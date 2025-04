Los súpers, entre el cierre y los generadores: “Me angustia quedarme sin agua embotellada”

Cinco horas de apagón masivo en Castellón, con grandes efectos en el comercio, los servicios y el sector terciario, que se han temido "lo peor". El pago en efectivo generalizado, mercados y pequeños comercios cerrados y los grandes, funcionando con generadores, en una jornada de caos, desinformación y en algunos casos de alarma, con el desabastecimiento de la pandemia en la memoria. “Hemos venido a comprar básicamente agua, me angustia quedarme sin agua embotellada, y cosas de higiene para la niña, por si esto se alarga”, ha explicado a pie de calle Josele Burriel.

Otros, lo han pensado mejor. “He venido a hacer la compra de la semana, y nos ha pillado el apagón, que se ha solucionado en seguida; después de saber que era generalizado, no sé si comprar por si esto se alarga, o lo justo, porque al llegar a casa no funcionará la nevera ni el congelador...", ha explicado Marta Conca, en un Supeco, de la cadena Carrefour. La encargada de turno del espacio comercial, Andrea Moreno, ha explicado que "las cajas y la luz general funcionan con normalidad por los generadores; lo que no va son las cámaras frigoríficas, pero aguantan varias horas", ha señalado, explicando estar "a la espera" de las noticias y "nuevas órdenes".

Lidl cerrado, con los clientes en la puerta. / Victoria Pitarch

“¿Funcionará la nevera?”

Con el súper de al lado cerrado, se han creado en pocos minutos grandes colas de clientes por la ausencia de otras alternativas abiertas en la zona. En el polígono, al quedarse sin luz, propietarios y trabajadores de los negocios han salido a la calle para preguntar a vecinos y colegas de otros negocios qué estaba sucediendo.

Otros hípers, como Lidl de la avenida Valencia, sí que han cerrado puertas a la hora de máxima afluencia. Los clientes se han quedado parados a la puerta sin poder entrar, muchos sin saber qué pasaba y sin ningún cartel que explicara la situación. Lo mismo, en Consum, con las persianas bajadas desde el minuto cero del apagón, sobre las 12.30 horas.

El Corte Inglés y Mercadona, dos de las principales compañías de distribución y gran consumo en el país, permanecen con sus establecimientos abiertos en España tras el apagón eléctrico. Fuentes de El Cortes Inglés han informado de que sus centros comerciales están abiertos, más de dos horas después del corte eléctrico. Han añadido que "en todo momento" se puede pagar y comprar con normalidad. Por su parte, fuentes del líder en la distribución alimentaria Mercadona, ha asegurado a Mediterráneo que sus tiendas están funcionando con normalidad gracias a los grupos electrógenos con los que cuentan sus establecimientos. Por lo tanto sus supermercados, tanto de España como de Portugal, siguen abiertos sin haberles afectado el apagón eléctrico.

Un castellonense se aprovisiona de agua embotellada. / Gabriel Utiel

Largas colas en las gasolineras, para comprar bombonas de butano o de camping gas, "por si la cosa se alarga", y en los estableciientos chinos, las pilas van desapareciendo por momentos.

Salera, a tope, cierra tiendas… con Alcampo a todo gas

Al centro comercial Salera el apagón en el suministro eléctrico le ha pillado con las tiendas y los pasillos llenos de gentes. En municipios como la Vall d’Uixó, Nules y L’alcora o Borriol era festivo por Sant Vicent, lo que ha motivado que decenas de familias aprovecharan la jornada para ir de compras. “Sobre las 12.30 se han apagado todas las luces A nosotras nos ha pillado en Zara, en el probador, y tras unos minutos de desconcierto, las dependientas nos han pedido que abandonáramos la tienda. Hemos decidido esperar aquí fuera a ver si viene la luz”, comentaban Sandra y su hija, vecinas de la Vall.

Una parte importante de los clientes de Salera han optado por salir al exterior, y los que han preferido quedarse dentro paseaban por los pasillos del centro comercial sin un destino fijo. “El apagón nos ha pillado con la tienda a tope. Tenemos un sistema que nos permite seguir cobrando durante unos minutos, así que hemos acabado de cobrar y hemos pedido a la gente que abandonara la tienda. Y todos han hecho caso de manera ejemplar”, comentaba una de las dependientas de la perfumería Druni.

Comercios con la persiana bajada en Salera. / Gabriel Utiel

A medida que pasaban los minutos y el apagón continuaba, muchos trabajadores optaban por bajar las persianas, de manera manual, de sus establecimientos. Otros, en cambio, permanecían a las puertas de los locales, oscuros por la falta de luz, dejando pasar el tiempo y esperando noticias. “Dicen que va para largo”, comentaba resignada la encargada de otra tienda de ropa.

