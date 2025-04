Congreso provincial del PSPV de Castellón | Baños: "Tenemos que conseguir la Generalitat en el 2027 por toda la gente que no se siente segura"

La vicesecretaria primera del PSPV, miembro de la ejecutiva federal del PSOE y alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, ha trasladado en el congreso provincial de los socialistas castellonenses que se celebra este sábado en Segorbe la importancia de realizar un "buen congreso, porque tenemos que conseguir la Generalitat en 2027 por toda la gente que no se siente segura".

"A la Vall la gente me para y me dice que no se siente segura", ha añadido en referencia al actual ejecutivo de Carlos Mazón, remarcando que los socialistas "tenemos una muy buena oportunidad para recuperar la Generalitat y que Morant sea la primera presidenta de la Comunitat Valenciana".

Baños ha señalado que el congreso "llega en un momento que los socialistas no lo tienen fácil", aunque ha cuestionado que "¿cuándo hemos tenido una situación fácil?". "¿Cuándo hemos tenido una situación cómoda y donde no tengamos que estar defendiendo a los ciudadanos y a los más humildes?", ha reflexionado.

"Por encima de la media europea"

La socialista ha aprovechado entonces para poner en valor la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. "Nuestro país está creciendo por encima de la media europea, que no había pasado nunca. Estamos liderando Europa y el crecimiento y eso es lo que les molesta", ha señalado en referencia a la derecha, asegurando que "los números de Sánchez demuestran el mito de que la derecha gestiona mejor".

Baños ha apuntado también que "**la peor alternativa a no tener Presupuestos Generales del Estado es que tengamos presupuestos de PP y Vox, como hemos demostrado en la Comunitat Valenciana, con la contrapartida de expulsar a los menores migrantes o reducir las subvenciones a oenegés". "Prefiero no tener presupuestos", ha sentenciado.

De hecho, la vicesecretaria del PSPV ha planteado que estos días, ante los aranceles impuestos por Trump, Feijóo tiene que elegir si está con Trump y Vox o con su país y los sectores productivos".