Movilización en Castellón por la vivienda: "Es nuestra casa, no su negocio"

Manifestaciones en 39 ciudades protestan por toda España contra el precio de la vivienda. Las protestas, convocadas por los sindicatos de inquilinos y entidades de consumidores, con la participación de sindicatos y partidos de izquierdas, reclaman una bajada del coste tanto de la compra como de los arrendamientos y que se generalicen los contratos indefinidos, en un momento en el que los alquileres están por las nubes en Castellón y suben más del doble que los salarios, un 7,9% frente al 3,28%.

Cabeza de la manifestación por la vivienda digna en Castellón. / Erik Pradas

"Vivienda para vivir, no para invertir", han pedido en una de las pancartas. "Es nuestra casa, no su negocio", "Fuera especuladores", "Acabemos con el negocio de la vivienda", "Se ha acabado de marcharnos de nuestros barrios". Las aproximadamente 500 personas según la organización, 250 según la Policía Local de Castelló, que se han concentrado en la plaza de la Independencia, en la Farola, para recorrer el centro de la capital y alzar la voz alta y clara contra las actuales políticas de vivienda, en una "lucha que nos afecta a todos, a jóvenes, a trabajadores, a familias, a mayores, a monoparentales", como ha señalado Silvia Agut, una de las manifestantes. "Pagar el alquiler condiciona qué hago cada mes, con precios por las nubes que hacen que tenga que hacer equilibrios con un único sueldo e incluso pedir ayuda a mis padres", ha explicado Carmen Gual, informática en una empresa de Vila-real que "es imposible independizarse y vivir".

Desde la plataforma de consumidores Facua Castellón y el Consell de la Joventut de Castelló han señalado que "la iniciativa agrupa a diversos colectivos, asociaciones vecinales, sindicatos y asociaciones de la ciudad que comparten la preocupación por la situación en materia de vivienda, planificación urbanística y protección del territorio, dando continuidad a la manifestación del 19 de octubre de 2024".

Participantes en la manifestación. / Erik Pradas

"Imposible emanciparme"

Santiago, de 28 años, ha acudido junto a su grupo de amigos porque dice que a pesar de que los jóvenes han hecho todo lo que la sociedad les ha pedido “no nos podemos permitir nada”. “Vivo en casa de mis padres, no puedo comprar o pagar un alquiler y ni siquiera puedo elegir dónde quiero vivir, lo tengo que hacer en función del precio. Tener tu casa es imposible por muchas ayudas que tengas”, lamenta.

Iván, también de 28 años, explica que no conoce a ninguna persona de su edad que haya podido independizarse sin que la vivienda sea heredada o pertenezca al patrimonio familiar. “Me he podido independizar porque mis padres me han podido dejar una vivienda de herencia en la que ellos no vivían. Si no fuera por eso, no podría pagar ni un alquiler ni una hipoteca” señala.

Entre los participantes, por Compromís, el eurodiputado Vicent Marzà; junto con los siputados autonómicos Verònica Ruiz y Vicent Granel; el diputado provincial David Guardiola, y los concejales en el Ayuntamiento de Castelló Ignasi García, Vera Bou y Pau Sancho, entre otros.

Mayores y jóvenes se han manifestado en Castelló. / Erik Pradas

"Por un desarrollo sostenible"

"Por un desarrollo sostenible: por una vivienda digna", tal y como ha rezado la pancarta inicial de la manifestación. La jornada de protesta tiene el objetivo de poner fin al negocio de la vivienda. La pérdida de la identidad propia y cultural, la devastación del territorio en favor de la construcción desmedida, la desaparición del comercio tradicional, los problemas de contaminación y convivencia que se generan y la subida generalizada de precios, la precarización en sectores como la hostelería… Estos fenómenos son solo la punta del iceberg de la problemática que afecta a la ciudad y desplaza forzosamente a los vecinos, han explicado desde la entidad.

Por todo ello, con esta manifestación se pretende alzar la voz ante las instituciones para exigir una regulación efectiva del alquiler y de la compraventa de viviendas, un parque de vivienda pública digna y sin caducidad mediante el aprovechamiento de los inmuebles existentes, el cese de los desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de los apartamentos turísticos, el desarrollo de una normativa que regule la cantidad y la distribución de establecimientos y alojamientos destinados al turismo.

Manifestaciones en 39 ciudades

A nivel nacional, miles de personas han vuelto a salir a la calle para manifestar su enfado y frustración por la crisis de vivienda que sufre España, que devora una porción altísima del poder adquisitivo y sabotea el proyecto vital de muchos, especialmente de los jóvenes. La protesta ha sido convocada por los sindicatos de inquilinos, que han llamado a la movilización en 39 ciudades. Reclaman que bajen los precios de los alquileres, que se generalicen los contratos indefinidos o el impulso de las Administraciones para recuperar las viviendas vacías, turísticas o en alquiler de temporada. También piden que se acabe la compra de pisos para especular o que se desarticulen los grupos de desokupación. En Madrid, Barcelona, Donosti, Málaga, Granada, Santiago de Compostela o Palma. Este sábado también están previstas concentraciones en València y Alicante.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reaccionado a las protestas en X con el siguiente mensaje: “Muchas personas han salido a la calle para reclamar algo que comparto: las viviendas deben ser para vivir y no para especular. Solo lo lograremos si todas las administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración General del Estado) nos comprometemos por igual”.