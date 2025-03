El PSPV acusa Mazón de “dinamitar” l'habitatge “una retallada històrica de 100 milions d’euros”

El PSPV de la província de Castelló ha denunciat aquest dijous que el Govern de Carlos Mazón “ha dinamitat” el pressupost de polítiques d’habitatge per a 2025 amb “una retallada històrica” de 100 milions d’euros en plena crisi habitacional. La vicesecretària general, Maria Jiménez, ha criticat la “total manca de compromís del PP” per a garantir l'accés a un habitatge digne i ha assegurat que “Mazón ha decidit posicionar-se del costat dels especuladors, fins al punt de convertir un dret constitucional en un negoci”.

Cada vegada més dificultats

La diputada provincial ha recordat que la joventut castellonenca té cada vegada més dificultats per a accedir a una propietat a causa de l'increment dels preus i ha denunciat que, amb el pacte de pressupostos de PP i Vox per a enguany, hi haurà 81,7 milions d'euros menys per a polítiques d'habitatge. “Aquesta és la dura realitat, tenim un govern neoliberal que només mira pels beneficis d'uns pocs mentre ignora els problemes de la ciutadania”, ha afegit. En concret, dels sis programes vinculats a habitatge que existien el 2024, Mazón els ha reduït a dos, amb una inversió total de 304 milions d'euros, molt lluny dels 400 milions que s'hi destinaven durant els governs de Ximo Puig.

Jiménez ha lamentat que “el PP sempre la pífia quan es tracta de fer polítiques d’habitatge”. “Només cal mirar enrere i recordar com ara fa dues dècades el Partit Popular va convertir la Comunitat Valenciana en un immens solar en què les constructores feien i desfeien al seu gust, els preus es disparaven i els especuladors s’enriquien mentre la ciutadania s’empobria”. “Ara, l’opció de depredar el territori torna a estar a la taula amb la derogació de les lleis que l’impedien, mentre que passa la tisora en totes les partides dedicades a la promoció de l’habitatge públic”. “Com sempre, es busca beneficiar els que més tenen, l’avarícia“.

Direccions contràries

“Mentre el Govern d’Espanya està centrat en afrontar la crisi de l'habitatge amb polítiques actives que inclús preveuen la limitació dels preus del lloguer, el Consell de Mazón rema en direcció contrària, posa en safata l’habitatge a fons voltor i retalla tot el que pot en polítiques públiques”.

Jiménez ha expressat la seua preocupació per “la deriva sense brúixola ni trellat” que reflecteixen aquests pressupostos i ha advertit que “empitjoraran encara més el problema existent, que ja és gravíssim”.

La diputada orpesina ha assenyalat que “PP i Vox estan condemnant la joventut valenciana a retardar encara més la seua emancipació i a haver de renunciar als seus projectes de vida” i ha plantejat que “l'única solució és que Mazón dimitisca i es convoquen eleccions perquè els valencians puguen tindre un futur digne”.