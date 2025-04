Trenes parados y a oscuras en Castellón por el apagón: ¿Cuándo se recuperará el servicio ferroviario?

Después de casi cinco horas de apagón eléctrico, la provincia ha vuelto a recuperar la luz paulatinamente en torno a las cinco y cuarto de la tarde. Pero por ahora, el servicio ferroviario aún no se ha restablecido en Castellón y sigue suspendido.

Una situación que ha provocado que haya habido trenes que se hayan quedado sin salir en estaciones, como en Castelló, y también interrumpida su circulación durante el trayecto. En el caso de la estación de la capital de la capital de la Plana, un Euromed que iba a Alicante se ha quedado varado en la estación y su interior ha quedado completamente a oscuras.

Usuarios de un tren Euromed esperando este lunes en la estación de Castelló. / David Donaire

Tal como adelanta el Ministro de Transportes, Óscar Puente, la previsión es recuperar el servicio de Cercanías "en un plazo de dos horas desde que se recupere el suministro eléctrico".

También habrá que esperar para que los trayectos de medio y larga distancia vuelven relativamente a la normalidad y no se esperan que los reactiven durante la jornada de este lunes. "No es previsible hoy su recuperación, por lo que todos los usuarios que tuvieran previsto un desplazamiento de estas características no podrán hacerlo", explica el ministro en su perfil de X, a la vez que adelanta que "la máxima prioridad es renaudar el servicio este martes".

El motivo de la imposibilidad de recuperar este lunes la media y larga distancia es que costará tiempo "recuperar los sistemas de control, una vez reanudado el suministro eléctrico y reiniciar todos los sistemas que garanticen la seguridad", además de "tener que reposicionar la mayoría de trenes". "El objetivo es poder prestar el servicio este martes si hoy recuperamos el suministro, por lo que esta noche se priorizará el reposicionamiento de los trenes y el rearme de sistemas sobre las labores de mantenimiento que se realizan en horario nocturno", matiza Óscar Puente.

Suspendido hasta nuevo aviso

Sin embargo, a las 19.15 horas, el ministro ha actualizado la información y ha dado a conocer que el "servicio ferroviario sigue suspendido en toda la España penínsular hasta nuevo aviso (Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia) y en función de la recuperación de la energía. Trenes sin salidas ni llegadas en todas las estaciones por falta de suministro eléctrico y afectaciones a los sistemas de mando y señalización.

Además, explica que "se ruega evitar los desplazamientos" y ha anunciado que "los trenes parados en las estaciones han sido evacuados".

Minutos después, Renfe ha confirmado que el servicio de Cercanías queda definitivamente suspendido durante toda la jornada del lunes.