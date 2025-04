Los colegios de Castellón, a la caza de alumnado con la incógnita de la lengua

Más de 4.000 familias de Castellón buscan colegio para sus hijos cara al curso que viene en estas fechas. Y la odisea por elegir un centro educativo no es tarea fácil, con factores clave como la cercanía a casa o al trabajo de los padres, si son públicas, concertadas o privadas o el nivel socioeconómico.

Y para hacerlo con todas las garantías, las familias piden "tener toda la información". «Pedimos tener toda la información para poder elegir el centro educativo de nuestros hijos con total libertad, y por eso queremos saber también, antes de decidir, el horario, que fluctúa de colegio a colegio, y qué lengua mandará en su aprendizaje». Pep Albiol, presidente de la Federació d’Ampes (Fampa) Castelló-Penyagolosa, que aglutina 260 colectivos de toda la provincia, es claro al afirmar que quieren «transparencia y poder elegir con todos los elementos en la mano». «Queremos tener toda la información para no llevarnos una sorpresa, después de tantos errores de la conselleria», señala.

Entrada a un centro escolar. / Rafa Arjona

A un mes de arrancar la admisión, del 6 al 14 de mayo en los colegios de Infantil y Primaria, y con la guerra de las jornadas de puertas abiertas ya en marcha a la caza del alumnado, en un distrito único municipal, la elección de los centros «es una de las decisiones más importantes» para la familia, dice Albiol.

Y urge a la Conselleria de Educación a que haga públicos a través de los centros cuál será la lengua vehicular, «porque para muchas familias es determinante a la hora de la elección, tanto para decantarse por un centro en valenciano como por uno en castellano», expone.

«Cuando las familias están en pleno proceso de elección de centro, barajando no solo la calidad del proyecto educativo, las instalaciones o el profesorado, no es viable que aún no se sepa la lengua vehicular, cuando ya ha pasado más de un mes desde la votación», señala el presidente de Fampa.

«Estaremos alerta»

«Estamos alerta con la gestión de los resultados de la consulta porque en las comarcas del Palancia y el Alto Mijares parece que no va a haber elección para ese 30% de las familias que optaron por el valenciano», especifica. «Y aunque la conselleria dice que es un error y que lo va a solucionar, y que el 99 o 100% de las familias verán atendidas sus preferencias, queremos verlo», incide Albiol.

Aula del colegio Estepar de Castelló. / Gabriel Utiel

En paralelo, representantes de la Asociación Familias en Valencià han elevado los derechos lingüísticos valencianos a la Eurocámara para pedir políticas valientes en defensa de la lengua propia.

Además, Albiol afea que «en el documento inicial de la planificación educativa para el curso que viene que ha presentado la conselleria no se haya tenido en cuenta la nueva lengua base para sumar o restar aulas en los colegios de la provincia, con lo que todo son problemas sin solucionar con el proceso de admisión ahí».

La elección de centro, prioritaria

Además, es un momento en el que las familias ya se han armado para tomar la decisión de elección de centro, a las puertas de empezar el tour para conocer de primera mano los colegios preferidos, bien del barrio o de toda la ciudad en la que residen, ya que, desde el pasado curso funciona de nuevo el distrito único escolar.

Los centros corren y ya este fin de semana ha habido jornadas de puertas abiertas en el Ramiro Izquierdo de Castelló, y las habrá el próximo día 12 en el Lope, en el San Sebastián de Vinaròs (el día 14) y en el mismo municipio, en la Misericordia (el 15), dejando del 29 de abril al 5 de mayo los otros centros, complementándose con otras iniciativas, como la merienda solidaria del Pintor Gimeno Barón el próximo viernes 11 en Vila-real, día de visitas también en el complejo deportivo-educativo de Penyeta Roja.

La Escola d’Arts i Superior de Disseny, ya para estudios superiores o de FP artístico, las culminaron el viernes, mientras que el Conservatorio Superior Salvador Seguí se prepara para atender las consultas el día 12. Todos ellos ejemplos de centros que van a la caza del alumno en un distrito único que volvió a la admisión este curso con el arranque en la ley Rovira en la Comunitat, y aún sin saber la lengua base del centro.