mà d'activitats guiades per monitors federats.

I, finalment, s'habilitarà una zona reservada per a tècnics, coordinadors d'activitats i regidors de tots els municipis de la província de Castelló. En ella els responsables podran trobar conferències relacionades amb els videojocs i hàbits saludables, així com servici d'àpats i atenció personalitzada.

“Considerem que este esdeveniment pot funcionar d'aparador per a obrir la ment a noves formes d'organització d'esdeveniments d'oci per als jóvens, per això, convidem als castellonencs a participar, ja que serà una jornada molt entretinguda i de gran valor, de la qual es podran traure conclusions molt positives”, ha conclòs la diputada de Joventut.