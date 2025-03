La espera en Castellón para un estudio de alergias llega hasta un año y medio

Con la peor temporada del año para los alérgicos a la vuelta de la esquina, la población de Castellón con este problema se enfrenta a otro talón de Aquiles, el de los estudios completos de alergias y a los que las listas de espera en la Sanidad Pública, unida a la falta de especialistas, también afecta.

Desde el sindicato CSIF de Castellón estiman que el plazo para acceder a un estudio de este tipo, más completo «oscila entre un año y año y medio» de espera. Una de cada tres personas presenta alergia polínica, lo que extrapolado a Castellón afectaría a 180.000 personas, aunque los casos desafortunadamente van a más cada año.

Las cifras 1.000: El nivel de polen en Castellón se espera «leve»: de 1.000 a 3.000 granos/m3. 40%: Se estima que casi la mitad de la población tiene algún tipo de alergia y se prevé que en pocos años esta tasa sea uno de cada dos, el 50%.

Una paciente, durante unas pruebas de alergia, en una imagen de archivo, en un hospital. / Mediterráneo

La previsión de los expertos

El doctor Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), a preguntas de Mediterráneo, explicó que «la región mediterránea, donde se ubica Castellón, es una zona de gran diversidad y su proximidad a la costa la dota de una humedad y unas características de vegetación significativas en las que vamos a observar que, posiblemente, después de que desaparezcan las lluvias, vamos a tener una polinización bastante importante de plátano de sombra, en aquellas ciudades donde hay mucha ornamentación por parte de este árbol».

La alergia al polen es una de las más frecuentes, debido a la contaminación y al cambio climático / EP

Adelanto de algunas variedades

Por otro lado, el especialista explicó que también se está dando ya un adelanto de los síntomas en pacientes alérgicos por determinadas variedades vegetales. «Ya tenemos también parietarias que nos están complicando un poco la vida a los alérgicos», resaltó. En estos casos los efectos más frecuentes que ya padecen castellonenses son la rinoconjuntivitis en el 80% de los casos en mayores de 14 años y asma en el 48%.

Consejos de la SEAIC para alérgicos. / Mediterráneo / Juan Carlos Gozalbo

Las previsiones, en opinión de Zapata, es que «más adelante surgirán los problemas con las gramíneas que, aunque Castellón no es una zona donde el impacto no es excesivamente alto, no cabe duda que los pacientes que viven en la zona mediterránea tienen una sensibilidad menor, pero el que tenga, va a tener síntomas».

Las gramíneas, causantes de gran parte de las alergias. / Agencias

Tras meses lluviosos, el pico de mayor intensidad de síntomas se dará «entre mediados de abril y principios de mayo» por el polen del olivo

Pico máximo con el olivo

La valoración del experto respecto a la provincia de Castellón ahonda en que «el olivo es otra planta muy importante porque la proximidad de los cultivos en esa zona hace que ese polen desencadene sintomatología y es esperable que a mediados de abril y principios de mayo se va a producir el pico máximo» para los alérgicos.

Asimismo, también puede ser que en algunas partes del litoral de Castellón se presenten síntomas con las amarantáceas. «Se ven en zonas muy secas y este año 2025, con la pluviosidad que hemos tenido, que ha sido muy generosa, y las temperaturas suaves a las que nos exponemos, posiblemente haya una polinización importante que afecte a la sintomatología», apuntó.

Importante control médico, mapa on line y consejos

En cualquier caso, el doctor Zapata recordó que «independientemente del lugar donde se resida, lo importante es tener un diagnóstico adecuado, saber qué polen es el que tenemos que vigilar». Para ello, recalcó Zapata, «desde la SEAIC contamos con una red de captadores en todo el territorio nacional, incluido Castellón; y con una página web www.polenes.com, donde se pueden seguir los niveles de la polinización para que el paciente pueda tratarse en el momento que empiece con los primeros síntomas y así puede vivir en las mejores condiciones».

