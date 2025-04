Artesanía de éxito en Castellón: crear con las manos como medio de vida

Artesano/a: «Dícese de la persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico. Quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril». Así define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) a los artesanos, que en Castellón representan a 373 profesionales -desde ceramistas a miniaturistas, orfebres, panaderos, relojeros o ebanistas- según el censo oficial del Centro de Artesanía de la Comunitat -de la Conselleria de Innovación-, aunque pueden ser más.

Su oficio se pone en valor con las actividades gratuitas de los Días Europeos de la Artesanía, que culminan hoy, tras más de 56 actividades -de ellas, 5 en Castellón: de cuatro artesanos y un espacio artesano-, en la que los artesanos han abierto sus talleres al público, de forma simultánea, en varios países de Europa, para acercar los secretos de su trabajo y su singularidad.

Los espacios artesanos de Castellón: cinco museos y dos centros de formación Espais Artesans es un proyecto promovido por el Centro de Artesanía de la Comunitat, que ha identificado más de 60 espacios e instituciones en toda la autonomía, con la voluntad de coordinar esfuerzos y trabajar en red para poner en valor la marca Artesanía Comunitat Valenciana a escala global. Otra función es facilitar al público interesado en la artesanía, su calidad y su diversidad, en términos cuantitativos como cualitativos, propiciando un amplio escaparate de actividades -como exposiciones itinerantes- y áreas de interés, desde un punto de vista de la ciudadanía local y del turista.

Feria de artesanía en Castellón. / Toni Losas

Panaderías y carnicerías

El director del Centro de Artesanía de la Comunitat, Miguel Clemades, explica que «de los 108 oficios artesanos reconocidos, 13 son de carácter agroalimentario pero no entran en los Días de la Artesanía porque tienen otras denominaciones como IGP o de origen». «En Castellón, por ejemplo, el 90% de los hornos y carnicerías son artesanos, otra cosa es que tengan todos el sello», manifestó Clemades, quien animó a los artesanos castellonenses a acreditarse en el centro autonómico: «Es un proceso muy fácil, se puede hacer telemáticamente y es gratuito. Puede ser un empresario individual u otra fórmula de persona jurídica. Le pedimos el DNI o la escritura de constitución; el epígrafe de actividad económica, preferiblemente de producción aunque a veces aceptamos de venta; y el de personas físicas de pintores, escultores, artesanos y artistas. Solicitamos que nos diga no lo que hace sino cómo y que sea artesano, con fotografías. Si a nivel documental todo está bien se concede el sello y si es necesario se hace una inspección». La distinción da derecho a usar la marca Artesanía de la Comunitat Valenciana, presentarse a Premios y es indispensable para acceder subvenciones de Comercio.

Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana. / Mediterráneo

El censo de artesanos en Castellón se acerca a los 400, al menos, los acreditados con el sello de la Comunitat

Técnicas y métodos de trabajo cuya pérdida sería irreparable

Volviendo a las jornadas, Clemades resaltó lo importante de la efemérides para poner en valor los oficios artesanos, «pues además de su importancia económica, muchos son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues conservan técnicas y métodos de trabajo cuya pérdida conllevaría un daño cultural irreparable. Hay piezas en museos que si no hubiera artesanos de ese área casi no se podrían restaurar».

Situación del sector en Castellón

¿Tiene buena salud la profesión artesana en Castellón? Para Clemades, la respuesta es un sí, si bien matiza que «el concepto de artesanía ha cambiado en los últimos 15 años. Antes se pensaba en algo etnográfico, desfasado, antiguo, que se merecía conservar como algo de folclore». Con todo, contrapuso, «ahora, como se ve incluso en anuncios de televisión, la artesanía, y además es cierto, es sinónimo de exclusividad, calidad, diseño, de algo bien hecho. ¿Por qué? Se han incorporado jóvenes que han visto en la artesanía una manera de crear con sus manos y personas con formación universitaria, de Escuela de Bellas Artes o técnicas cerámicas». Explica que así se han incorporado nuevos lenguajes a la artesanía, pues «no se puede preservar solo para reproducir miméticamente lo que se hacía hace 500 años. Los gustos cambian, y la sociedad, también. Pero conociendo las técnicas y materiales pueden crear nuevos objetos que les aporten viabilidad económica y conservar el oficio, no necesariamente el diseño de siempre».

