Falomir: "Los valencianos echan de menos un gobierno decente como el de Puig"

-Superado el proceso provincial del PSPV de Castellón, arranca la renovación comarcal. ¿Prevé nuevos puntos de fricción por controlar las comarcas?

-Estoy convencido de que todos los compañeros y compañeras estarán a la altura de las circunstancias. La militancia quiere un partido unido y capaz de ganar las elecciones en 2027, y ese es y debe ser nuestro principal objetivo. Somos un partido con vocación de gobierno, y tengo la certeza de que en todas las comarcas se van a generar equipos de trabajo con esa voluntad. Seguro que tendremos procesos tranquilos, y en cualquier caso la militancia decidirá democráticamente en un proceso de primarias.

-En su campaña para las primarias habló de dar más apoyo a las comarcas. ¿Qué papel deben tener?

-Nuestro partido, históricamente, ha tenido como referencia la estructura comarcal, por ello seguiremos apostando por fortalecer esta estructura para mejorar la atención singularizada a cada agrupación, en especial las más pequeñas, y que trabajen en la confección de nuevas candidaturas para que ningún vecino de la provincia que quiera votar la opción socialista se quede fuera. En breve vamos a empezar a preparar equipos para ganar la Diputación en 2027, y para eso la ayuda de comarca es fundamental.

-También tendrán lugar en las próximas semanas las asambleas locales. No se esperan grandes conflictos, sin embargo en Castelló Rafa Simó aspira a seguir como secretario general y en el congreso provincial el entorno de Germán Renau se abstuvo en todas las votaciones. ¿Espera usted algún tipo de contestación interna por parte de Renau en la capital?

-Lo he repetido mil y una veces. Soy firme defensor de las primarias, por lo que cualquier militante tiene la libertad de presentarse a la secretaria general de Castelló de la Plana o de otra localidad, eso sí, y esto es mi criterio personal, siempre y cuando tenga un proyecto fuerte e integrador y no busque una cuota final. No obstante, estoy convencido de que Rafa Simó es, a día de hoy, la mejor persona para encabezar la secretaría general de la capital, por su profesionalidad y cercanía. Cabe decir que cuenta con todo mi apoyo y respeto.

-Respecto a ese congreso provincial de Segorbe, fue reelegido con el 64% de los apoyos en las primarias y se aprobó su nueva ejecutiva con el 96%. ¿Qué balance hace de la renovación del PSPV de Castellón?

-Estoy orgulloso de haber podido participar en unas primarias porque eso significa que formo parte de un partido que se cree la democracia interna y que da el poder del voto a la militancia para elegir lo mejor para su formación. Con el aval de una gran mayoría de la militancia, ahora todos remamos a una, como quedó reflejado en el Congreso de Segorbe. Somos una gran mayoría para engrasar la maquinaria del PSPV-PSOE para ganar las próximas elecciones. Me comprometí a conformar una ejecutiva mucho más reducida y lo he cumplido. Y dije que iba a presentar una ejecutiva fuerte y con perfiles propios en cada área para que todos y todas puedan liderar desde su responsabilidad esta nueva etapa, y así ha sido. Ahora es el momento de trabajar, de confeccionar estrategias pueblo a pueblo para ilusionar y ofrecer el mejor proyecto.

-El objetivo que se ha marcado es recuperar las instituciones perdidas en el 2023. ¿Cree que es posible? ¿Ve a un PP debilitado?

