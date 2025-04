Castellón supera las 725.000 multas por exceso de velocidad en 10 años: ¿Dónde están los radares fijos?

Ya lo dice el dicho: la prisa es enemiga de la perfección. Y, además, cuando se está a los mandos de un vehículo puede salir muy cara. Desde el año 2015, la provincia de Castellón ha registrado casi 720.000 denuncias por exceso de velocidad, a una media de 200 al día, según se desprende de datos de la Dirección General de Tráfico.

En concreto, desde el 2015 se han registrado 718.282 denuncias por pisar en exceso el acelerador. Paradójicamente, los radares fijos (432.613) acumulan más denuncias que los móviles (285.669). En concreto, seis de cada diez multas se producen en cinemómetros fijos.

¿Por qué varían de año en año?

A juicio de Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, «los radares fijos han experimentado un crecimiento prácticamente exponencial en cuanto al número de denuncias desde el 2017 (han pasado de 34.275 en dicho año a más de 60.000 pese a que bajaron en el 2024 respecto al año anterior). Sin embargo, los equipos móviles han tenido un comportamiento irregular; unos años han bajado y otros han subido».

Según Arnaldo, las variaciones no obedecen tanto a que los conductores de Castellón hayan bajado más la guardia de un año para el otro, sino que dependen de otros factores. Por ejemplo en el caso de los móviles, influye el que un año haya más o menos disponibilidad presupuestaria para hacer controles de radar, igual que de alcohol o drogas. A su vez, Arnaldo descarta que haya habido un crecimiento exponencial de nuevos aparatos fijos, sino que depende de los que han estado operativos, ya que tienen que pasar una inspección técnica anual y hemos podido detectar qué radares han estado paralizados o han dejado de funcionar.

Radares más multones

A juicio de Arnaldo, «los radares fijos, por ese incremento que han tenido, han servido para aumentar la recaudación. El éxito de que funcionen desde el punto de vista de la prevención radicaría en que se hubieran reducido el número de denuncias, pero no ha sido así. A pesar de que sean fijos y están indicados, o bien los límites de velocidad no son creíbles o no están bien señalizados para los usuarios, sobre todo en el caso de la AP-7, que es un recorrido que realizan muchas personas que no son de la zona, como turistas, para trayectos de largo recorrido», observa.

Arnaldo apunta que entre los radares que más denuncias suponían en Castellón solían repetirse los de la AP-7 tanto el kilómetro 390,6 y 356,7 y en la N-340 en el kilómetro 1.010 y 1.035 que prácticamente repetían cada año como los más multones. En el 2023 fue el cinemómetro localizado en el 356,7 de la AP-7 (Benicarló), con 14.750. El segundo fue el del km. 374,7 en Santa Magdalena del Pulpis, también en la antigua autopista de peaje, con 13.780 infracciones. El tercero fue el ubicado en el km. 1.010,6 de la N-340 en Torreblanca, con 12.563.

Fines recaudatorios

«De lo que se trata es de evitar la infracción, no que se actúe a posteriori», advierte Arnaldo. «Resulta chocante la desproporción entre las denuncias que hacen los móviles a fijos, porque en el fijo no se detecta en el acto al infractor y la situación de riesgo puede permanecer. En el caso de que le salte el fijo hasta dentro de un mes o mes y medio (dependiendo del tiempo en que tarde el centro automatizado de denuncias de León) el usuario no va a apercibirse que ha cometido esa infracción. En cambio si se le para en el momento sí, con lo cual se evita que la situación de peligro continúe y has identificado al infractor con lo que se evita que atribuya la responsabilidad a otro que no la ha cometido, sobre todo en lo que respecta a pérdidas de puntos».

Radares en la provincia

A los radares fijos y móviles hay que sumar el control aéreo desde los helicópteros de la DGT. El pasado marzo la Dirección General de Tráfico notificó la incorporación de dos nuevos radares de tramo en la provincia de Castellón en la N-340 en los puntos kilométricos 961 y 960,05, en sentido creciente y decreciente, respectivamente. De este modo, la provincia cuenta con 46 radares, de los que 16 son fijos, 4 de tramo y 26, móviles.

A más velocidad, mayor riesgo

Según explican fuentes de la Dirección General de Tráfico está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de este.

Récord en el 2023

En la última década, el año en el que más denuncias se impusieron dentro de este periodo fue en 2023, en que se notificaron 108.098 boletines de denuncia, seguido del 2024 en que se contabilizaron 96.187; y del 2022, en que fueron 92.208. De hecho, superan ampliamente a las 40.624 que se computaron en el 2015.

Se aprecia, pues, una tendencia descendente. Asimismo, en el primer trimestre del año se han registrado 19.299 frente a las 22.187 del mismo periodo del 2024, que contó sin embargo con un día más al ser bisiesto.

La cantidad de denuncias depende de distintos factores, como la evolución del parque móvil, los límites de velocidad vigentes o el número de cinemómetros activos. Hay que recordar que en ocasiones no todos se encuentran operativos, ya que al estar sujetos a control metrológico del Estado deben ser sometidos a revisiones periódicas, por no hablar de reparaciones por averías o actos vandálicos.