El hipermercado Alcampo era el único establecimiento de Salera que ha funcionado con absoluta normalidad. El local cuenta con un potente grupo electrógeno, lo que le ha permitido no quedarse sin suministro eléctrico. “Alcampo es lo único que funciona, así que nos hemos venido a dar una vuelta y, de paso, comprar algunas cosas que nos hacen falta”, describía Ana, una vecina de Nules.

Para evitar posibles robos, tres agentes de la Policía Nacional de paisano se paseaban por los pasillos tanto de Alcampo como del resto del centro comercial. Informa Elena Aguilar.

Persianas bajadas en el centro

Los pequeños comercios no lo han dudado, y con el apagón masivo han decidido bajar la persiana. No se podía cobrar con tarjeta, no se podía atender on line, y las alarmas no funcionaban. Y ha habido más de un problema para poder bajar las puertas automáticas ante la falta de electricidad.

El sector comercial del centro de Castelló también se vio afectado por el apagón y a partir de las 12.30 hotas, tanto los empleados como los clientes han salido a la calle. Seguidamente, muchos de ellos han decidido cerrar sus puertas y la mayoría han tenido dificultades para ahar la persiana ante la falta de luz y se han afanado en bajarlas a mano o en arreglar la conexión sobre unas escaleras. como en Nespresso, por ejemplo. En los polígonos, muchos han optado por irse a casa. "No van las cajas, no funcionan las neveras y tenemos miedo de que se haya dañado la maquinaria", explica Inma Navarro, de Power Cogollo.

Bajando persianas en el centro de Castelló. / Paloma Aguilar

Por su parte, en el Mercado Central de Castelló también se han cerrado sus puertas sobre las 13.15 horas para impedir el acceso con el fin de evitar problemas con los clientes porque nos e podía pesar el género ni cobrar con tarjetas, según ha señalado el gerente del Mercado Central, José Luis Hernández. Hay que recordar que al ser lunes, la parte de la pescadería estaba cerrada y los puestos de carnicería, fruta o verdura no estaban todos operativos. El recinto ha cerrado antes de lo habitual, ya que normalmente cierra a las 14.30 horas. Informa Paloma Aguilar.

Restaurantes: “Será un día de pérdidas”

En los restaurantes, fue un día “complicado”. “Será un día de pérdidas”. Lo dice Alex Pitoiu, del Restaurante Karma, en el polígono Fadrell de la capital. A mediodía, preveía un día “perdido”. “Estamos sin luz y sin poder servir los menús previstos, pero haremos algún cambio; tenemos brasa y si viene gente, daremos servicio, pero sólo con efectivo, pues sin ir los datafonos no podemos cobrar con tarjeta, que son la mayoría de operaciones del día a día”.

Comedor vacío en el Restaurante Karma a primera hora. / Victoria Pitarch

“Ha pillado justo la hora de comer”, explica, señalando que “estamos a la expectativa, a ver cuánto dura esto, y si alguien explica qué ha pasado”. Dos clientes asiduos han almorzado y, a la hora de pagar, se han esperado un rato, pero “ya vendremos a pagar mañana”.

José Navarro, propietario del Mesón Navarro, ha señalado: "Haré todo lo que esté en mis manos pero no hay luz. Tengo brasa y pueda dar un mínimo servicio y antes de que los clientes se sienten les diré que solo puede ser brasa y pago en efectivo. Tengo mesas reservadas e intentaré dar el servicio y una explicación cliente a cliente, pero un caos de día”.

En el caso de los restaurantes con comida almacenada en los frigoríficos, tras aprovisionarse después de la Semana Santa, también cundía la preocupación por si el apagón puede acabar afectando al género si se alarga.

Dorina, del restaurante La Vida Rosa de Castelló, explica: "No podemos hacer cafés, ni hacer comidas, no podemos atender a los clientes como querríamos. Estamos sin luz y nos ha pillaro de repente. Hemos sacado los bocadillos y las tapas frías porque la gente tienen que comer. Sólo podemos servir lo que tenemos en las neveras frías del mostrador". Informa Iván Checa.

En Vila-real han sido numerosos los restaurantes, bares y otros establecimientos relacionados con la hostelería que no han podido ofrecer a sus clientes los menús del mediodía, básicamente porque, como explica el presidente de la Associació d'Hosteleria i Oci de Vila-real (Ashiovi), "aunque los fogones funcionan con gas, no han funcionado los aparatos extractores de humos, que son básicos para el trabajo en las cocinas". También un buen número de comercios y supermercados han decidido bajar las persianas, por cuanto han dejado de estar operativas tanto las cajas como los datáfonos o los sistemas telemáticos de gestión de las existencias y las ventas. “Lo notaremos, y mucho, en la facturación, aunque al volver la luz, aún podremos salvar el día; neveras y congeladores han aguantado bien; los más perjudicados, las heladerías, porque no han aguantado”. Informa Josep Carda.