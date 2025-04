La inesperada amistad de Álvaro, un joven con autismo, y 20 jubilados

El adolescente castellonense Álvaro pudo navegar las complejidades de ser un niño con autismo durante Primaria gracias a una pandilla de amigos concienciados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Durante años, los demás niños acompañaron e incluyeron a Álvaro. Sin embargo, la vida avanza y los caminos por los que transita una persona con autismo son diferentes a las de alguien sin TEA.

La madre de Álvaro, Yolanda Arnau, cuenta a Mediterráneo que, aunque sabía que este distanciamiento se produciría algún día, le dio «rabia». «Lloré mucho. Álvaro es muy sociable y lo único que quiere es salir a dar una vuelta, pero el resto del grupo ya está pensando en otras cosas. Y volví a tener miedo de que se quedara solo», dice.

Fue ahí cuando se le encendió la bombilla y probó suerte en el lugar más insospechado. Yolanda llevó a Álvaro, que ahora tiene 14 años, a un proyecto de la UJI en l’Alcora, la Cátedra de Investigación Musical y Calidad de Vida. Este programa dirigido por Ana Bèrnia tiene el objetivo de ayudar a las personas mayores a prevenir demencias cantando. Los asistentes tienen de 70 años para arriba. Ese fue el escenario que se encontró el joven Álvaro al entrar por la puerta: un coro de 20 personas que le multiplican la edad por cinco o por seis.

Casi 60 años de distancia, entendimiento total

El desarrollo común de la interacción entre dos generaciones tan separadas se suele ver en cada encuentro familiar: el adolescente pierde la atención rápidamente por lo que pueda contar su abuelo así que decide bajar la mirada al móvil; y el abuelo no comprende los lenguajes que maneja el menor.

El coro de la Cátedra de Investigación Musical de la UJI de l’Alcora, con Álvaro (segundo por la izquierda, abajo). / P. R. O.

Pero esta vez, el agua y el aceite han mezclado. «¡Amigachooo!», se dicen Álvaro y Lázaro Muñoz, de 81 años, cada vez que se ven en coro. El adolescente asiste sin falta desde noviembre y ha forjado amistades que rompen todos los muros generacionales. «Al venir aquí estoy contento, me da alegría y valor», sostiene Álvaro tras el último ensayo antes de su concierto de ayer en la UJI por el Día Mundial de Conienciación sobre el Autismo.

"Ganas de estar acompañados"

Álvaro y los jubilados han hecho match porque, en palabras de su madre, «la gente mayor tiene ganas de estar acompañada y la paciencia para escuchar». Y el propio Álvaro también buscaba eso: «Ahora, lo primero que hace cuando se levanta es escribirles por el grupo de WhatsApp y todos los del coro le contestan», dice Yolanda.

Lo que a Álvaro tanto le costaba con sus pares, comunicarse, es pan comido con los jubilados. Esta bofetada a la soledad no deseada en l’Alcora ya genera interés en familias con hijos con TEA: en las últimas semanas, otra madre ha llevado a otro joven. Eso sí, cada caso de autismo es distinto.

«Álvaro es una bellísima persona. Yo creo que la edad no importa para hacer amigos, todo depende de lo que uno quiera dar. Tener una amistad como esta es algo que me ha arreglado», confiesa con la voz quebrada Lázaro, quien hace seis años perdió a su mujer tras una enfermedad y que vive solo, pero que gracias a Álvaro y al resto de miembros del coro ya no lo está.

Suscríbete para seguir leyendo