Emergencias recomienda suspender clases en toda la Comunitat el martes pero abrir los centros

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un comunicado en el que recomienda a los centros docentes de la Comunitat Valenciana que abran el martes sus puertas y mantengan sus servicios de comedor y transporte, "pero sin actividad lectiva".

Una reacción que ha llegado tras la comparecendia de Pedro Sánchez. Así, los colegios de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana permanecerán abiertos este martes pero sin actividad lectiva, debido al apagón que ha afectado al país.

El líder del Ejecutivo ha explicado que en estas ocho comunidades autónomas se ha establecido el nivel 3 de protección civil, por lo que el Gobierno de España es quien lidera la respuesta en estos territorios.

Asimismo, Sánchez ha recomendado a los estudiantes que sigan las instrucciones de sus gobiernos autonómicos y a los trabajadores de los territorios en los que no se ha recuperado la capacidad de suministro eléctrico que "prioricen su seguridad" y, aquellos de servicios no esenciales que tengan dificultades para desplazarse, que no lo hagan.