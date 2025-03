Once empresas se interesan por el proyecto del futuro Hospital General de Castellón

Un total de once empresas se han interesado hasta el momento por el futuro proyecto constructivo del Hospital General de Castellón, según ha podido saber este periódico. Los representantes de las empresas visitaron ayer los terrenos donde se alzarán las instalaciones. No obstante, ello no significa que finalmente todas pujen por presentarse a la licitación, aunque sí evidencia el interés que ha despertado este proyecto.

La Conselleria de Sanitat publicó el pasado día 13 de marzo en la plataforma la contratación del servicio de arquitectura e ingeniería para la redacción de los proyectos y la dirección de obras.

Ese día se abrió el plazo para que las empresas presenten ofertas a la licitación, que vencerá el 14 de abril. Luego se procederá a su evaluación y, una vez elegida la ganadora, se adjudicará y firmará el contrato. Será entonces cuando empiece a contar el plazo de nueve meses para que la empresa adjudicataria redacte la documentación.

El presupuesto asciende a 12.806.584,84 € IVA incluido y el plazo de ejecución es de 81 meses.

Las obras

Está previsto que las obras den comienzo a finales del 2026. De acuerdo con la memoria justificativa, el proyecto de nuevo General tendrá 123.479 m² de superficie construida estimada, en base a las necesidades asistenciales del Plan Funcional. La primera fase comprende el desarrollo de un nuevo edificio sobre los solares anexos, en la parte trasera. Contendrá el bloque de hospitalización, UCI y reanimación, quirófano, urgencias, servicios ambulatorios y hospital de día. También una conexión del edificio actual y el nuevo que dará cabida al área de administración y otro edificio satélite para suministros y servicios, párking subterráneo y helipuerto.

Sacan a concurso el servicio de cafetería y comedor de los hospitales General y La Magdalena El departamento de salud de Castelló ha sacado a licitación los servicios de cafetería y comedor de los hospitales General Universitario y la Magdalena de Castellón con arreglo a los criterios de seguridad alimentaria y alimentación saludable y sostenible. El presupuesto base de licitación asciende a 1.247.205 euros impuestos incluidos y el contrato tiene un valor estimado de 7.999.216,37 Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 24 de abril para presentar sus ofertas.