-El PP está desnortado, sin proyecto. En Castellón se visibiliza con una presidenta, Marta Barrachina, cada vez más nerviosa e irritada en los debates y con un proyecto de Diputación cada día más personalista y centralista, en el que todo se decide desde un despacho. Pero en València la cosa no está mucho mejor. Mazón ha traspasado todas las línea rojas de la decencia política, se ha vendido al mejor postor aun significando su humillación política. Ahora tenemos el gobierno más radical de toda España y por eso en el PSPV-PSOE tenemos la obligación histórica de enseñarles la puerta y reconstruir la tierra abierta y orgullosa que fuimos. El cambio es posible. El PP es, ahora mismo, un partido completamente desacreditado y Mazón ha perdido la legitimidad al no poder salir a la calle. La gente lo detesta. No puede seguir ni un minuto más, porque no estuvo donde tenía que estar, estuvo ilocalizable en plena barrancada, retrasó la toma de decisiones que podrían haber salvado vidas y lleva meses mintiendo a las víctimas y a toda la ciudadanía valenciana. Por la calle noto que los valencianos echan de menos un gobierno decente y estable como el de Ximo Puig. La gente está harta de las mentiras del PP y de Vox mareando e intoxicando el ambiente. Y ojo, la gente también está harta de que discriminen a Castellón.

-¿Diana Morant es la mejor candidata para la Generalitat? ¿No cree que su condición de ministra de un Gobierno muy cuestionado por casos como el de Koldo, Begoña Gómez, etc…le puede perjudicar?

-Diana Morant es un valor para el socialismo valenciano. De familia humilde, ingeniera de telecomunicaciones, alcaldesa y ministra. Ha demostrado que las políticas socialistas son aliadas para romper el techo de cristal. Su carrera no ha acabado y será, muy pronto, la primera presidenta de la Generalitat de la historia. Cuando un perfil es tan bueno, sus contrincantes no dudan en buscar cualquier cosa para atacarla. Si lo mejor que tienen que decir de Diana es que está en el Gobierno de España es que el PSPV ha sabido elegir muy bien. Quiero que la ministra que ha aprobado subir las pensiones en este país, que ha promovido la mayor subida del SMI de Europa, que ha disparado el presupuesto en becas, que ha sacado adelante la gratuidad del transporte público, que lucha cada día por sacar de la precariedad a los brillantes científicos y científicas de nuestro país sea la presidenta de mi comunidad. No hay duda de que con el PSOE en La Moncloa a la provincia de Castellón le van mejor las cosas.

-El PSPV cambió varias veces de estrategia tras la dana. Finalmente descartó la opción de presentar una moción de censura y se decantó por exigir la convocatoria de elecciones anticipadas a Carlos Mazón. ¿Usted era partidario de presentar la moción de censura, como les exigían también desde Compromís?

-Una moción de censura solo serviría para reforzar a Mazón y blindar aún más el pacto de la vergüenza, o de El Ventorro, con Vox. La aritmética de Les Corts no da para acabar con la nefasta etapa de Carlos Mazón al frente del Consell. Plantearla, debatirla y, en votación, perderla no supondría un mal trago para el president, sino una pequeña victoria para él y otra más grande para la ultraderecha. ¿Vox le daría sus votos gratis? Tengo claro que no, que volvería a chantajear a Mazón para seguir infestando la agenda pública valenciana de xenofobia, racismo, negacionismo, ranciedad y antivalencianismo. No hay otro partido que tengas más ganas de echar a Mazón que el PSPV, por indigno, mentiroso e impresentable, pero abogamos por que se les dé toda la voz a los valencianos, para que elijan qué gobierno quieren que reconduzca la situación de emergencia democrática que vivimos con un PP atado de manos y pies y que está más preocupado por salvarse a sí mismo y destruir pruebas que en gestionar la reconstrucción..

-La Diputación llevó finalmente al pleno la inyección de remanentes para dotar el fondo de cooperación municipal, exigencia que les llevó a presentar un recurso contra el presupuesto provincial. ¿Tuvo sentido recurrir a la vía judicial?

Tuvo todo el sentido del mundo. La idea primitiva del PP de la Diputación de Castellón era suprimir la asignación provincial al Fondo de Cooperación porque así lo hicieron saber a alcaldes y alcaldesas del propio partido. De hecho, sin ir más lejos, la titular de Hacienda y alcaldesa de Canet lo Roig no lo presupuestó. Pero tal fue el barullo que se armó que han tenido que dar marcha atrás, en especial por la presión ejercida por los socialistas. Hemos ganado todos.