Participantes en un taller de alfarería. / Mediterráneo

La cerámica, principal activo de la provincia

Clemades volvió a resaltar que en Castellón «hay grandísimos ceramistas en Onda, Ribesalbes y l’Alcora, además del área alimentaria (panaderías, carnicerías, etc.)». En su opinión, los desafíos de futuro de la artesanía son «la didáctica: que la gente aprecie el valor, entender que la producción singular tiene unos costes y es un objeto no seriado, que se puede personalizar; e incentivar que entren más jóvenes a los centros formativos, incorporando la tecnología en alguna fase sin afectar al proceso artesano pero sí permitiendo ahorrar costes».

Ayudas y ganadores de los premios el 29 de abril

De hecho, hay ayudas de la Generalitat para la promoción del producto artesanal y la incorporación de maquinaria y tecnología siempre que no desvirtúe el proceso y lo convierta en industrial. El 29 de abril, además, se conocerán los ganadores de los XI Premios de Artesanía de la Comunitat, «un estímulo a la creatividad y un reconocimiento social a su labora, para un sector como el artesano que muchas veces se siente solo».

José Juan Salcedo. Torneado de madera (Almassora): «Cuesta mucho encontrar a quien aprecia el precio de lo artesano»

Salcedo, en su carpintería de Almassora. / Mediterráneo

José Juan Salcedo (52 años) es carpintero artesano y regenta la Carpintería SalMartín en Almassora desde hace más de 20 años. Con motivo de los Días Europeos de la Artesanía, su taller es uno de los espacios donde este fin de semana se han organizado actividades abiertas al público. Los participantes pudieron ayer crear pirindolas (peonzas) y pintarlas. «Aprendí el oficio muy joven, en Castelló, en la Carpintería Moragrega, con Manolo, Facundo y Paco. En mi caso fabrico puertas, ventanas, etc. pero solo madera, y no materiales prefabricados. Hoy en día en muchas carpinterías se dedican más al montaje», relata. Restaura también objetos, en muchos casos de valor sentimental, «como una silla que me trajo una señora y quería recuperar porque perteneció a su madre; o puertas por encargo de materiales nobles». Está orgulloso de haber creado dos trofeos de madera para Forinvest (foro para inversores en Valencia), tras ganar sendos concursos.

Escultura de madera que realizó Salcedo y fue el galardón de los premios de Forinvest en València. / Mediterráneo

En su tiempo de trabajo, también crea objetos de uso cotidiano, como unas tablas de cortar con diversas maderas y tonos, y luego vende en mercadillos. «A la gente le cuesta apreciar el valor de lo artesano, su precio; pero todavía existe un perfil que sí y nos busca», apunta. Forma parte de la Asociación de Torneros de Castellón -hay muy pocos en el oficio-. «No hay relevo generacional pues muchos ven más cómodo usar la máquina de corte», relata. Además, tiene titulación de docente de FP para el empleo.

Juan G. Ripollés. Vidrio (Sant Joan de Moró): "La artesanía es salud para la mente y el corazón"

Ripo da instrucciones al soplador de vidrio. / Mediterráneo

Juan G. Ripollés (92 años), pintor y escultor, ha mostrado sus lienzos y grabados en las mejores galerías y museos de Ámsterdam, Nueva York, Tokio o Beijing, por no hablar de todas sus obras escultóricas repartidas en espacios públicos de todo el mundo, incluido Castellón. A fecha de hoy aún hoy aún utiliza el afamado cristal veneciano de Murano (Italia), en sus creaciones, en colaboración con sopladores de vidrio. Con motivo de los Días Europeos de la Artesanía, ayer abrió su taller-estudio de Mas de Flors (Sant Joan de Moró) al público, en un encuentro exclusivo, con plazas limitadas. Para Ripo, en declaraciones a Mediterráneo, «la vida es maravillosa desarrollándola para el deporte y la cultura. Y la artesanía es salud para la mente y el corazón». Con los asistentes, Juan hizo de guía y compartió sus valiosas experiencias trabajando con vidrio en Murano y explicó cómo es el sentir que plasma en cada obra, en un recorrido por gran parte de su legado artístico. La coordinadora de la actividad y presente ayer en el taller con Ripo, María Díaz de Vivar, CEO de Art Glass Objects, compartió también su visión y destacó que «apoyar la artesanía es proteger la diversidad de oficios que construyen identidad y futuro». «Cada pieza hecha a mano encierra tiempo, técnica y una mirada única al mundo»,citó.

