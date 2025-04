Compromís denuncia que la Diputació paga tard als professionals de la cultura

El grup de Compromís a la Diputació de Castelló ha denunciat els retards en els pagaments als professionals de la cultura que participen en projectes impulsats per la institució provincial, una situació "inadmissible" i que "posa en risc el teixit cultural de les nostres comarques", alerta la diputada Maria Fajardo.

Per això, des de la coalició reclamen al govern del Partit Popular que es prenga seriosament el seu compromís amb el sector cultural, garantint que les persones i entitats que hi treballen cobren en temps i forma per la seua tasca. “La cultura no s’ha de sostenir només a base de passió", assenyala Fajardo.

Creadors novells

La formació ha volgut posar l’accent especialment en els casos de creadores novells i iniciatives com el festival Cortometrando, que acullen talents emergents que sovint es troben en els primers passos de la seua trajectòria. "Pagar-les no només els permet sustentar-se mentre desenvolupen el seu talent, sinó que envia un missatge clar: el que fan té valor", ha remarcat.

“El retard en les retribucions perpetua dinàmiques precàries i fa que només qui es pot permetre treballar gratuïtament o puga avançar els diners, puga formar part del món cultural, excloent moltes veus i perspectives", lamenta Fajardo.

Així, la coalició reclama al govern provincial del PP que fique en marxa mesures urgents per a garantir la dignificació laboral del sector cultural. "Si volem una cultura viva, diversa i transformadora, cal cuidar i dignificar les persones que la fan possible. I això comença, sempre, per garantir la remuneració quan toca", conclou la diputada.