La Diputación de Castellón aprueba el Fondo de Cooperación de 15,2 millones de € que repartirá ya "esta semana"

La Diputación de Castellón ha sacado adelante, en el pleno ordinario de este martes, el Fondo de Cooperación Municipal, de modo que se ha dado el ok por unanimidad para repartir a las poblaciones de la provincia 12,5 millones de euros, de modo que ya "entre esta semana y la próxima" los ayuntamientos comenzarán a recibir su asignación, según adelantó el vicepresidente provincial Héctor Folgado. El trámite de la aprobación llega apenas un mes después de la aprobación de la incorporación de remanentes y el expediente de crédito extraordinario para inyectar la dotación económica al citado fondo.

Refuerzo de turismo

De forma complementaria, el pleno ha aprobado una moción del PSPV-PSOE -con el sí de PP y Compromís y el no de Vox- para reclamar al Consell un aumento durante el ejercicio de la partida referente al Fondo de Cooperación Turístico, al menos con al misma dotación presupuestaria del 2024. También a través de la moción se solicitará al Gobierno de España crear un fondo adicional al de participación en tributos del Estado para los municipios turísticos, de excelencia y relevancia, que compense los esfuerzos que hacen las poblaciones por ser consideradas turísticas. La diputada socialista María Jiménez ha agradecido a todos los partidos con representación en la institución -salvo Vox, que se ha desmarcado- que apoyaron el acuerdo para que "ningún pueblo turístico de Castellón pierda recursos ante la decisión de la Generalitat presidida por Carlos Mazón de reducir a la mitad el Fondeo de Cooperación para municipios turísticos". Jiménez además indicó que este año son cuatro municipios más de la provincia los que han obtenido la condición de turísticos, lo que supone que la cuantía a percibir por cada uno será menor. "Aplaudimos que el equipo de gobierno del PP haya decidido escucharnos y dedicar parte de los cuatro millones de euros de remanentes del Patronato de Turismo a reforzar el Fondo de Cooperación Turística. Tenemos los recursos y hemos logrado el acuerdo. Estaremos atentos para que se cumpla", afirmó.

Peñíscola, esta Semana Santa. / Alba Boix / Erik Pradas

El diputado por el PP Andrés Martínez recordó que localidades como Peñíscola o Benidorm aún no son reconocidas como turísticas por la Hacienda estatal a la hora de percibir prestaciones por ello, lo cual es también objeto de reivindicación.

Las anécdotas de la sesión La sesión plenaria se inició con un minuto de silencio de los asistentes por el fallecimiento del Papa Francisco.

Representantes de los funcionarios de la Diputación sacaron pancartas en mitad del pleno para reclamar la carrera profesional.

de la Diputación sacaron pancartas en mitad del pleno para reclamar la carrera profesional. El diputado y portavoz socialista Samuel Falomir no asistió al pleno al coincidir con las celebraciones de la Dobla en l'Alcora, municipio del que es alcalde.

Pancartas de protesta de los funcionarios en el pleno de la Diputación de Castellón de este martes. / Erik Pradas

La moción 'de la hucha'

Por otro lado, el equipo de gobierno del PP en la Diputación ha sacado adelante, en solitario, -con la negativa del PSPV-PSOE y la abstención de Compromís y Vox- la moción para instar al Gobierno Central a que modifique la legislación y permita a las administraciones locales poder utilizar los recursos propios -el remanente de tesorería (como la 'hucha' de ahorros) - en favor de servicios y mejoras para el bienestar de la ciudadanía. Al respecto, el portavoz del Gobierno provincial, Héctor Folgado, recordó que "la ausencia de la aprobación de unos Presupuestos Generales para 2025 tiene como principales perjudicados a los ciudadanos, porque afecta directamente a la capacidad de gestión de los servicios públicos en los pueblos y las ciudades". "El Gobierno de España continúa anclado en las cuentas del 2023 que todavía hoy mantiene prorrogados. Tienen el país parado en el 2023, bloqueado", lamentó Folgado.

Ahorros. / Stevepb

El representante del PP añadió que "al no contar con nuevos presupuestos, ahora las entregas a cuenta ya no son ese 13% más que anunciaron al inicio del año, lo que conlleva que los ayuntamientos van a recibir 1.200 millones de euros menos". Y agregó que "al problema de esa minoración de los ingresos del Estado que van a recibir los consistorios, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decidido que el superávit ya no se va a poder invertir en los pueblos y ciudades en inversiones sostenibles financieramente. Solo lo van a poder destinar a la deuda, sin embargo, hay que resaltar que hay ayuntamientos que no tienen deuda". Por ello, la moción aprobada por la Diputación de Castellón instará al Gobierno de España a actualizar y revisar la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para permitir a las entidades locales utilizar los ahorros para que puedan atender sus necesidades.