Creación con cristal de murano de Ripollés. / Mediterráneo

Patricia Naranjo y Andrés Belloví. Vidrio y joyería (Castelló): «Nos motiva ver feliz a alguien con una joya nuestra en vidrio soplado»

El equipo, en su taller. / Mediterráneo

Patricia Naranjo y Andrés Belloví tienen su taller-tienda, Agapurni, especializada en joyería artesanal fusionando vidrio blando y plata, en Castelló, y también se sumaron ayer a los Días Europeos de la Artesanía con una actividad. Andrés es delineante e interiorista de profesión y con la crisis, en 2008, decidió cambiar y dedicarse «a algo que pudiera hacer con las manos, y no dependiera de jefes», y de modo autodidacta comenzó a hacer bisutería con aluminio y arcilla polimérica, y más adealnte, con plata y vidrio. Por su parte, Patricia, diplomada en Empresas y Actividades turísticas, estuvo ligada al turismo y a la exportación de Cerámica y Mosaico Vítreo hasta 2020, «cuando decido unirme a él y crear Agapurni».

Originales anillos de colores. / Mediterráneo

En 2022 se deciden a trabajar con el vidrio como elemento principal y a salir fuera de España, a ferias de artesanía y comerciales, «donde se valora y aprecia la artesanía y nuestro trabajo, y así sobrevivir», explican. Asistir a ferias comerciales les ha dado la opción de trabajar con tiendas como las de los Museos de Vilafamés, Thyssen y Picasso en Málaga, Bauhaus (Dessau, Alemania) o del Centro Pompidou (París). Exposiciones, cursos, demostraciones, no paran. «La gente no sabe el esfuerzo y sacrificio detrás de cada pieza. Es un oficio en peligro de desaparecer, pero animamos a cualquiera que quiera ejercerlo que empiece y ya poco a poco perfeccionar», explicaron.

Alicia Calpe. Alfarería (Segorbe): «La cerámica es sanadora y para muchas personas es una terapia»

Alicia, con sus bocetos. / Mediterráneo

Alicia Calpe (32 años) es interiorista de formación pero hace 6 años que trabaja solo en la cerámica. «Desde pequeña he tenido interés por lo artístico, por la escultura. Cuando terminé la carrera tenía curiosidad», relata. Ahora tiene su propio taller en Segorbe, donde hoy, con motivo de los días europeos, ofrece un taller de 10.00 a 14.00 h. para conocer el torno alfarero y crear. Realiza sus propias creaciones -muchas, con forma de mujer-, también encargos de vajillas para restauración y hostelería, y formación, con cursos para todas las edades y hasta grupos de familias, despedidas de solteras, etc. como experiencia. «La formación supone el 50% de mis ingresos», explica, al tiempo que apunta que se puede vivir de la artesanía pero «es muy importante la actitud emprendedora y la resiliencia». Recalca que muchos alumnos buscan la alfarería como terapia, «pues proporciona relajación, te evades del exterior, es una cerámica sanadora». En su caso, resalta, «sirve de meditación y expreso mis sentimientos con el barro y los materializo». Con motivo de la jornada reivindicativa de la artesanía en toda Europa, Alicia opina que «es importante recordar de dónde venimos y cómo hemos avanzado. Y es muy importante valorar el trabajo hecho a mano: lo que te aporta una persona y no una máquina».

La alfarera, con un grupo de alumnos que muestran sus creaciones. / Mediterráneo

Proyecto del jardín cerámico en el Museu del Taulell de Onda

El Museu del Taulell Manolo Safont, espacio artesano, acoge talleres. / Mediterráneo

Uno de estos espacios, el Museu del Taulell Manolo Safont de Onda, ha formado parte además de los Días Europeos de la Artesanía, acogiendo un Encuentro singular presencial, abierto a un público familiar, en la línea de las actividades que suele organizar el resto del año, de la mano del Ayuntamiento de Onda. «Se ha puesto en marcha el VII Taller familiar del curso 2024/2025 del programa educativo Sábados de cerámica, con la propuesta de elaborar un Jardín cerámico, ligado a la temática actual de la estación primaveral. Trabajamos varios estilos, aspectos y elementos de decoración de azulejos desarrollados a lo largo de la historia y que están en la colección permanente del Museo, tomando como referencia las representaciones de plantas, árboles, flores y paisajes», explicaron.

Actividades para todas las edades. / Mediterráneo

