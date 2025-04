Una vecina, tras irse la luz en una cafetería: "De cachondeo he dicho: ‘Nos han hackeado’"

En la calle Serra Mariola, cerca de la avenida Valencia de Castelló, varios vecinos conversan en corrillo frente al portal, al poco tiempo del inicio del apagón generalizado de esta mañana, que tenía desconcertado a todo el barrio. ¿Algún atrapado en el ascensor de la finca? No, no, afortunadamente no. Responden a este periódico. ¿Cómo les ha afectado el apagón? Una de las residentes cuenta como anécodta que estaba en la cafetería justo cuando se ha ido la luz. “Hemos salido a la calle a ver y nos hemos dado cuenta de que era un apagón generalizado. De cachondeo, he dicho: Nos han hackeado”, ha relatado.

Problemas de personas con movilidad reducida

Con todo, han añadido que, fuera de bromas, se han producido historias duras, más alla de la falta de agua al interrumpirse el funcionamiento de las bombas. Otro vecino ha contado cómo “hemos visto cómo acaban de subir a una persona mayor por las escaleras, descansando en cada rellano y avanzando poco a poco a cada escalón porque no funcionaba el ascensor”.