Y además... La propuesta de acuerdo de la moción dirigida al Gobierno central también incluye instarle a que adopte de forma urgente medidas legislativas que permitan a los gobiernos locales recibir, con carácter urgente, las entregas a cuenta por su participación en los tributos del Estado (PTE) que fueron anunciadas a la FEMP en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) celebrada el pasado julio. En conjunto, se reclaman 28.935 millones para 2025. Asimismo, a través de la moción se instará al Gobierno de España a convocar de manera urgente la Comisión Nacional de Administración Local.

Otros asuntos: desde los estudios de Enfermería a los puentes centenarios de la Vía Verde de Ojos Negros

Estudios de Enfermería: El pleno ordinario también ha incluido una declaración institucional para instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana a aumentar la financiación destinada a las universidades para incrementar el número de plazas disponibles en los estudios de Enfermería; y a la Conselleria de Universidades y a la Conselleria de Sanidad que trabajen conjuntamente por desarrollar un plan estratégico de expansión de la formación en Enfermería, adaptando la oferta académica a las necesidades asistenciales.

Un tramo de la vía verde de Ojos Negros. / Mediterráneo

Vía verde de Ojos Negros y puentes centenarios: Salió adelante la moción de Compromís para la prolongación y puesta en valor de la Vía Verde Ojos Negros, la protección del patrimonio ferroviario en la provincia de Castellón -como los puentes centenarios de Barracas, Caudiel, Jérica, Segorbe y Soneja- y la garantía de la seguridad de los usuarios durante las obras de Adif es otro de los puntos aprobados. El diputado socialista Benjamín Escriche , también alcalde de Soneja, uno de los municipios afectados, explicó que Adif y ayuntamientos están estudiando todas las alternativas posibles para preservar los puentes, aunque no siempre será posible, pero se está haciendo un esfuerzo. En su término, de hecho, hay uno de los puentes que no es fácil salvar. "De 34 infraestructuras afectadas en todo el tramo desde Zaragoza a Sagunto, 20 se van a salvar pero el ersto se está estudiando", indicó. Respecto a la seguridad, agregó que en poblaciones donde ya se han hecho voladuras existe el preceptivo plan de seguridad y se ha avisado a la ciudadanía antes, durante y después.

Salió adelante la moción de Compromís para la prolongación y puesta en valor de la Vía Verde Ojos Negros, la protección del patrimonio ferroviario en la provincia de Castellón -como los puentes centenarios de Barracas, Caudiel, Jérica, Segorbe y Soneja- y la garantía de la seguridad de los usuarios durante las obras de Adif es otro de los puntos aprobados. , uno de los municipios afectados, explicó que Adif y ayuntamientos están estudiando todas las alternativas posibles para preservar los puentes, aunque no siempre será posible, pero se está haciendo un esfuerzo. En su término, de hecho, hay uno de los puentes que no es fácil salvar. "De 34 infraestructuras afectadas en todo el tramo desde Zaragoza a Sagunto, 20 se van a salvar pero el ersto se está estudiando", indicó. Respecto a la seguridad, agregó que en poblaciones donde ya se han hecho voladuras existe el preceptivo plan de seguridad y se ha avisado a la ciudadanía antes, durante y después. Infraestructuras Hidráulicas: También se ha aprobado el texto del acuerdo de cooperación para la financiación y ejecución de infraestructuras y actuaciones en instalaciones hidráulicas en la provincia de Castellón, entre la Generalitat, la EPSAR y la Diputación.

También se ha aprobado el texto del acuerdo de cooperación para la financiación y ejecución de infraestructuras y actuaciones en instalaciones hidráulicas en la provincia de Castellón, entre la Generalitat, la EPSAR y la Diputación. Plan de Vivienda: Compromís lamentó la negativa del Partido Popular y VOX a su propuesta para promover el acceso a la vivienda en los pueblos de Castelló para que la institución colabore con los ayuntamientos técnicamente, para promover estrategias para fomentar la rehabilitación y el alquiler para jóvenes y colectivos vulnerables.

Una pareja mira los anuncios de una inmobiliaria en Castellón. / Mediterráneo

Factura de la basura: La propuesta de aprobación de la estructura de costes y revisión de precios del contrato de servicios de recogida y transporte de residuos en los municipios de la Mancomunidad del Alto Palancia se aprobó por todos con la abstención del PSPV. El diputado socialista Benjamín Escriche criticó la lentitud en los trámites y alertó que "dentro de poco, un vecino de esta comarca verá triplicado el coste por un servicio que aún no se habrá implantado, por ejemplo de 43 a 110 euros. No nos oponemos al informe técnico pero sí a conocer que la Diputación concrete plazos". A esto, el diputado del PP de Residuos, Joaquín José Llopis , criticó que "el basurazo es culpa del gobierno de Pedro Sánchez que obliga a implantar esta tasa de residuos". "Los ayuntamientos están recurriendo a la Diputación para que les ayude a gestionar. De 39 ahora ya son 88 municipios", agregó.

