El SOS de las farmacias rurales de Castellón: «El pluriempleo es la única salida: eso o morirnos de hambre»

Las reivindicaciones de las farmacias rurales continúan en saco roto, en toda España pero especialmente en Castellón, tercera provincia del país con más oficinas de Viabilidad Económica Comprometida (VEC): rondan las 34 -hace una década eran 42- y suponen una de cada diez del total de 300. Pese a ser cruciales para la salud de los vecinos, la sangría de cierres no cesa por la falta de relevo debido a la despoblación y otros factores.

La farmacéutica de Benafigos (de 126 habitantes, en l’Alt Maestrat) y presidenta de la Asociación de Farmacias Rurales de la Comunitat, Blanca Carcelén, afirma contundente que para ser viables urgen más ayudas -las únicas actuales son las nacionales, institucionales e insuficientes, pese a modificarse en 2022 y fijar una subida anual del IPC-. «Se arrastra una propuesta a nivel nacional de crear un Fondo de Compensación por parte del propio gremio -como los notarios-, pero el acuerdo es difícil y no se prevé inmediato», lamenta.

Cumbre y reflexión en el congreso de mayo

El reto de lograr más apoyo económico que haga las VEC «atractivas» lo reiterará «en el I Congreso Nacional de Farmacias Rurales, en Alicante, los días 10 y 11 de mayo, donde seré moderadora», avanza. Carcelén cuenta que cuando ella comenzó hace 16 años en una farmacia VEC aún se ganaba lo suficiente pero ahora «o tienes pluriempleo o te mueres de hambre; ser farmacéutica rural solo compensa si te dedicas a otras cosas. No se puede vivir con 600 € al mes, teniendo formación; y meses como febrero y marzo que la gente se va de los pueblos a Magdalena, menos».

"Doy clases y tengo una consulta de nutrición como complemento"

«Yo decidí buscarme la vida para poder seguir abierta. Y lo complementa con formación (charlas de educación nutricional a colegios y ayuntamientos, talleres de estimulación cognitiva) y una consulta de nutrición donde vivo, un municipio de 20.000 habitantes. Me sabría mal cerrar porque, ¿qué haría la gente? Además, si lo hiciera, ahora, la normativa fija que no se puede abrir una farmacia nueva en pueblos de menos de 250 habitantes y por tanto se perdería aunque sí se podría tener un botiquín», afirma. «Prácticamente todas las farmacias rurales de Castellón están a la venta. Por jubilación o al salir otra oportunidad es difícil traspasarlas», añade. La portavoz reseña: «Antes sí pasaba que la rural se vendía muy bien para puntuar de cara a optar a una nueva concesión de farmacia en zonas urbanas pero hace 11 años que no sacan, aunque insistimos».

Coger el coche

En Benafer (140 habitantes, en el Alto Palancia) saben lo que es estar un tiempo sin servicio de dispensación de medicamentos. La alcaldesa, Sara Navarro, confirma que la farmacia anterior cerró y se arrastra un litigio, en trámites, pero existe un nuevo comprador, una pareja de farmacéuticos, que apuesta por abrirla. Sin farmacia, se pudo autorizar sacar a concurso un botiquín. «El periodo que estuvimos sin servicio, entre que cerró la farmacia anterior y abrió el botiquín, fue un problema. La gente joven aún podemos desplazarnos, pero también nos puede ocurrir estar en casa con dolor y quedarte sin pastillas y tener que coger el coche parar irlas a comprar en lugar de tardar 5 minutos a pie. Es un servicio súperimportante». Quien se ha hecho cargo en este tiempo del botiquín es Paula Mateu, quien ganó por punto al ser farmacéutica VEC de Ludiente (150 censados, del Alto Mijares). A sus 40 años, vive en Castelló capital y empezó como adjunta a los 30 en poblaciones de 500 a 1.000 habitantes. Al final, decidió tener la suya, aunque tenga que desplazarse. «Me gusta mi trabajo y así puedes llevar a cabo tus ideas», cuenta. Sobre el futuro de la farmacia rural, responde tajante: «No existe, hoy por hoy. Muchas han cerrado definitivamente y sigue todo igual. Las ayudas actuales son parches y no todos los jóvenes farmacéuticos están por la labor de conducir una hora y media y dar un servicio cuando el sueldo que les sale es inferior al de un adjunto».

El atractivo del botiquín: Sin guardias y 10 horas de trabajo a la semana

Las denominadas farmacias VEC, de viabilidad económica comprometida, que llegan a las 34 (último dato publicado, del año 2023) en toda la provincia y que reciben pequeñas ayudas que, reconocen, dan para poco ya que encima no son a fondo perdido y son las mismas que las que se aprobaron en 2011. «Además, sigue siendo difícil en verano encontrar refuerzos para guardias o tomar unas vacaciones», señalan desde el sector.

Cuando no hay farmacia en un pueblo pequeño se puede solicitar un botiquín. En este caso, en ese botiquín, el farmacéutico tiene una jornada reducida, de mínimo 10 horas de trabajo a la semana (algunas de motu propio hacen más) que suelen ser abrir en horario de consulta médica al menos; y además, no hay guardias.

