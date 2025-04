El campo de Castellón busca jóvenes: El Consell lanza ayudas de hasta 80.000 euros para atraer a nuevos agricultores

La falta de relevo generacional es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sector agrario y ganadero de Castellón. Y los datos que manejan las organizaciones agrarias así lo constatan. Casi la mitad de los perceptores valencianos de las ayudas de la PAC (49,97%) tiene más de 65 años, un porcentaje que se sitúa diez puntos por encima de la media nacional y la Generalitat lleva dos años sin convocar las ayudas a la incorporación de jóvenes. La Conselleria de Agricultura quiere darle la vuelta a esta situación y acaba de anunciar una línea de 29,5 millones para facilitar el acceso de los más jóvenes al campo.

El conseller Miguel Barrachina ha explicado este lunes que en las próximas semanas su departamento lanzará una convocatoria de ayudas por 29,5 millones de euros, destinada a apoyar a los jóvenes y nuevos agricultores y a fomentar las nuevas incorporaciones al sector. "Esta iniciativa busca ofrecer un impulso económico significativo a aquellos que apuestan por el futuro del campo, garantizando el relevo generacional y la sostenibilidad del sector agrícola,” ha asegurado durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha analizado la situación actual del sector y detallado las principales líneas estratégicas de su departamento.

El titular de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha comentado que se trata de la orden de ayudas "más ambiciosa de los últimos años" y presenta importantes novedades. Las más destacadas son la ampliación del importe mínimo de la ayuda, que pasa de 20.000 a 30.000 euros, y el importe máximo, que se incrementa de 70.000 a 80.000 euros. Además, esta ayuda contempla un complemento específico para las zonas con limitaciones naturales, como la huerta de Valencia, de 10.000 euros

El conseller Miguel Barrachina, este lunes en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea / Efe

El conseller ha subrayado que el relevo generacional es uno de los pilares clave de la estrategia política del Consell de Carlos Mazón, y ha remarcado que desde el Gobierno valenciano se ha reducido la presión fiscal al eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, y" rebajado el impuesto de transmisiones de fincas agrarias, pasando del 10% al 4%, con el objetivo de facilitar el acceso de las nuevas generaciones al sector agrícola y asegurar su continuidad”.

Menos carga burocrática

En este sentido, Barrachina ha afirmado que “para aliviar la carga burocrática que enfrentan agricultores, ganaderos y pescadores, apostamos por la simplificación, por oponernos al cuaderno digital, e implementamos un nuevo registro de explotaciones ganaderas más sencillo y accesible, que facilite su trabajo diario”. "Su lugar está en el campo, en la ganadería o en el mar. Ellos son los que saben cuidar de lo que les da de comer. Nosotros apostamos por la promoción, no por la sanción, y brindamos apoyo incondicional frente a aquellos que intentan quitarles el prestigio, para después dejarles sin agua, decirles que no pueden plantar la hortaliza de invierno o que no pueden salir a pescar”, ha dicho.

Asimismo, ha remarcado que los agricultores con sus naranjos “son capaces de depurar todas las emisiones de la totalidad del parque móvil valenciano, incluidos los camiones. El ecologista que pisa el campo se llama agricultor; el animalista que defiende a los animales se llama ganadero; y el ecologista que está en el mar se llama pescador y saca más de 150.000 toneladas de plástico del mar”.

El conseller ha defendido que la labor de los agricultores, ganaderos y pescadores “es absolutamente indispensable”, y ha citado como ejemplo que cuando un ganadero en extensivo desaparece, “la administración se ve obligada a contratar vigilantes para sustituirle, brigadas de limpieza para realizar tareas que 72.000 cabezas de ganado hacen de forma natural, y bomberos para extinguir incendios”.

Por otro lado, Barrachina ha señalado que “el año pasado fue un claro reflejo de la realidad de nuestra agricultura y el sector primario, al pasar de una sequía extrema a las inundaciones, lo que evidencia los retos a los que nos enfrentamos.” Sin embargo, como ha continuado el Conseller, “a pesar de los desafíos, hemos logrado batir récords de exportación. El sector agroalimentario ha sido el motor principal de la balanza comercial exterior de la Comunitat Valenciana, con un saldo positivo de 3.504,5 millones de euros. Si la Comunitat Valenciana se ha consolidado como un referente exportador, ha sido gracias al esfuerzo y al impulso de este sector”.