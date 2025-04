Odisea de una familia de Castellón para volver a causa de Ryanair

Una familia de Castelló denuncia que la compañía aérea irlandesa Ryanair los «maltrató» y los dejó tirados en el aeropuerto de Eindhoven (Países Bajos) cuando se disponían a embarcar de vuelta a España tras pasar unos días de vacaciones en tierras holandesas.

El vuelo estaba en orden y la fila avanzaba a buen ritmo, pero la familia asegura que cuando llegó su turno, la empleada de tierra de Ryanair que revisaba los documentos de identidad se detuvo con el del abuelo de la familia, que es el expresidente del Playas de Castellón de atletismo Luis Carbó.

Ofrecían a la familia irse y dejar allí a Luis, de 89 años

La trabajadora aérea dijo que no reconocía como válido el documento de identidad del hombre, de 89 años. El caso es que Luis cuenta con un DNI permanente, de los que ya no se tienen que renovar más porque son válidos hasta el fallecimiento de la persona. La fecha de expiración es en 2099 y la empleada de Ryanair consideró que el documento era dudoso.

El resultado es el colmo de la burocracia: un hombre presenta a la aerolínea un DNI que no caduca nunca y termina quedándose en tierra como si estuviera caducado.

«Su DNI es similar al que tenemos la gran mayoría, pero no se lo aceptaron y no le dejaron subir al avión, así que nos quedamos en tierra con mucho estrés», dice su hija, Olga Carbó, a Mediterráneo.

Carbó relata con indignación la única solución que les ofreció la compañía: «¡Nos dijeron que volviéramos nosotros y que se quedara él, que tiene 89 años!». De malos modos, se negaron a revisar el caso. El formato diferente del DNI, ya que se trata del modelo antiguo en vez del electrónico, más nuevo, pudo ser clave en la confusión.

Queja formal

La familia se encuentra en proceso para realizar la queja de manera formal ante la empresa y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. «Pero sé que contra Ryanair no vamos a poder hacer nada porque difícilmente nos van a devolver el dinero», asegura. Además de los nuevos billetes, como eran cuatro personas (los dos abuelos, la hija y una nieta), terminaron pasando una noche más de hotel y gastando cerca de 1.560 euros extra.

«Lo que queremos es que esto no le pase a ninguna persona más», sostiene Olga, que compró los boletos para el día siguiente con otra compañía. El Consulado de España en Amsterdam (Países Bajos) asistió a la familia, que resalta la buena atención recibida. Desde el Consulado ofrecieron a Luis Carbó un salvoconducto para regresar, aunque al final no fue necesario porque la aerolínea con la que reservaron el vuelo definitivo sí que aceptó sin problemas el DNI permanente.

Otra complicación posterior es que el avión que terminaron cogiendo tenía destino Barcelona, en vez de Reus, desde donde salieron. Así que, al llegar a Barcelona, tuvieron que ir por carretera a Reus para recoger su coche, que estaba en esa otra ciudad.

La impotencia de Luis

Todo salió bien, pero a Luis el enfado no se lo quita nadie. «He viajado con el Playas y nunca me había pasado algo tan inesperado como esto. Rusia, Polonia... media Europa recorrida», cuenta Luis, quien dirigió la institución deportiva durante doce años.

«Te pones nervioso por la impotencia que vives sin motivo. Mi documento es oficial. Además, vinieron los de seguridad y, casi empujando a mi mujer, Elvira, que tiene 84 años y lleva marcapasos, nos gritaron a todos: ‘Fuera de aquí!’. Muy apurado me tendría que ver para volver a coger un vuelo con Ryanair», asevera Luis.