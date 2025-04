María José: "Voy a casa de mi padre: está aislado sin ascensor, solo y en silla de ruedas"

“He ido a casa de mi padre: vive solo y en silla de ruedas, está totalmente aislado”. Es el testimonio de María José Escrivá, de Castelló capital. Y es que a la falta de luz se ha sumado la incomunicación y el no poder saber cómo se encontraban los familiares de edad avanzada que viven solos. La gran incertidumbre llevó a esta vecina de la avenida Valencia de Castelló a reaccionar en los primeros momentos con preocupación, y una gran incertidumbre.

Sin luz ni teléfono

María José, vecina de Castelló. / Mediterráneo

Tras constatar la falta de luz y que tampoco iba el teléfono, no dudó en dirigirse a casa de su progenitor, que vive solo, para estar con él y poder atenderle, en caso que sufriera algún contratiempo. “Por suerte en la finca de mi padre que tiene 6 pisos no ha resultado atrapada ninguna persona en el ascensor. Pero él vive en una tercera planta y al ir en silla de ruedas está aislado por completo. Así que me voy con él a su domicilio, está sin luz ni nada. He comprado un poco de comida del supermercado, de supervivencia”, ha manifestado.