La propuesta de aprobación de la estructura de costes y revisión de precios del contrato de servicios de recogida y transporte de residuos en los municipios de la Mancomunidad del Alto Palancia se aprobó por todos con la abstención del PSPV. criticó la lentitud en los trámites y alertó que "dentro de poco, un vecino de esta comarca verá triplicado el coste por un servicio que aún no se habrá implantado, por ejemplo de 43 a 110 euros. No nos oponemos al informe técnico pero sí a conocer que la Diputación concrete plazos". A esto, , criticó que "el basurazo es culpa del gobierno de Pedro Sánchez que obliga a implantar esta tasa de residuos". "Los ayuntamientos están recurriendo a la Diputación para que les ayude a gestionar. De 39 ahora ya son 88 municipios", agregó. Reglamento de honores y distinciones: El PSPV ha pedido en una moción modificarlo "para modernizarlo, aumentando la participación, transparencia e igualdad", ha esgrimido la diputada socialista Merche Galí. Pero no ha salido adelante. Han votado sí PSPV y Compromís; y no Vox y PP. La diputada de Compromís Maria Fajardo ha dado su apoyo valorando "que aumente la participación de asociaciones entidades y no sea una decisión unilateral sino que se garantice la pluralidad" al elegir a premiados. El diputado de Vox Luciano Ferrer ha justificado que actualmente para decidir sobre premiados "ya hay suficientes personas capaces y preparadas para valorar". Por el PP el diputado Alejandro Clausell ha argumenado que "el PSPV tuvo cuatro años para modificarlo y lo pide ahora, lo cual no parece una iniciativa sincera sino de oportunismo político. El modelo del PP es el talento, sin imponer cuotas".

Consorcio Hospitalario Provincial y parking en la Tinença

En ruegos y preguntas, el portavoz del Grupo Compromís en la Diputación de Castelló, David Guardiola, pidió explicaciones sobre el futuro del Hospital Provincial al diputado delegado del área, Sergio Toledo y a la presidenta de la Diputación, después de las últimas declaraciones del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que ha asegurado que Sanidad no integrará el Hospital Provincial de Castelló en la red de hospitales públicos, "porque estamos en una situación política inestable". Así, Guardiola denuncia que el conseller ha pasado en dos semanas de defender la disolución del Consorcio a renunciar a incluir el Hospital Provincial en la red de hospitales públicos. "Estas declaraciones no hacen más que añadir más incertidumbre a una situación ya delicada, marcada por la falta de personal, especialistas y material, así como por largas listas de espera que afectan directamente la ciudadanía de nuestras comarcas", lamentó el portavoz, que añadió: "También queremos tener más información sobre el despido de 34 trabajadoras la semana pasada". Al respecto, el diputado popular Sergio Toledo expuso que la integración del Consorcio del Hospital Provincial de Castellón en la red pública valenciana está pendiente de que primero el Ministerio asegure que los 30 millones de euros que ahora transfiere para Castellón los siga aportando a través de la Generalitat.

Participants en les primeres jornades ‘Les Ales de la Tinença’ fent observació de les aus en el seu entorn. / Mediterráneo

Por otro lado, la diputada de Compromís María Fajardo preguntó por el impacto ambiental en el parque natural de la Tinença de Benifassà del parking para vehículos que se proyecta en la zona e inquirió si no sería mejor un transporte público en el tramo de carretera con más afluencia de manera puntual, en la CV-105 de la Sénia a la Pobla de Benifassà, en las cercanías del embalse de Ulldecona. El diputado del PP Héctor Folgado explicó que se tendrá en cuenta y se proyecta mejorar la seguridad vial en un kilómetro (de los 2 en total) de la carretera con el fin de ampliarla, dado que en los días de máxima afluencia se estaciona indebidamente y es un riesgo.

Rehabilitación y patrimonio cultural: riesgo de robos en el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa

La diputada socialista Ruth Sanz también alertó de la situación de falta de inversión en rehabilitación de patrimonio cultural e instó a hacerlo en el castillo de Santa Magdalena de Pulpis, el de Alcalà de Xivert o la Cartuja de ValldeCrist de Altura. Al respecto, la presidenta de la Diputación Marta Barrachina apuntó que se hará, aunque primero habrá que resolver la "prioridad", que es el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa y el entorno. Recordó que se lleva 1,1 millones de euros por encima de lo presupuestado y ahora "faltan 2,3 millones de euros para instalaciones de agua, gas y conexiones". Pedirán respaldo a la Generalitat pues si no se termina la obra en Sant Joan no se podrá dar la licencia de actividad y seguirá cerrado. Ahora incluso dijo "hay riesgo de robos y se incrementará la seguridad".