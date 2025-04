Compromís reclama ajudes urgents per fer front a la plaga de porcs senglars a Castelló

Compromís, davant la creixent problemàtica provocada per la proliferació descontrolada de porcs senglars en nombrosos municipis de la província de Castelló, insta a la Generalitat a posar en marxa, de manera immediata, una línia d'ajudes específiques per pal·liar els danys i controlar aquesta plaga.

La diputada provincial de la coalició, Maria Fajardo, ha denunciat que “la situació és insostenible: els porcs senglars no només estan causant danys greus a l’agricultura, sinó que ja s’endinsen en nuclis urbans, posant en risc la seguretat ciutadana i provocant desperfectes com danys en el mobiliari públic o el cablejat elèctric”.

"No estem dabant un problema puntual"

La diputada recorda que "no estem davant d’un problema puntual, sinó estructural, que afecta tant al món rural com als pobles de costa i d’interior, i que requereix mesures coordinades i urgents". A més, ha lamentat que “les ajudes anunciades per la conselleria ja arriben tard”, ja que el període de cria d’aquests animals és a l’hivern, i actualment “la població de porcs senglars ja s’ha multiplicat”.

Fajardo ha posat com a exemple l’experiència del Consorci del Millars, que en el passat va impulsar un programa de captura amb gàbies videovigilades finançat amb fons propis. "És una mostra que, amb voluntat i recursos, es poden dur a terme accions efectives de control", ha remarcat.

Finalment, la diputada ha demanat que les ajudes contemplen dues línies: una per reparar els danys ja causats als municipis i una altra per finançar mesures de prevenció i control de la població de porcs senglars. “Els ajuntaments no poden fer front sols a aquest problema; necessitem una resposta decidida per part de la Generalitat”, ha conclòs.