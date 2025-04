Compromís celebra l'inici de l'estudi per reservar places als pacients i acompanyants del Provincial

El grup de Compromís a la Diputació de Castelló celebra que la direcció de l'Hospital Provincial haja començat a realitzar l'estudi de viabilitat per destinar part de les places públiques de pàrquing, que són propietat de la Diputació, a malalts que així ho necessiten o a companys que justifiquen també aquesta necessitat.

La coalició va portar al ple de la institució i al Consell de l’Hospital Provincial un seguit de propostes. “Vam proposar la creació de places reservades per a acompanyants de pacients amb una reorganització de places, majoritàriament reservades als professionals. Aquesta mesura té com a objectiu proporcionar un suport essencial als pacients durant els seus tractaments, millorant així la seua experiència i benestar a l'hospital”, explica el portaveu, David Guardiola.

Usuaris amb mobilitat reduïda

A més, “també vam proposar l’ampliació de les places gratuïtes per a usuaris amb mobilitat reduïda. Una demanda especialment rellevant en un hospital que ofereix atencions de traumatologia, i en un moment en què la reorganització sanitària pot incrementar l'assistència de pacients d'altres comarques”, afegeix.

Finalment, la coalició insta a estudiar la viabilitat d'incrementar les places reservades per a ambulàncies en el pàrquing. “Aquesta petició respon a la limitació d'espai per a ambulàncies en superfície, i considerem que una reorganització de places suposaria una millora significativa en l'atenció i el servei sanitari. També pensem que aquesta reorganització ha de contemplar les necessitats d'altres col·lectius que puguen justificar la necessitat d’accés prioritari al pàrquing, així com garantir uns serveis dignes als quals tenen dret totes les persones usuàries de la sanitat pública”, conclou.