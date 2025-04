Marie Claire busca dos trabajadores pocos días después de despedir a 74

Si vive en la comarca de Els Ports y busca un empleo como vigilante de seguridad o técnico de mantenimiento ahora tiene la oportunidad de trabajar en Marie Claire. Y no, no se trata de una broma. Tras la decisión de For Men de renunciar al contrato de compraventa, entregar las llaves de la fábrica de Vilafranca y , de manera unilateral, despedir a toda la plantilla, la histórica textil necesita dos trabajadores. Lo curioso es que la oferta de trabajo llega tan solo unos días después de que los 74 profesionales que formaban parte del equipo en el momento del cierre se hayan dado de alta como desempleados.

Tras la espantá del empresario madrileño Ángel Pío Sánchez Pérez, administrador único de For Men, el responsable de Marie Claire vuelve a ser el administrador concursal. Y ha sido el quien ha lanzado las dos ofertas de empleo. En concreto, y según ha podido saber este periódico, busca de manera urgente dos profesionales para labores de vigilancia y mantenimiento. Su labor será custodiar los accesos a la fábrica y la maquinaria (parte de ella no se incluyó en la operación de compra y se encuentra en liquidación), entre la que se encuentran hiladoras, planchas o aparatos para tintar las prendas.

Para poder acceder a uno de esos dos puestos de trabajo el principal requisito es no haber trabajado en Marie Claire durante los últimos dos meses. Los interesados deben ponerse en contacto telefónico con el administrador concursal , que será quien se encargue de realizar la selección.

Aunque no ha trascendido el tiempo que permanecerán estos dos nuevos trabajadores en sus puestos y tampoco quién se hará cargo de sus nóminas, todas las fuentes consultadas coinciden en que el proceso judicial va para largo. El administrador concursal y los trabajadores han demandado a For Men por incumplimiento de contrato y, a su vez, la empresa madrileña ha hecho lo mismo con el administrador. Además, parte de la plantilla está pendiente de que el próximo 23 de mayo se celebre el juicio tras las demandas presentadas por unos 60 profesionales disconformes con las condiciones de despido, una plantilla que da por sentado que tendrá que recurrir al Fogasa para cobrar todo lo que For Men les adeuda.

En paralelo a la resolución de todas estas demandas, todavía quedará por decidir qué hacer con los activos de Marie Claire. Todas las fuentes consultadas coinciden en que, una vez se confirme judicialmente la salida de la empresa madrileña, lo más probable es que tanto la maquinaria como la unidad productiva y las marcas se liquiden y, posteriormente, se subasten. Con el dinero que se consiga de la venta, se pagará parte de la deuda que la textil mantiene con los acreedores, entre ellos el Instituto Valenciano de Finanzas (a quien la empresa adeuda unos 24 millones de euros) y el Fogasa.

El juzgado rechaza otro embargo a For Men Cerca de 60 trabajadores llevarán a juicio a For Men el próximo 23 de marzo y, mientras tanto y según ha podido confirmar este periódico, un juzgado de Castellón ha desestimado la solicitud de embargo preventivo de las cuentas de For Men solicitado por los abogados de una treintena de esos profesionales. Con esta acción, se pretendía garantizar que Ángel Pío pagara lo antes posibles las nóminas que adeuda.

Suscríbete para seguir leyendo