Caos histórico en la movilidad en Castellón: "Parece algo apocalíptico, como una película de zombis"

Trenes parados durante todo el día, municipios convertidos en junglas de asfalto de forma repentina al no funcionar los semáforos o usuarios sin poder repostar en las gasolineras. Son solo algunos ejemplos del histórico caos en la movilidad que provocó este lunes en la provincia de Castellón el prolongado apagón eléctrico a nivel nacional.

La normalidad del lunes se quebró en una caída sin precedentes del suministro a las 12.30. Fue la hora en la que la luz saltó por los aires y desde la que el servicio ferroviario dejó de funcionar al completo. Ni un tren se movió en el resto del día.

Pese a restablecerse el suministro de forma paulatina a partir de las 17.15 de la tarde, ningún convoy de Cercanías, Media y Larga Distancia entró en funcionamiento, lo que provocó insólitas estampas como numerosos trenes varados, ya sea por quedarse sin salir de estaciones o verse interrumpida su circulación durante el trayecto.

Fue el caso de la terminal de Castelló, donde un Euromed que venía de Barcelona y proseguía su rumbo hasta Alicante se quedó aparcado en la capital de la Plana y su interior se quedó a oscuras.

Sus pasajeros, más de uno extranjero, llenaron el andén, incrédulos, esperando a que durante algún momento del día pudieran reemprender su trayecto, pero no pudieron. Los empleados de Renfe y vigilantes de seguridad estaban abrumados por la situación tratando de dar respuestas, mientras de fondo un mensaje de megafonía se repetía todo el rato: «Por causas técnicas, la circulación de los trenes se encuentra interrumpida hasta nuevo aviso».

Cercanías gratis este martes

Aunque la intención era intentar restablecer al menos el servicio de Cercanías por la tarde, ni ese ni los de Media ni Larga Distancia pudieron recuperar algo de normalidad. Este lunes por la noche, fuentes del Ministerio de Transportes anunciaron que los Cercanías serán este martes gratuitos, una vez vuelvan a estar operativos. No hará falta billete, pero sí habrá controles de acceso.

A nivel nacional, el apagón ha afectado a 116 trenes, que han visto repentinamente interrumpida su circulación. En la gran mayoría de esos trenes se ha podido evacuar a los pasajeros, pero a las 18.30 horas todavía quedaban 26 trenes sin evacuar.

Los semáforos, sin funcionar

El apagón se palpó también a simple vista por las calles, ya que ni un semáforo funcionó durante el tramo de desconexión. Peatones y coches cohabitaban calles en cuyos cruces e intersecciones imperaban cedas el paso voluntarios para imponer algo de sentido común. Lógicamente, a las pocas horas, agentes de policía se vieron obligados a regular el tráfico entre tanto desgobierno en la calzada.

Problemas en las gasolineras

El fallo eléctrico también provocó que los conductores no pudieran repostar en las gasolineras por problemas con los surtidores. Más de una instalación de autoservicio precintó su acceso para evitar confusiones a los usuarios.

Afección en el aeropuerto

Otro servicio que vio alterada su normalidad fue el aeropuerto. La base aérea permaneció operativa con los sistemas eléctricos de contingencia, pero el apagón afectó a las comunicaciones y dos vuelos se vieron afectados, según informaron desde Aerocas. Uno directamente no pudo salir del aeropuerto y otro tuvieron que desviarlo.

"Venimos de EEUU y no nos creemos lo que ha pasado"

Una familia procedente de Estados Unidos se vio obligada a conocer y escuchar por primera vez este lunes el nombre de Castelló debido al histórico apagón.

Formada por cinco miembros, venía de viaje para celebrar el 80º aniversario del patriarca familiar. Habían empezado el itinerario en San Sebastián, después fueron a Barcelona y, en el momento del fallo sistémico, se dirigían en tren a Valencia, hasta que no les quedó otra que hacer parada obligada en la capital de la Plana. «Hemos salido del tren porque está completamente a oscuras y no sabemos qué hacer, no nos creemos lo que ha pasado», comenta Joel en un chapurreado castellano.

«Nos sorprende mucho que en un país como España pueda pasar un problema así y alargarse tantas horas, es realmente increíble», añade.

"Parece una situación apocalíptica"

Otro de los muchos testimonios anónimos que dejó la jornada en la estación de Castelló fue el de Lina, que se dirigía con su hijo pequeño a Xàbia (Alicante) en el Euromed que quedó varado en la terminal. «Hemos llegado a la estación y de repente el tren se ha parado y se han apagado las luces. Entonces nos han avisado de que por una incidencia eléctrica estábamos detenidos y cuando pudiéramos, retomaríamos la marcha», cuenta esta viajera.

De toda la surrealista jornada, Lina se quedó impresionada sobre todo por el momento en el que el convoy se quedó a oscuras. «La verdad es que es una situación un poco apocalíptica, como si estuviéramos viviendo una película de zombis», comenta mientras paseaba sin rumbo por el andén, como otras decenas de usuarios.