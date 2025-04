Las copiosas lluvias dan armas al monte contra los incendios en Semana Santa

Las copiosas lluvias de las últimas semanas dan armas al monte frente al riesgo de incendios en Semana Santa. Aun así los servicios de prevención no bajan la guardia y el dispositivo que coordinará la Diputación provincial sumará alrededor de 750 efectivos.

Marzo ha sido frío y el tercero más húmedo de la serie histórica, según el balance divulgado este lunes por la Agencia Estatal de Meteorología. Un ejemplo. El pluviómetro de Catí ha recogido 442 l/m² en marzo, un 592% más de lo que suele ser habitual. También destacan los valores de Xóvar (348 l/m², +417%) o Arteas de Arriba (Bejís), con 311 l/m² (+391%). Con un 40% de insolación por debajo de lo normal, Castellón (156,5) ha tenido menos horas de sol que ciudades europeas como París, Bruselas, Berlín, Ginebra, Londres o Praga, donde se han superado las 200 en marzo.

Una situación que, sin embargo, puede tener una cara positiva. «El riesgo es inferior a otros años por los episodios de lluvia que hemos tenido últimamente. Aun así el dispositivo en la provincia de Castellón va a ser el mismo que otros años», explica Fernando Pérez, jefe de la sección forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Este organismo contará con todos sus efectivos para Semana Santa. Así, estarán operativos los cuatro parques de bomberos profesionales, con 250 personas, que trabajan a turnos; las 18 unidades de bomberos forestales de la Generalitat, con 12 personas por unidad, de los que trabajarán seis cada día; los cinco parques de bomberos voluntarios de Diputación, a lo que hay que sumar efectivos de protección civil y operadores, entre otros.

Por tierra y aire

Pérez explica que desde el Consorcio Provincial de Bomberos realizarán rutas de vigilancia por tierra, mientras que desde la Generalitat, además efectuarán vigilancia aérea. En ese sentido, se contará con dos helicópteros y dos aviones.

Los días de mayor afluencia serán desde el Jueves Santo hasta la semana siguiente, coincidiendo con las vacaciones escolares.

Sucesión de borrascas

«Tenemos una borrasca detrás de otra que nos está cruzando, las que van con nombre asociado nos están dejando lluvia», agrega Pérez. «Ahora en primavera la vegetación empieza a mover la savia, a tirar la flor y crece la vegetación y este año la disponibilidad de agua es suficiente para que el riesgo de incendio sea menor, a diferencia del año pasado, donde no llovió las semanas previas», expresa. No obstante, este crecimiento de la vegetación puede ser un arma de doble filo, si decara al verano vienen olas de calor porque podría secarse y elevar el riesgo de incendios. Hoy por hoy, no obstante, es un balón de oxígeno. Y de cara al viernes y el fin de semana las previsiones apuntan a nuevas precipitaciones.

Pese a que el grado de humedad puede jugar a favor de los montes, Pérez explica que la afluencia turística a los espacios naturales supone un riesgo de incendios.

Balance 2024

Una situación bien distinta ocurrió durante parte del año pasado, donde la sequía y las plagas afectaron a los montes, causando la muerte de 203.836 pies arbóreos y 2.183 por insectos perforadores. Pese a que un largo periodo del año las temperaturas fueron superiores a lo normal, las lluvias de otoño revirtieron la situación y Castellón cerró con un superávit del 27%. Así las cosas, pese a haber unas cifras de incendios similares a las de años anteriores (90 en el 2024 por 80 en 2023 y 81 en 2022), la superficie afectada fue muy inferior a la de años anteriores. En el 2024 fueron 187 las hectáreas afectadas por las 3.426 del 2023 y las 16.668 del 2022.

Factor humano

Así como finales de verano es una época más favorable a que aparezcan tormentas secas con aparato eléctrico, que son las que causan incendios, en esta época primaveral, el factor humano es un foco frecuente de incendios, como puede ser fuegos causados por quemas descontroladas, caso de gente que que aprovecha las vacaciones de Semana Santa para arreglar su parcela o gente que está en el monte y en un descuido produce un incendio.