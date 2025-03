Falomir demana eleccions davant el "bloqueig" de Mazón de 300 milions del Govern per a la reconstrucció

El PSPV de Castelló ha assegurat aquest dimecres que “el relat fals i groller de Carlos Mazón ha tornat a esclatar-li en la cara", després de confirmar-se que “l’indigne i poc honorable" president de la Generalitat ha "bloquejat" al deixar sense executar 300 dels 700 milions d’euros que el Govern d’Espanya ha posat a disposició de la Comunitat Valenciana per a la seua recuperació.

“Mentre es passa els dies exigint més diners a Pedro Sánchez, quan toca gestionar-los, se’n torna a El Ventorro”, ha lamentat el secretari general provincial, Samuel Falomir, qui ha remarcat que “Mazón està totalment inhabilitat per a ser president” i ha demanat la convocatòria d’eleccions anticipades.

"No sap gestionar els recursos"

Falomir ha explicat que, “mentre Mazón construeix una narrativa victimista contra el Govern d’Espanya per a intentar escapar de la Justícia, la realitat fa palés que és un incompetent i que no sap gestionar els recursos que rep”.

“El 29 d’octubre va abdicar de les seues responsabilitats com a president, com demostren els autos de la jutgessa de Catarroja, però és que ara renuncia a la poca dignitat que li quedava en bloquejar la recuperació econòmica i social de les zones arrasades per la riada”, ha dit. “És insultant que el Govern de Pedro Sánchez destine fons per als valencians i valencianes i que Mazón els deixe agarrant pols, una mostra clara de la seua ineptitud”, ha afegit.

"A què pensa dedicar els diners"

A més a més, el dirigent socialista ha aprofitat l’ocasió per a exhortar a Mazón a explicar “a què pensa dedicar els diners que el Govern d’Espanya ha assignat per a la recuperació de la Comunitat Valenciana” després de tancar un principi d’acord amb Vox per als pressupostos autonòmics de 2025. “Volem saber si es destinaran a projectes negacionistes del canvi climàtic, com reclama l’extrema dreta, o a recuperar la normalitat a les zones afectades”.

Per últim, Falomir ha defensat que la ciutadania ha de tindre l'oportunitat de decidir qui gestiona la reconstrucció. “Els valencians i valencianes volem votar per a triar qui administra els diners que ens arriben del Govern d’Espanya”.

“Exigim la dimissió immediata de Mazón i la convocatòria d’eleccions anticipades, perquè no podem permetre que un president que ni tan sols pot eixir al carrer continue al capdavant de la Generalitat”, ha conclòs.