El 'mercado' de las farmacias en Castellón: 83 cambian de manos en cinco años

Cada año una media de 15 farmacias en Castellón renueva a su titular y, si se suma el último lustro (2019-2024), hasta 83 han cambiado de manos. Hace más de una década que apenas salen nuevas concesiones, por lo que las que hay en activo, en zonas urbanas o de importante población, se cotizan, frente al talón de Aquiles de las rurales, de cada vez más escasa viabilidad, si bien según las consultoras intermediarias lograr atraer a recién egresados que buscan abrir su primera farmacia y sumar puntos de cara a puntuar a futuros concursos, ahora en estand by.

Actualmente, se venden oficinas de farmacia, entre otros, en Castelló, Vinaròs, Burriana y pueblos pequeños -en este caso, en el interior, con el incentivo de ofrecer local y vivienda de alquiler a bajo precio-. Como gancho, se expone su actual volumen de facturación, desde los 200.000 euros al año a otras, las de la capital, que superan el millón.

La demanda supera la oferta en Castellón

«Castellón es un destino atractivo, donde incluso la demanda de farmacias supera a la oferta existente. Es una tendencia generalizada durante todo el 2024 en la Comunitat, que se posiciona en el ranking como una de las primeras opciones de compra a nivel nacional, según se desprende de nuestro informe», señalan desde Asefarma, una consultora con más de 30 años de experiencia en este sector.

«Los farmacéuticos pueden estar en activo con 78 años; no hay edad forzosa»

155 en edad de jubilación Según las estadísticas del Consejo General de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Castellón contaba en 2023 con 300 farmacias, 77 en la capital (una cuarta parte) y 223 en el resto. Se considera que cada cual tiene un entorno a 10 minutos a pie de potenciales compradores. Otro dato es que 155 farmacéuticos están en edad de jubilación: 68 de entre 65 y 69 años; y 77 de más de 70 años. Por lo que son potenciales oficinas a buscar sucesor en unos años. Según el informe, hay 52 jubilados que continúan en activo.

Interior de una farmacia. / Víctor Echave

Muchas pasan de padres a hijos

La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón (COF), Rosa Arnau, reseña que los cambios de titularidad «reflejan el resultado de un traspaso o compraventa, o bien a nivel familiar, que pasa de padres a hijos por herencia o donación». En el 2019 se produjeron 12 cambios de titularidad en las de Castellón; en 2020 (17), 2021 (12), 2022 (16), 2023 (17) y 2024 (hasta octubre, 9).

«Los cambios de titular reflejan un traspaso o venta; o que pasa de padres a hijos por herencia o donación» Rosa Arnau — Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Castellón

«Los farmacéuticos no tenemos edad de jubilación concreta, podemos tener 78 años y estar en activo. Pero cuando por edad avanzada se pasa a no ejerciente este paso se registra en el Colegio. Sin embargo, no tenemos datos de las oficinas de farmacia en venta. Es algo que suele funcionar a través de empresas privadas que asesoran la operación. Hasta que no se ha hecho toda esa intermediación no sabemos cuál se vende, ni quien la compra», agrega Arnau.

Un mercado dinámico

José María Jiménez es director comercial de la delegación Levante en Asefarma, empresa especializada en asesoramiento y compraventa de farmacias, con presencia a nivel nacional. En su día a día, destaca a Castellón como una provincia con un mercado dinámico y altamente atractivo para la inversión, al igual que el resto de la Comunitat.

Explica cómo cada vez más farmacéuticos procedentes de ciudades como Madrid o Cataluña están regresando a su tierra natal, que es Castellón, en busca de oportunidades de compra, conscientes del alto potencial que ofrece el sector.

«Castelló capital es la más buscada, puesto que la facturación media por oficina supera el millón de euros» José María Jiménez — Director comercial de Asefarma en la Comunitat

Jiménez asegura que la demanda de farmacias en Castellón supera con creces la oferta, un fenómeno que se ha mantenido durante todo 2024. «Las farmacias de la Comunitat Valenciana se posicionaron, un año más, como las opciones más demandadas en la lista», señala al respecto.

¿Cuál es el perfil actual del comprador?

A lo largo de los últimos años, el mercado de compraventa de farmacias castellonenses ha experimentado un importante crecimiento, con un perfil de comprador que es cada vez más diverso: «Desde jóvenes recién graduados que buscan su primera experiencia laboral con su propia farmacia o con un botiquín en una población del interior con horarios especiales; hasta aquellos que, con años de experiencia como adjuntos para otros, deciden dar el paso y adquirir una propia en un entorno urbano», manifiesta.

«El comprador prefiere negocios con una facturación media de 300.000 a 500.000 € al año»

Los compradores, por lo general, buscan negocios con una facturación media anual de entre 300.000 y 500.000 euros, aunque también existe un perfil de farmacéuticos consolidados que apuestan por dar el salto a llevar oficinas de mayor envergadura.

Diferencias entre costa e interior

Una señora mayor en una farmacia. / EP

En cuanto a las particularidades del mercado, Jiménez cita que la farmacia de costa experimenta un repunte los meses de verano al aumentar la población estacional. Por otro lado, las rurales han sufrido una disminución en su demanda como consecuencia de la despoblación, pero igualmente existe un perfil emprendedor que busca esta tipología porque está empezando y elige este tipo de establecimiento para ganar en experiencia laboral por cuenta propia.

El interés por Castellón no solo proviene de la provincia, sino que se extiende a profesionales de otras autonomías. «Buscan rentabilidad. Una farmacia bien gestionada y con recorrido para seguir haciéndola crecer», detalla. Castelló se sitúa en el top 1 más buscado, dada su facturación media anual superior al millón de euros.

Los factores que influyen en el precio

El mercado de compraventa en la Comunitat se caracteriza por ser uno de los más apreciados por los compradores en proporción con el resto de España. La adquisición de una farmacia incluye la compra o el alquiler del local, el fondo de comercio (su facturación), y las existencias, lo que junto con otros factores determina el precio final. Así que, finalmente, ¿qué es lo que más pesa para fijar un precio de venta? Jiménez explica que este se calcula multiplicando la facturación por un factor determinado, en base a la rentabilidad del negocio y su proyección, siendo en la Comunitat ese factor superior a la media nacional: «Es crucial realizar un análisis exhaustivo de la viabilidad de la farmacia y recomendar áreas de crecimiento, como la venta de productos de venta libre (sin receta, como los de parafarmacia) y servicios complementarios».

