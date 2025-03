El juzgado falla en favor de los 11 primeros trabajadores de Marie Claire

El juzgado de lo Social número 2 de Castellón ha emitido este jueves las primeras sentencias favorables para once trabajadores de la empresa Marie Claire afectados por el cierre de la misma y se espera con incertidumbre la celebración del segundo juicio del día 31 de marzo en el que se decidirá sobre las compensaciones a recibir para otros 60 empleados.

Así lo ha explicado a EFE la presidenta del comité de empresa de Marie Claire, Yolanda Villegas, quien destaca la rapidez de la jueza en fallar sobre el despido de los 11 primeros trabajadores.

Nóminas atrasadas

La sentencia condena a pagar a estos trabajadores las nóminas atrasadas -llevaban sin cobrar desde junio de 2024- y las indemnizaciones correspondientes.

Una cuantía que supera los 500.000 euros, habida cuenta de que todos los afectados en este juicio llevaban muchos años en la empresa, según ha señalado Villegas.

La sentencia, que ha llegado solo un día después del juicio, todavía no es firme, ya que primero se debe resolver la aclaración a la misma que ha presentado el administrador concursal, porque no se especifica en el fallo judicial qué parte de las nóminas debe pagarlas For Men y cuál Marie Claire.

Una vez aclarado esto y si se declara firme la sentencia, los trabajadores temen que For Men, que compró Marie Claire tras el concurso de acreedores y ha incumplido reiteradamente sus compromisos con los trabajadores, no pague su parte, por lo que deberán acudir al Fogasa.

Solicitarán el embargo de la maquinaria que hay en las instalaciones de Vilafranca, pero desconocen la viabilidad de esta operación por el momento.

Juicio y cierre

Ahora también afrontan la incertidumbre de la celebración del juicio, que estaba fijado para el próximo 31 de marzo, ya que For Men envió recientemente una carta a los trabajadores comunicándoles el cese de la actividad el 30 de marzo.

Esta cercanía en las fechas podría suponer algún aplazamiento, según sostienen los trabajadores, que, igualmente acudirán al juzgado en la fecha inicialmente prevista.