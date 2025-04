El PSPV ve que Mazón usa Castellón como "la moneda de cambio" para pactar con Vox

El secretario general del PSPV-PSOE de Castellón, Samuel Falomir, y el síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, han denunciado este viernes en rueda de prensa que los presupuestos "del Ventorro" pactados entre PP y Vox son “nefastos para la provincia de Castellón” y suponen “una legislatura perdida” porque, alcanzado el ecuador del mandato, “todos los proyectos que han prometido están en fase embrionaria o ni siquiera han comenzado”. Además, han advertido de que “no son unas cuentas para Castelló, sino la moneda de cambio que Mazón ha tenido que pagar para garantizar su supervivencia política, a pesar de que profundizan en el negacionismo climático, los recortes de derechos y los ataques a la lengua con el aval de Feijóo”.

Un recorte que "discrimina"

Para Muñoz, “Mazón, con estas cuentas, discrimina claramente a Castellón” con un recorte del 14% las inversiones territorializadas respecto a 2024 y un 31% respecto al último presupuesto del gobierno de Ximo Puig, lo que supone 55 millones de euros menos.

“Estamos ante una caída drástica que confirma que, para Mazón, Castelló es una provincia de segunda”, ha lamentado Falomir, quien al mismo tiempo ha advertido que el PP ha justificado esta reducción “debido a la aplicación de un criterio poblacional”, lo que provoca que prácticamente la totalidad de los recursos recaigan en València y Alicante. “Con esa excusa de mal pagador nos dejan, por ejemplo, sin el nuevo Hospital General, que tanta falta hace”. “No saben qué es ni dónde está Castelló y lo peor es que desprecian la realidad poblacional de nuestras comarcas, porque han sido capaces de eliminar la totalidad de los fondos para luchar contra la despoblación. Necesitamos más recursos”.

El dirigente provincial también ha insistido que “Mazón no es de fiar” y, por tanto, “los presupuestos tampoco lo son“. Así, ha señalado que “dos de cada tres euros presupuestados en inversiones para Castelló el año pasado no se han ejecutado, lo que demuestra que el problema no es la falta de recursos, tal y como esgrime Mazón, sino la falta total de ganas de trabajar para mejorar la vida de la gente de Castelló”, ha subrayado Falomir. “En la campaña electoral de 2023 empapelaron todas las carreteras con vallas publicitarias con el eslogan ‘Sonríe, ya llega el cambio’, pero la realidad es para echarse a llorar”.

Ataque a la educación, la sanidad y las políticas sociales

El síndic socialista ha señalado que “el presidente del Ventorro ha vendido a los castellonenses y valencianos a la extrema derecha” y que las cuentas de PP y VOX son “un ataque directo a los derechos sociales, a la educación pública y a nuestra cultura”. “Mazón ha entregado el gobierno valenciano a su amo Abascal, y Castelló lo pagará caro”, ha afirmado Muñoz, quien ha criticado los recortes en el programa Edificant, que se suman a los 122 millones recortados el año pasado, así como la reducción de más de 1,5 millones en la promoción del valenciano. “El PP se arrodilla ante VOX y elimina el apoyo a nuestra lengua, a nuestra educación y a nuestros derechos”, ha lamentado.

En cuanto a sanidad, las inversiones en centros de salud de municipios como Vila-real, Càlig, Forcall, Orpesa, Almassora o Montanejos son “irrisorias”, con partidas de entre 50.000 y 100.000 euros, “con los que no harán ni dos paredes”. En políticas sociales, el diputado provincial ha denunciado la eliminación del Pla Convivint y la desaparición de las inversiones en residencias, a excepción de la de Sant Mateu, heredada del gobierno de Ximo Puig.

En materia de infraestructuras, el presupuesto para la ronda oeste de Castelló de la Plana se queda en 325.000 euros, lo que diluye el compromiso de la Generalitat de comenzar las obras a lo largo de este año, ha criticado Samuel Falomir. Y en agricultura, los 8,5 millones anunciados para caminos rurales de la provincia “simplemente no aparecen en los presupuestos”.

“Estos presupuestos no representan a la provincia de Castelló. Los castellonenses y valencianos queremos votar para sacar al PP y a Vox del Consell”.

Los socialistas presentarán una enmienda a la totalidad

Ante esta “discriminación” contra la provincia, Falomir y Muñoz han anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad a los presupuestos y a la Ley de Acompañamiento, así como enmiendas parciales para que Castelló “no quede relegada a una provincia de segunda”.

“El Pacto del Ventorro solo ha traído recortes, sumisión a la ultraderecha y desgobierno. No permitiremos que Castelló pague las miserias políticas de Mazón”, han concluido.